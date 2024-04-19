Nepal vs United Arab Emirates Live Score: 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024 to start at 11:30 AM
Nepal vs United Arab Emirates Live Score: Welcome to the live coverage of 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024. Match will start on 19 Apr 2024 at 11:30 AM
Venue : Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1), Oman
Nepal squad -
Aarif Sheikh, Bibek Yadav, Kushal Bhurtel, Rohit Paudel, Sundeep Jora, Dipendra Singh Airee, Gulshan Jha, Kushal Malla, Aasif Sheikh, Anil Sah, Binod Bhandari, Aakash Chand, Abinash Bohara, Karan KC, Lalit Rajbanshi, Pratis GC, Sagar Dhakal, Sompal Kami
United Arab Emirates squad -
Alishan Sharafu, Asif Khan, Muhammad Waseem, Vishnu Sukumaran, Aayan Khan, Ali Naseer, Basil Hameed, Muhammad Farooq, Nilansh Keswani, Syed Haider, Tanish Suri, Akif Raja, Junaid Siddique, Omid Rahman, Rahul Bhatia...Read More
Welcome to the live coverage of 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024
Nepal vs United Arab Emirates Match Details
1st Semi-Final of ACC Men's T20I Premier Cup, 2024 between Nepal and United Arab Emirates to be held at Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1), Oman at 11:30 AM. Stay tuned for live updates.