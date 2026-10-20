Amazon Great Indian Festival Sale is still LIVE! Get up to 70% off on headphones, laptops, tablets and more

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Apple 2026 MacBook Neo 13 Laptop with A18 Pro chip: Built for AI and Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID; IndigoView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition Intel Evo Core Ultra 5 322 (16GB RAM/512GB SSD/14 (35.5cm)/WUXGA OLED/Copilot+ PC/Windows 11/MSO 365 Basic+Office24/Seashell/1.14Kg), 83QM0047INView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell 15 (Previously Inspiron) Laptop, 14th Gen Intel Core i3/Core 3 100U Processor, 8GB DDR4, 512 SSD, 15.6 FHD 120Hz IPS AG 250 nit Display, Win 11 + Office H&S 2024, Carbon Black, 1.63KgView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASUS Vivobook 15 (2026),Intel Core 5 120U,(i5-14th Gen),Fingerprint Sensor,8GB RAM,512GB SSD,FHD,15.6(39.6 cm),Win 11,M365 Basic(1Y),Office 24,Cool Silver,1.7 Kg,X1504VAP-IN011WS,Thin & Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP 15 Smartchoice, Intel Core Ultra 5 125H 12 TOPS, 24GB DDR5 (Upgradeable) 1TB SSD,Anti-Glare, FHD, 15/39.6cm,Win11, M365*Office24, Silver, 1.65kg, FD1458TU, FHD Camera w/Shutter, Backlit AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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XIAOMI Pad 8 Nano Texture Creators Edition with Focus Pen Pro, 11.2 -inch (28.44 CM), LCD 3.2K, 12GB RAM, 256GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers Dolby Atmos, Graphite Grey, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 4GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple iPad Air 27.59 cm (11″) (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 7 with Apple N1, Touch ID, All-Day Battery Life — StarlightView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Idea Tab (Smartchoice) | WiFi + 5G |11 2.5K IPS Display |6GB RAM + 128GB ROM (Expandable Upto 2TB)| MediaTek Dimensity 6300|7040mAh|4 Speakers| GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab S10 Lite [Smartchoice], 10.9-inch (27.7 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Dual Speakers, S Pen, Gray, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Marshall Major V Wireless On Ear Headphones, Black | 100+ Hr Playtime | Microphone for Calls | Lightweight Foldable Design for Travel | Detachable Audio CableView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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boAt 2026 Launch Airdopes Plus 222 with Immersive Spatial Audio, 60 Hrs Battery, 13mm Drivers, Hearables App Support, Multi Connect, Voice Assistant TWS Earbuds with mic (Ivory White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Buds4 Pro (White) in-Ear Wireless Earbuds with Hi-Fi Audio | Adaptive ANC 2.0 and EQ 2.0 | 2-Way Speaker | 360-Audio | Voice Detect | Live Translation | Head Gesture | IP57View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bose QuietComfort Bluetooth Earbuds, True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation and Mic, Deep Bass, IPX4 Rating, Up to 8.5 Hours of Playtime, Twilight Blue - Limited EditionView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Green) | |30W Hi-Quality Speaker with Mic|Upto 12hrs Playback Time|IP67 Waterproof & Type C|Wireless Stereo Pairing| Outdoor & Travel PurposeView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ZEBRONICS Juke Bar 9510WS PRO Dolby 5.1 CH Wired Speaker, 600W Dolby Audio | Dual Rear Satellites, 5.1 CH Surround Sound, Soundbar with 3 Drivers, BT v5.1, TV ARC, Optical IN, USB, AUX, LED DisplayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Marshall Acton III 60 W Bluetooth Powered Home Speaker, BrownView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL Flip Essential 2, Wireless Portable Bluetooth Speaker with Deep Base, IPX7 Water & Dustproof (Without Mic, Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (400W,Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical connectivity)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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boAt Ultima Ember 2 Smartwatch, 1.96” AMOLED Display, Ultra Bright 1000 nits Brightness, AOD, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown, 100+ Sports Mode smartwatch for Men & Women (Active Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Redmi Watch 5 Lite SmartChoice 1.96 Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Garmin Vivoactive® 5, Health & Fitness GPS Smartwatch, 42mm, Black | 24/7 Health Monitoring, Built-In Sports Apps, Sleep Coach, Body Battery™ Energy Monitoring, Workout Benefit & Recovery TimeView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch8 (40mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple Watch Series 11 GPS 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/LView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell S3225QS 31.5 4K UHD Monitor|VA 120 Hz|99% SRGB, 95% DCI-P3|4ms (Extreme)|3000:1 Contrast| 300 cd/m2 Brightness|AMD FreeSync Premium| |Dual 5W Speakers|HDMI *2, DP 1.4| HDR10|Height Tilt SlantView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer EK240Y P6 P6 23.8 Inch IPS Full HD Backlit LED Monitor I 144Hz Refresh Rate, 1MS VRB Response Time, AMD FreeSync I 1 x VGA 1 x HDMI with Inbox HDMI Cable I Zero Frame Design I Eye Care I BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BenQ EW270Q 27-inch (68.58 cm) 2K QHD IPS Gaming Monitor | USB-C (65W) | HDMI |HDRi| 1200:1 Contrast Ratio| 90% P3 Gamut| 350 Nits| Speakers (5W x 2)| AMD FreeSync Premium| Game Color Mode, WhiteView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer SmartChoice SA242Y E 23.8 Inch Full HD IPS Monitor I 100Hz Refresh Rate I 1ms VRB I AMD FreeSync I Ultra Slim ZeroFrame Design I VisionCare I HDMI & VGA Inbox HDMI Cable I VESA Mount I BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 27U411A-BD 68.5 cm (27 Inch) FHD (1920x1080) IPS Monitor, 1ms(MBR), 120Hz, Anti-Glare, sRGB 99%(Typ.), HDR10, 3-Side Virtually Borderless, Reader Mode, Flicker Safe, VGA, HDMI, Slim Stand, BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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