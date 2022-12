Gujarat assembly election results 2022: Full list of BJP winners

Gujurat Assembly election results 2022: As the counting of votes commences for the 182-member Gujarat Assembly, all eyes will be on the ruling Bharatiya Janata Party which hopes to set new records. If the party wins in the state - which is Prime Minister Narendra Modi's home turf - the BJP will form the government for a seventh term. This victory will make it the only party other than the Communist Party of India (Marxist) to have won seven straight Assembly elections. The CPI(M) had ruled Bengal for 34 years from 1977 to 2011 and had also won seven straight elections. The Congress and the AAP are also in the fray and are expected to give some edge to the BJP.

Constituency BJP candidate Winning/trailing/Winner Abdasa Pradyumansinh Jadeja Mandvi Aniruddh Dave Bhuj Keshavlal Patel Anjar Trikambhai Bijalbhai Chhanga Gandhidham Maltiben Maheshvari Rapar Virendrasinh Jadeja Vav Swarupji Thakor Tharad Shankarbhai Chaudhary Dhanera Bhagwanjibhai Chaudhary Danta Ladhubhai Parghi Vadgam Manibhai Jethabhai Vaghela Palanpur Aniketbhai Thakar Deesa Praveen Mali Deodar Keshaji Chauhan Kankrej Kirtisinh Vaghela Radhanpur Lovingji Thakor Chanasma Dilipkumar Thakor Patan Rajulben Desai Sidhpur Balvansinh Rajput Kheralu Sardarsinh Chuadhary Unjha Kiritbhai Patel Visnagar Rushikeshbhai Patel Bechraji Sukhaji Thakor Kadi Karshanbhai Solanki Mahesana Mukesh Patel Vijapur Ramanbhai Patel Himatnagar VD Jhala Idar Ramanlal Vora Khedbrahma Ashwinbhai Kotawal Bhiloda Poonamchand Baranda Modasa Bhikhubhai Parmar Bayad Bhikhiben Parmar Prantij Gajendrasinh Parmar Dahegam Balrajsinh Chauhan Gandhinagar North Ritaben Thakor Gandhinagar South Alpesh Thakor Mansa Jayantibhai Patel Kalol Bakaji Thakor Viramgam Hardik Patel Sanand Kanubhai Patel Ghatlodia Bhupendra Patel Vejalpur Amitbhai Thakar Vatva Babu Singh Jadhav Ellis Bridge Amitbhai Shah Naranpura Jitendrabhai Patel Nikol Jagdishbhai Vishvakarma Naroda Dr. Payalben Kukrani Thakkarbapa Nagar Kanchanben Radadiya Bapunagar Dineshsinh Kushwah Amraiwadi Dr. Hasmukhbhai Patel Dariapur Kaushikbhai Jain Jamalpur-Khadia Bhushanbhai Bhatt Maninagar Amulbhai Bhatt Danilimda Nareshkumar Vyas Sabarmati Dr. Harshadbhai Patel Asarwa Darshnaben Vaghela Daskroi Babubhai Patel Dholka Kiritsinh Dabhi Dhandhuka Kalubhai Dabhi Dasada Parshottambhai Parmar Khadia Kiritsinh Rana Wadhwan Jignaben Pandya Mansa Shamjibhai Chauhan Dhrangadhra Prakashbhai Varmora Morbi Kantilal Arutiya Tankara Durlabhjibhai Dethariya Wankaner Jitendrabhai Somani Rajkot East Udaykumar Kangad Rajkot West Dr. Darshita Shah Rajkot South Rameshbhai Tilara Rajkot Rural Bhanuben Babaria Jasdan Kunwarjibhai Bavaliya Gondal Gitaba Jadeja Jetpur Jayeshbhai Radadiya Khadia Mahendrabhai