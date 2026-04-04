Delhi Capitals vs Mumbai Indians Highlights: Delhi Capitals beat Mumbai Indians by 6 wickets
- 1:32 PM IST, Apr 4Delhi Capitals beat Mumbai Indians by 6 wickets
- 1:31 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 160/4 after 18 overs
- 1:29 PM IST, Apr 4David Miller smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 157/4 after 17.2 overs
- 1:26 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 152/4 after 17 overs
- 1:24 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sameer Rizvi is out and Delhi Capitals at 151/4 after 16.2 overs
- 1:19 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 149/3 after 16 overs
- 1:17 PM IST, Apr 4David Miller smashed a Four on Jasprit Bumrah bowling . Delhi Capitals at 144/3 after 15.3 overs
- 1:14 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 138/3 after 15 overs
- 1:14 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Six on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 138/3 after 14.6 overs
- 1:12 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 131/3 after 14.4 overs
- 1:10 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 125/3 after 14.1 overs
- 1:08 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 121/3 after 14 overs
- 1:06 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Six on Deepak Chahar bowling . Delhi Capitals at 118/3 after 13.3 overs
- 1:05 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Four on Deepak Chahar bowling . Delhi Capitals at 112/3 after 13.1 overs
- 1:03 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 108/3 after 13 overs
- 12:58 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 107/3 after 12 overs
- 12:57 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Six on Mayank Markande bowling . Delhi Capitals at 100/3 after 11.3 overs
- 12:54 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 93/3 after 11 overs
- 12:54 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Six on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 93/3 after 10.6 overs
- 12:54 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Six on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 87/3 after 10.5 overs
- 12:52 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Four on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 81/3 after 10.3 overs
- 12:51 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Four on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 77/3 after 10.2 overs
- 12:49 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 73/3 after 10 overs
- 12:48 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Pathum Nissanka is out and Delhi Capitals at 73/3 after 9.5 overs
- 12:46 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Four on Mitchell Santner bowling . Delhi Capitals at 70/2 after 9.1 overs
- 12:42 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 66/2 after 9 overs
- 12:41 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Six on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 63/2 after 8.3 overs
- 12:36 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 54/2 after 8 overs
- 12:32 PM IST, Apr 4Sameer Rizvi smashed a Four on Mitchell Santner bowling . Delhi Capitals at 47/2 after 6.4 overs
- 12:30 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 42/2 after 6 overs
- 12:25 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 39/2 after 5 overs
- 12:25 PM IST, Apr 4Pathum Nissanka smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 38/2 after 4.5 overs
- 12:24 PM IST, Apr 4Pathum Nissanka smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 34/2 after 4.3 overs
- 12:23 PM IST, Apr 4Pathum Nissanka smashed a Six on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 30/2 after 4.2 overs
- 12:20 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 23/2 after 4 overs
- 12:18 PM IST, Apr 4Pathum Nissanka smashed a Four on Mitchell Santner bowling . Delhi Capitals at 21/2 after 3.2 overs
- 12:18 PM IST, Apr 4Pathum Nissanka smashed a Four on Mitchell Santner bowling . Delhi Capitals at 17/2 after 3.1 overs
- 12:17 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 13/2 after 3 overs
- 12:14 PM IST, Apr 4Pathum Nissanka smashed a Four on Deepak Chahar bowling . Delhi Capitals at 12/2 after 2.3 overs
- 12:12 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 8/2 after 2 overs
- 12:08 PM IST, Apr 4Pathum Nissanka smashed a Four on Jasprit Bumrah bowling . Delhi Capitals at 6/1 after 1.2 overs
- 12:06 PM IST, Apr 4Delhi Capitals at 2/1 after 1 overs
- 11:45 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 162/6 after 20 overs
