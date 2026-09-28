India schedule at Asian Games 2026 Day 11: Gulveer, Sable chase 5000m glory as shooters and boxers fuel medal push

India will enter another medal-heavy day at the Asian Games 2026 on Tuesday, September 29, with shooting opening the programme before boxing and athletics take over later in the day.

Gulveer Singh will be seen competing in men's 5000m final on Day 11. (PTI)

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The trap shooters will provide India's first medal opportunities, with the men's and women's team competitions concluding alongside the final round of individual qualification. Neeru, Manisha Keer and Aashima Ahlawat will compete in the women's event, while Kynan Chenai, Ahvar Rizvi and Shapath Bharadwaj will represent India in the men's competition.

Three Indian boxers are also scheduled for semifinal bouts. Parveen faces China's Li Shu in the women's 65kg category, Ankush takes on Uzbekistan's Erkinboev Fazliddin in the men's 80kg, while Narender meets Kazakhstan's Oralbay Aibek in the men's +90kg division.

Deep Dive What medal events are scheduled for India at the Asian Games on September 29, 2026? India is scheduled to compete in shooting, boxing, and athletics events on September 29, including finals for women's and men's shooting teams, and several athletics finals such as the men's 5000m. Who are the Indian athletes competing in the men's 5000m final at the Asian Games 2026? Gulveer Singh and Avinash Sable are the Indian athletes competing in the men's 5000m final on September 29, 2026. How significant is athletics for India's medal prospects on Day 11 of the Asian Games 2026? Athletics is expected to be crucial for India's medal prospects on Day 11, with events like the men's 5000m final and multiple relay finals offering significant opportunities for medals.

The evening athletics programme could provide India's biggest medal haul. Avinash Sable and Gulveer Singh line up together in the men's 5000m final, Mohammed Afsal Pulikkalakath competes in the men's 800m final, while India will also feature in the mixed 4x100m and both 4x400m relay finals.

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{{^usCountry}} Also Read: Asian Games 2026 Day 10: Sreeshankar, Gulveer and Esha shine as India stack up eight medals in a rousing all-round show India's complete schedule for September 29 {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Also Read: Asian Games 2026 Day 10: Sreeshankar, Gulveer and Esha shine as India stack up eight medals in a rousing all-round show India's complete schedule for September 29 {{/usCountry}}

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All timings are in IST.

Surfing

4:54 AM: Kishore Kumar Anbarasu vs Toby Espejon (Philippines) — Men's Shortboard Quarterfinal, Heat 4

7:47 AM: Men's Shortboard Semifinal — subject to qualification

9:26 AM: Men's Shortboard Bronze Medal Match — subject to qualification

10:35 AM: Men's Shortboard Gold Medal Match — subject to qualification

Archery

5:30 AM: Dhiraj Bommadevara — Recurve Men's Individual 1/16 elimination round

5:30 AM: Neeraj Chauhan vs Salsabilla Riau Ega Agata (Indonesia) — Recurve Men's Individual 1/16 elimination round

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9:30 AM: Dhiraj Bommadevara — Recurve Men's Individual 1/8 elimination round, subject to progression

9:45 AM: Kumkum Anil Mohod vs Bishindee Urantungalag (Mongolia) — Recurve Women's Individual 1/16 elimination round

9:45 AM: Kirti Sharma vs Hoang Phuong Thao (Vietnam) — Recurve Women's Individual 1/16 elimination round

10:15 AM: Neeraj Chauhan — Recurve Men's Individual 1/8 elimination round, subject to progression

10:25 AM: Kumkum Anil Mohod — Recurve Women's Individual 1/8 elimination round, subject to progression

10:25 AM: Kirti Sharma — Recurve Women's Individual 1/8 elimination round, subject to progression

Kurash

6:24 AM: Vipin Kumar — Men's -66kg Round of 16

8:00 AM: Men's -66kg Quarterfinal — subject to qualification

10:50 AM: Men's -66kg Semifinal — subject to qualification

11:45 AM: Men's -66kg Final — subject to qualification

Shooting

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6:30 AM: Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj — Men's Trap Individual Qualification, Day 3

6:30 AM: Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj — Men's Trap Team Final (medal event)

6:30 AM: Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat — Women's Trap Individual Qualification, Day 3

6:30 AM: Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat — Women's Trap Team Final (medal event)

10:30 AM: Women's Trap Individual Final — subject to qualification (medal event)

12:00 PM: Men's Trap Individual Final — subject to qualification (medal event)