Padaliya Kalavad Meghjibhai Chavda Jamnagar Rural Raghavjibhai Patel Jamnagar North Rivaba Jadeja Jamnagar South Divyeshbhai Akbari Jamjodhpur Chimanbhai Shapariya Khambhalia Mulubhai Bera Khadia Pabubha Manek Porbandar Babubhai Bokhiria Kutiyana Dheliben Maldebhai Odedara Manavadar Javaharbhai Chavda Junagadh Sanjaybhai Koradia Visavadar Harshadbhai Ribadiya Keshod Devabhai Malam Mangrol Bhagwanjibhai Kargathiya Somnath Mansinh Parmar Talala Bhagwanbhai Barad Kodinar Dr.Pradyuman Vaja Una Kalubhai Rathod Dhari Jaysukhbhai Kakdiya Amreli Kushikbhai Vekariya Lathi Janakbhai Talaviya Savarkundla Mahesh Kashwala Rajula Hirabhai Solanki Mahuva Shivabhai Gohil Talaja Gautambhai Chauhan Gariadhar Keshubhai Nakrani Palitana Bhikhabhai Baraiya Bhavnagar Rural Parshottambhai Solanki Bhavnagar East Sejal Rajiv Kumar Pandya Bhavnagar West Jitendra Vaghani Gadhada Shambhuprasadji Tundiya Botad Ghanshyambhai Virani Khambhat Maheshbhai Raval Borsad Ramanbhai Solanki Anklav Gulabsinh Padhiyar Umreth Govindbhai Parmar Anand Yogeshbhai Patel Petlad Kamlesh Patel Sojitra Vipulbhai Patel Matar Kalpeshbhai Parmar Nadiad Pankajbhai Desai Mehmedabad Arjunsinh Chauhan Mahudha Sanjaysinh Mahida Thasra Yogendrasinh Parmar Kapadvanj Rajeshkumar Zala Balasinor Mansinh Chauhan Lunavada Jigneshkumar Sevak Santrampur Kuberbhai Dindor Shehra Jethabhai Ahir Morva Hadaf Nimishaben Suthar Godhara Chandrasinh Raulji Kalol Fatesinh Chauhan Halol Jaydrathsinhji Parmar Fatepura Rameshbhai Katara Jhalod Mahesh Bhuriya Limkheda Shaileshbhai Bhabhor Dahod Kanaiyalal Kishori Garbada Mahendrabhai Bhabhor Devgadh Baria Bachubhai Khabad Savli Ketanbhai Inamdar Vaghodia Ashwinbhai Patel Chhota Udaipur Rajendrasinh Rathva Jetpur Jayantibhai Rathwa Sankheda Abhesinh Tadvi Dabhoi Shaileshbhai Mehta Vadodara City Manishaben Vakil Sayajiganj Keyur Rokadiya Akota Chaitanya Desai Raopura Balkrishna Shukla Padra Chaitanyasinh Zala Karjan Akshaykumar Patel Nandod Dr. Darshnaben Deshmukh Dediapada Hitesh Devji Vasava Jambusar Devkishordasji Sadhu Vagra Arunsinh Rana Jhagadiya Riteshbhai Vasava Bharuch Rameshbhai Mistri Ankleshwar Ishwarsinh Patel Olpad Mukeshbhai Patel Mangrol(ST) Ganpatbhai Vasaba Mandvi(ST) Kunvarjibhai Halpati Kamrej Prafulbhai Panseria Surat City East Arvindbhai Rana Surat City North Kantibhai Ballar Varachha Road Kishorbhai Kanani Karanj Pravinbhai Ghoghari Limbayat Sangitaben Patil Udhna Manubhai Patel Majura Harsh Sanghvi Katargam Vinodbhai Mordiya Surat City West Purneshbhai Modi Choryasi Sandeep Desai Bardoli Ishwarbhai Parmar Mahuva Mohanbhai Dhodiya Vyara Mohanbhai Kokni Nizar Dr. Jayrambhai Gamit Dangs Vijaybhai Patel Jalalpore Rameshbahi Patel Navsari Rakesh Desai Gandevi Nareshbhai Patel Dangs Piyushkumar Patel Dharampur Arvindbhai Patel Valsad Bharatbhai Patel Pardi Kanubhai Mohan Kaprada Jitubhai Chaudhry Umbergaon Ramanlal Patkar

