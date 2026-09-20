Amazon Great Indian Festival Sale 2026 dates: Rufus AI hints at possible dates, discounts, and offers

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LG 139 cms (55 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55NU870BPLA 2026View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi (139 cm) 55 inch FX 4K QD-Mini LED Smart | Full Array Local Dimming | HDR10+ | 120Hz DLG Game Booster | Fire TV | L55MC-FSMINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Smart Choice 9 kg, 5 Star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG6U24ASTL, NAVY)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 276 L, 2 Star, Smart Inverter, Smart & Dairy Mode, Frost-Free Double Door Convertible Refrigerator (GLT2826XWOB, Onyx Black, Multi Air Flow & Convertible Space for More Storage, 2026 Model)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 7 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T70VBMB1Z, Auto Prewash, Turbodrum, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis Middle Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3THL, Silver, Refined Inox, 2026 Model)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple iPhone 17 256 GB: 15.93 cm (6.3″) Display with Promotion, A19 Chip, Center Stage Front Camera for Smarter Group Selfies, Improved Scratch Resistance, All-Day Battery Life; BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy S24 Ultra 5G AI Smartphone with Galaxy AI (Titanium Violet, 12GB, 256GB Storage), Snapdragon 8 Gen 3, 200 MP Camera with ProVisual Engine and 5000mAh BatteryView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy S25 Ultra 5G AI Smartphone (Titanium Whitesilver, 12GB RAM, 256GB Storage), 200MP Camera, 5000mAh Ultra Long Battery, QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Galaxy AI, Knox Security, S Pen IncludedView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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iPhone 16 128 GB: 5G Mobile Phone with Camera Control, A18 Chip and a Big Boost in Battery Life. Works with AirPods; WhiteView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple iPhone 17e 256 GB: 15.40 cm (6.1″) Super Retina XDR Display, A19 Chip, All-Day Battery Life, 48MP Fusion Camera, 256GB Starting Storage; BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple iPhone Air 256 GB: Thinnest iPhone Ever, 16.63 cm (6.5″) Display with Promotion up to 120Hz, Powerful A19 Pro Chip, Center Stage Front Camera, All-Day Battery Life; Light GoldView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple 2026 MacBook Air 15″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; SilverView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell 15 (Previously Inspiron) Laptop, 14th Gen Intel Core i3/Core 3 100U Processor, 16GB DDR4, 512 SSD, Intel UHD Graphics, 15.6 FHD 120Hz IPS AG 250 nit Display, Win 11 + Office 2024, Black, 1.63KgView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP 15 Smartchoice, Intel Core Ultra 5 125H 12 TOPS, 24GB DDR5 (Upgradeable) 1TB SSD,Anti-Glare, FHD, 15/39.6cm,Win11, M365*Office24, Silver, 1.65kg, FD1458TU, FHD Camera w/Shutter, Backlit AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell 15 AI Powered Laptop, Intel Core Ultra 5 225H, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, 15.6 FHD Anti-Glare Display, Intel Arc Graphics, Dedicated Copilot Key, Backlit Keyboard, Silver, Win11 Home + MSO H&S24View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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