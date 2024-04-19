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    Nepal vs United Arab Emirates Live Score: 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024 to start at 11:30 AM

    Apr 19, 2024 10:34 AM IST
    Nepal vs United Arab Emirates Live Score: Welcome to the live coverage of 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024. Match will start at 11:30 AM
    Nepal vs United Arab Emirates Live Score, 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024
    Nepal vs United Arab Emirates Live Score, 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024

    Nepal vs United Arab Emirates Live Score: Welcome to the live coverage of 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024. Match will start on 19 Apr 2024 at 11:30 AM
    Venue : Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1), Oman

    Nepal squad -
    Aarif Sheikh, Bibek Yadav, Kushal Bhurtel, Rohit Paudel, Sundeep Jora, Dipendra Singh Airee, Gulshan Jha, Kushal Malla, Aasif Sheikh, Anil Sah, Binod Bhandari, Aakash Chand, Abinash Bohara, Karan KC, Lalit Rajbanshi, Pratis GC, Sagar Dhakal, Sompal Kami
    United Arab Emirates squad -
    Alishan Sharafu, Asif Khan, Muhammad Waseem, Vishnu Sukumaran, Aayan Khan, Ali Naseer, Basil Hameed, Muhammad Farooq, Nilansh Keswani, Syed Haider, Tanish Suri, Akif Raja, Junaid Siddique, Omid Rahman, Rahul Bhatia    ...Read More

    TODAY1st Semi-FinalOman
    UAEUAEUnited Arab Emirates
    NEPNEPNepal
    Today06:00 AM IST
    Follow all the updates here:
    Apr 19, 2024 10:34 AM IST

    Welcome to the live coverage of 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024

    Nepal vs United Arab Emirates Match Details
    1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024 between Nepal and United Arab Emirates to be held at Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1), Oman at 11:30 AM. Stay tuned for live updates.

    News cricket Nepal vs United Arab Emirates Live Score: 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024 to start at 11:30 AM
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