- 11:45 AM IST, Apr 4Corbin Bosch smashed a Four on Mukesh Kumar bowling . Mumbai Indians at 162/6 after 19.6 overs
- 11:44 AM IST, Apr 4Corbin Bosch smashed a Four on Mukesh Kumar bowling . Mumbai Indians at 158/6 after 19.5 overs
- 11:36 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 148/6 after 19 overs
- 11:35 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Naman Dhir is out and Mumbai Indians at 146/6 after 18.4 overs
- 11:31 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 144/5 after 18 overs
- 11:31 AM IST, Apr 4Mitchell Santner smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Mumbai Indians at 144/5 after 17.6 overs
- 11:26 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 136/5 after 17 overs
- 11:26 AM IST, Apr 4Mitchell Santner smashed a Four on T Natarajan bowling . Mumbai Indians at 135/5 after 16.5 overs
- 11:24 AM IST, Apr 4Naman Dhir smashed a Four on T Natarajan bowling . Mumbai Indians at 130/5 after 16.3 overs
- 11:21 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 124/5 after 16 overs
- 11:14 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Suryakumar Yadav is out and Mumbai Indians at 122/5 after 15.3 overs
- 11:11 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 117/4 after 15 overs
- 11:08 AM IST, Apr 4Suryakumar Yadav smashed a Six on Kuldeep Yadav bowling . Mumbai Indians at 106/4 after 14.1 overs
- 11:07 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 100/4 after 14 overs
- 11:02 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 92/4 after 13 overs
- 10:58 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 86/4 after 12 overs
- 10:58 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sherfane Rutherford is out and Mumbai Indians at 85/4 after 11.5 overs
- 10:55 AM IST, Apr 4Suryakumar Yadav smashed a Four on Vipraj Nigam bowling . Mumbai Indians at 84/3 after 11.1 overs
- 10:49 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 73/3 after 10 overs
- 10:47 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Rohit Sharma is out and Mumbai Indians at 71/3 after 9.3 overs
- 10:42 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 69/2 after 9 overs
- 10:41 AM IST, Apr 4Rohit Sharma smashed a Four on Kuldeep Yadav bowling . Mumbai Indians at 68/2 after 8.4 overs
- 10:37 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 61/2 after 8 overs
- 10:35 AM IST, Apr 4Suryakumar Yadav smashed a Six on Axar Patel bowling . Mumbai Indians at 58/2 after 7.1 overs
- 10:35 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 52/2 after 7 overs
- 10:35 AM IST, Apr 4Rohit Sharma smashed a Six on Vipraj Nigam bowling . Mumbai Indians at 52/2 after 6.6 overs
- 10:30 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 41/2 after 6 overs
- 10:30 AM IST, Apr 4Rohit Sharma smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Mumbai Indians at 41/2 after 5.5 overs
- 10:29 AM IST, Apr 4Rohit Sharma smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Mumbai Indians at 37/2 after 5.4 overs
- 10:25 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 32/2 after 5 overs
- 10:24 AM IST, Apr 4Suryakumar Yadav smashed a Four on Vipraj Nigam bowling . Mumbai Indians at 31/2 after 4.3 overs
- 10:20 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 25/2 after 4 overs
- 10:16 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Tilak Varma is out and Mumbai Indians at 18/2 after 2.5 overs
- 10:14 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Ryan Rickelton is out and Mumbai Indians at 18/1 after 2.3 overs
- 10:10 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 18/0 after 2 overs
- 10:09 AM IST, Apr 4Rohit Sharma smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Mumbai Indians at 16/0 after 1.3 overs
- 10:07 AM IST, Apr 4Rohit Sharma smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Mumbai Indians at 12/0 after 1.1 overs
- 10:06 AM IST, Apr 4Mumbai Indians at 8/0 after 1 overs
- 10:04 AM IST, Apr 4Ryan Rickelton smashed a Four on Mukesh Kumar bowling . Mumbai Indians at 8/0 after 0.4 overs
- 10:02 AM IST, Apr 4Ryan Rickelton smashed a Four on Mukesh Kumar bowling . Mumbai Indians at 4/0 after 0.1 overs
- 9:38 AM IST, Apr 4Mumbai Indians Playing XI
- 9:38 AM IST, Apr 4Delhi Capitals Playing XI
- 9:09 AM IST, Apr 4Welcome to the live coverage of Match 8 of Indian Premier League, 2026
First Innings
Mumbai Indians Score - 162/6 in 20.0 overs
Mumbai Indians batting performance
Suryakumar Yadav 51(36)
Rohit Sharma 35(26)
Mukesh Kumar 3-26-2
Axar Patel 4-22-1
Second Innings
Delhi Capitals Score - 164/4 in 18.1 overs
Delhi Capitals batting performance
Sameer Rizvi 90(51)
Pathum Nissanka 44(30)
Deepak Chahar 3-20-1
Mitchell Santner 3-22-1
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Four!