Cycling Track

6:30 AM: Celestina, Keerthi Rangaswamy Chikka, Sarita Kumari — Women's Team Sprint Qualification

6:48 AM: Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam — Men's Team Sprint Qualification

7:12 AM: Harshita Jhakar, Pooja Baban Danole, Meenakshi, Swasti Singh — Women's Team Pursuit Qualification

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11:30 AM onwards: Women's Team Sprint First Round — subject to qualification

11:42 AM onwards: Men's Team Sprint First Round — subject to qualification

11:54 AM onwards: Women's Team Pursuit First Round — subject to qualification

12:43 PM: Women's Team Sprint Bronze Medal Final — subject to qualification

12:46 PM: Women's Team Sprint Gold Medal Final — subject to qualification

12:49 PM: Men's Team Sprint Bronze Medal Final — subject to qualification

12:52 PM: Men's Team Sprint Gold Medal Final — subject to qualification

Squash

6:30 AM: India vs Iran — Women's Team Pool C

Tennis

6:30 AM onwards: Dhakshineswar Suresh vs Gunawan Trismuwantara (Indonesia) — Men's Singles second round

9:00 AM onwards: Sumit Nagal vs Seongchan Hong (South Korea) — Men's Singles second round

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9:00 AM onwards: Yuki Bhambri/Dhakshineswar Suresh vs Beibit Zhukayev/Denis Yevseyev (Kazakhstan) — Men's Doubles second round

9:00 AM onwards: Anirudh Chandrasekar/N Sriram Balaji vs Pradip Khadka/Abhishek Bastola (Nepal) — Men's Doubles second round

12:00 PM onwards: N Sriram Balaji/Ankita Raina vs Kairan Thompson/Eudice Chong (Hong Kong) — Mixed Doubles first round

TBD: Yuki Bhambri/Rutuja Bhosale — Mixed Doubles second round

Canoe Slalom

7:00 AM: Hitesh Kewat — Men's Kayak Single Heat

7:00 AM: Pradhyumna Singh Rathod — Men's Kayak Single Heat

7:50 AM: Rina Sen — Women's Canoe Single Heat

7:50 AM: Pallavi Jagpat — Women's Canoe Single Heat

8:47 AM: Shikha Chouhan — Women's Kayak Single Heat

Sailing

7:30 AM onwards: Prince Noble/Manu Francis — Men's Skiff/49er, Races 3, 4, 5 and 6

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7:40 AM onwards: Harshita Tomar/Shital Verma — Women's Skiff/49er FX, Races 3, 4, 5 and 6

7:40 AM onwards: Mahi Verma — Girls Dinghy/ILCA 4, Races 1, 2 and 3

10:30 AM onwards: Vishnu Saravanan — Men's Dinghy/ILCA 7, Races 3, 4 and 5

10:40 AM onwards: Katya Coelho — Women's Windsurfing/IQFOIL, Races 1, 2, 3 and 4

10:40 AM onwards: Nethra Kumanan — Women's Dinghy/ILCA 6, Races 3, 4 and 5

Sports Climbing

9:00 AM onwards: Joga Purty — Women's Speed Qualification

Boxing

10:15 AM: Parveen vs Li Shu (China) — Women's 65kg Semifinal (medal event)

11:00 AM: Ankush vs Erkinboev Fazliddin (Uzbekistan) — Men's 80kg Semifinal (medal event)

11:30 AM: Narender vs Oralbay Aibek (Kazakhstan) — Men's +90kg Semifinal (medal event)

Volleyball

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12:30 PM: India vs Qatar — Men's Preliminary Round, Pool C

Athletics

2:50 PM: Dev Kumar Meena, Kuldeep Kumar — Men's Pole Vault Final (medal event)

3:35 PM: Pooja, Supriya Sindigere Basavaraju — Women's High Jump Final (medal event)

4:05 PM: Tanya Chaudhary, Anushka Yadav — Women's Hammer Throw Final (medal event)

4:20 PM: Pooja — Women's 800m Final (medal event)

4:35 PM: Mohammed Afsal Pulikkalakath — Men's 800m Final (medal event)

4:45 PM: Gulveer Singh, Avinash Sable — Men's 5000m Final (medal event)

5:18 PM: India — Mixed 4x100m Relay Final (medal event)

5:35 PM: India — Women's 4x400m Relay Final (medal event)

5:47 PM: India — Men's 4x400m Relay Final (medal event)