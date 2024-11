Vidarbha vs Gujarat Live Score: It’s a Four. Gujarat at 10/2 after 8.1 overs

Live

Vidarbha vs Gujarat Live Score: Priyank Panchal hit a Four on Praful Hinge bowling.Gujarat at 10/2 after 8.1 overs

Vidarbha vs Gujarat Live Score, Match 81 of Ranji Trophy, 2024/25

Vidarbha vs Gujarat Live Score: Welcome to the live coverage of Match 81 of Ranji Trophy, 2024/25. Match will start on 13 Nov 2024 at 09:30 AM

Venue : Vidarbha Cricket Association Stadium, Civil Lines, Nagpur



Vidarbha squad -

Aman Mokhade, Atharva Taide, Danish Malewar, Dhruv Shorey, Karun Nair, Yash Rathod, Akshay Karnewar, Harsh Dubey, Mandar Mahale, Nachiket Bhute, Yash Kadam, Akshay Wadkar, Siddhesh Wath, Aditya Thakare, Akshay Wakhare, Praful Hinge, Shubham Kapse, Umesh Yadav

Gujarat squad -

Aarya Desai, Jaymeet Patel, Kshitij Patel, Manan Hingrajia, Priyank Panchal, Rishi Patel, Umang Kumar, Siddharth Desai, Tejas Patel, Vishal Jayswal, Het Patel, Urvil Patel, Arzan Nagwaswalla, Chintan Gaja, Priyajitsing Jadeja, Ravi Bishnoi, Rinkesh Vaghela