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 160/4 after 18 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
Tristan Stubbs 3 (4)
David Miller 17 (17)
Mumbai Indians
Shardul Thakur 0/41 (3)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: David Miller smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 157/4 after 17.2 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! Finds the gap!
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 152/4 after 17 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
David Miller 11 (14)
Tristan Stubbs 1 (1)
Mumbai Indians
Corbin Bosch 1/35 (3)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: It’s a Wicket. Sameer Rizvi is out and Delhi Capitals at 151/4 after 16.2 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: OUT! CAUGHT! A knock of the highest order finally comes to an end. Corbin Bosch goes fuller and on off. Sameer Rizvi clears his front leg and looks to loft it with a straight bat but his bat turns in his hands.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 149/3 after 16 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
David Miller 11 (11)
Sameer Rizvi 88 (49)
Mumbai Indians
Jasprit Bumrah 0/21 (4)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: David Miller smashed a Four on Jasprit Bumrah bowling . Delhi Capitals at 144/3 after 15.3 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! Up and over! Touch fuller and around off. David Miller gets his hands through the shot and carves it over extra covers for a boundary.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 138/3 after 15 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
Sameer Rizvi 87 (48)
David Miller 2 (6)
Mumbai Indians
Shardul Thakur 0/33 (2)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Six on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 138/3 after 14.6 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: SIX! Absolutely belted away! Rizvi moves to 87 off just 48 balls.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 131/3 after 14.4 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! Extraordinary batting!
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Four on Shardul Thakur bowling . Delhi Capitals at 125/3 after 14.1 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! This is slipping out of MI's reach now! A slower bouncer, outside off, at shoulder height. Sameer Rizvi goes deep inside the crease and square cuts it over backward point for a boundary. DC need 38 from 35 balls.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 121/3 after 14 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
Sameer Rizvi 72 (43)
David Miller 1 (5)
Mumbai Indians
Deepak Chahar 1/20 (3)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Six on Deepak Chahar bowling . Delhi Capitals at 118/3 after 13.3 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: SIX! That's just a gift!
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Four on Deepak Chahar bowling . Delhi Capitals at 112/3 after 13.1 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! Put away with ease!
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 108/3 after 13 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
David Miller 1 (5)
Sameer Rizvi 59 (37)
Mumbai Indians
Jasprit Bumrah 0/10 (3)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 107/3 after 12 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
Sameer Rizvi 58 (34)
David Miller 1 (2)
Mumbai Indians
Mayank Markande 0/20 (2)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Six on Mayank Markande bowling . Delhi Capitals at 100/3 after 11.3 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: SIX! FIFTY FOR SAMEER RIZVI! His 3rd IPL half century and the home crowd absolutely loves it.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 93/3 after 11 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
Sameer Rizvi 45 (29)
David Miller 0 (1)
Mumbai Indians
Corbin Bosch 0/32 (2)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Six on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 93/3 after 10.6 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: SIX! Just about goes the distance! 20 runs from the over. Corbin Bosch has gone for 32 runs in his 2 overs so far.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Six on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 87/3 after 10.5 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: SIX! That's been crashed into the stands! Wide line on a good length, outside off. Quick hands by Sameer Rizvi as he unleashes a fierce cut shot behind deep backward point for a flat six.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Four on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 81/3 after 10.3 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! Excellently played!
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Four on Corbin Bosch bowling . Delhi Capitals at 77/3 after 10.2 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! SMASHED! Fuller one, outside off. Sameer Rizvi goes deep in the crease before smacking it over mid off for a boundary.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Delhi Capitals at 73/3 after 10 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score:
Delhi Capitals
David Miller 0 (1)
Sameer Rizvi 25 (23)
Mumbai Indians
Mitchell Santner 1/22 (3)
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: It’s a Wicket. Pathum Nissanka is out and Delhi Capitals at 73/3 after 9.5 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: OUT! c Mayank Markande b Mitchell Santner.
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: Sameer Rizvi smashed a Four on Mitchell Santner bowling . Delhi Capitals at 70/2 after 9.1 overs
Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: FOUR! Good start after the break!