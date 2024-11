Mizoram vs Punjab Live Score: It’s a Wicket. Jehu Anderson is out

Live

By

Mizoram vs Punjab Live Score: Jehu Anderson out on Baltej Singh bowling.Mizoram at 46/1 after 5.3 overs

Mizoram vs Punjab Live Score, Match 58 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024

Mizoram vs Punjab Live Score: Welcome to the live coverage of Match 58 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024. Match will start on 29 Nov 2024 at 11:00 AM

Venue : Niranjan Shah Stadium, Rajkot



Mizoram squad -

Agni Chopra, F Vanlalmuanzuala, Joseph Lalthankhuma, Lalhriatrenga, Naveen Gurung, Vikash Kumar, Bobby Zothansanga, Lalrinchhana, Lalrinfela, Mohit Jangra, Parvez Ahmed, Jehu Anderson, K Vanrotlinga, KC Cariappa, Lalhruai Ralte

Punjab squad -

Anmolpreet Singh, Harnoor Singh, Nehal Wadhera, Sanyam Arora, Abhishek Sharma, Naman Dhir, Ramandeep Singh, Sanvir Singh, Sohraab Dhaliwal, Prabhsimran Singh, Arshdeep Singh, Ashwani Kumar, Baltej Singh, Gurnoor Brar, Harpreet Brar, Jassinder Singh, Mayank Markande...Read More