Laptop messenger bags for men: 10 smart, practical picks for office, travel and everyday work use
Published on: Dec 23, 2025 10:00 pm IST
From polished office styles to practical daily carriers, these laptop messenger bags for men combine smart design, storage and comfort for modern routines.
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Zipline Laptop bags for men office use | Faux Leather Laptop Bag for Man - Fits 14/15.6/16 inch Laptop, Macbook, Macbook Pro Messenger Bags for Mens (1-Black Bag) View Details
|
₹929
|
|
|
WildHorn Genuine Leather Laptop Messenger Bag for Men | Stylish Office Bag with a Padded Laptop Compartment & Adjustable Strap | Designed to Fit Laptops up to 14 Inches | Backed by a 1-Year Warranty View Details
|
₹2,799
|
|
|
MOKOBARA The Transit Briefcase Vegan Leather & Nylon 15L Laptop Crossbody Messenger Bag for Men & Women (Black) View Details
|
₹4,999
|
|
|
Martucci Laptop Messenger Bag - Laptop Bag for Men, PU Leather Expandable,Multiple Organisers,Detachable Unisex Formal/Casual/Office Use Hand Bag,Supports Laptop Upto 15.6 inches (Brown) View Details
|
₹583
|
|
|
RIONTO Edge Vegan leather laptop bags for men office use Premium office bag for man | Messenger Bag for Man | Supports Laptop Upto 15.6 inch (Tan) View Details
|
₹1,449
|
|
|
WildHorn Classic Leather Laptop Messenger Bag for Men I Padded Laptop Compartment I Carry Handles with Adjustable Strap (Brown) View Details
|
₹2,999
|
|
|
ROVAMATE Laptop Messenger Bag for Men & Women | Premium PU Vegan Leather Office Bag | Stylish Shoulder Bag Fits up to 15.6″ Laptop – Ideal for Work, Travel & College View Details
|
₹1,549
|
|
|
Gauge Machine Professional Vegan Leather Messenger Briefcase Bag for Office |Fits upto 14/15 / 16 inch Laptop |Separate Padded Laptop Compartment |Water Resistant |Men & Women |Olive Color, 30L View Details
|
₹2,249
|
|
|
K London 14 Inches Slim Tan Vegan Leather Expandable Unisex Laptop|MacBook Shoulder|Messenger|Office|Travel|Business Bag for Men & Women(1808-tan) View Details
|
₹1,599
|
|
|
ADISA Laptop Messenger Office Bag Briefcase for Work for Men (Lb6050-Bro, Brown) View Details
|
₹599
|
|
