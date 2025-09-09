Celebrity birthdays for the week of Sept. 14-20
Celebrity birthdays for the week of Sept. 14-20:
Sept. 14: Actor Walter Koenig is 89. Singer-actor Joey Heatherton is 81. Singer Jon “Bowzer” Bauman of Sha Na Na is 78. Actor Sam Neill is 78. Actor Robert Wisdom is 72. Saxophonist Steve Berlin of Los Lobos is 70. Country singer-songwriter Beth Nielsen Chapman is 69. Country singer John Berry is 66. Actor Mary Crosby is 66. Singer Morten Harket of A-ha is 66. Actor Melissa Leo is 65. Actor Faith Ford is 61. Actor Michelle Stafford is 60. Actor Dan Cortese is 58. Singer Mark Hall of Casting Crowns is 56. Actor Tyler Perry is 56. Actor Ben Garant is 55. Actor Kimberly Williams-Paisley is 54. Actor Andrew Lincoln is 52. Rapper Nas is 52. Actor Austin Basis is 49. TV chef Katie Lee is 44. Actor Adam Lamberg is 41. Singer Alex Clare is 40. Actor Chad Duell is 38. Actor Jessica Brown Findlay is 38. Actor-singer Logan Henderson is 36. Actor Emma Kenney is 26.
Sept. 15: Screenwriter and director Ron Shelton is 80. Actor Tommy Lee Jones is 79. Movie director Oliver Stone is 79. Drummer Kelly Keagy of Night Ranger is 73. Actor Barry Shabaka Henley is 71. Drummer Mitch Dorge of Crash Test Dummies is 65. Actor Danny Nucci is 57. DJ Kay Gee is 56. Actor Josh Charles is 54. Actor Tom Hardy is 48. Actor Marisa Ramirez is 48. Guitarist Zach Filkins of OneRepublic is 47. Actor Dave Annable is 46. Actor Amy Davidson is 46. TV personality Heidi Montag is 39. Actor Kate Mansi is 38.
Sept. 16: Actor George Chakiris is 93. Singer Betty Kelley of Martha and the Vandellas is 81. Drummer Kenney Jones is 77. Actor Susan Ruttan is 77. Actor Ed Begley Jr. is 76. Actor Mickey Rourke is 73. Comedian Lenny Clarke is 72. Jazz guitarist Earl Klugh is 72. Actor Christopher Rich is 72. TV weatherman Mark McEwen is 71. Illusionist David Copperfield is 69. Country singer Terry McBride is 67. Actor Jennifer Tilly is 67. Actor Jayne Brook is 65. Singer Richard Marx is 62. Comedian Molly Shannon is 61. Singer Marc Anthony is 57. Talk show host Tamron Hall is 55. Comedian Amy Poehler is 54. Actor Toks Olagundoye is 50. Singer Musiq Soulchild is 48. Actor Michael Mosley is 47. Rapper Flo Rida is 46. Actor Alexis Bledel is 44. Actor Sabrina Bryan is 41. Actor Madeline Zima is 40. Actor Ian Harding is 39. Actor Kyla Pratt is 39. Actor Daren Kagasoff is 38. Singer Teddy Geiger is 37. Actor Bailey De Young is 36. Musician-actor Nick Jonas of Jonas Brothers is 33.
Sept. 17: Singer-turned-photographer LaMonte McLemore of the Fifth Dimension is 90. Singer Fee Waybill of The Tubes is 77. Actor Elvira is 74. Comedian Rita Rudner is 72. Puppeteer Kevin Clash is 65. Actor-director Paul Feig is 63. Director Baz Luhrmann is 63. Singer BeBe Winans is 63. Businessman Robert Herjavec is 62. Actor Kyle Chandler is 60. Rapper Doug E. Fresh is 59. Actor Malik Yoba is 58. Singer Anastacia is 57. Actor Matthew Settle is 56. Rapper VinRock of Naughty By Nature is 55. Actor Bobby Lee is 54. Singer Marcus Sanders of Hi-Five is 52. Singer-actor Nona Gaye is 51. Drummer Chuck Comeau of Simple Plan is 46. Actor Billy Miller is 46. Actor Danielle Brooks is 36. Gospel singer Jonathan McReynolds is 36. Actor Denyse Tontz is 31.
Sept. 18: Gospel singer Bobby Jones is 87. Singer-actor Frankie Avalon is 85. Actor Beth Grant is 76. Guitarist Kerry Livgren is 76. Actor Anna Deavere Smith is 75. Director Mark Romanek is 66. Guitarist Mark Olson is 64. Singer Joanne Catherall of Human League is 63. Actor Holly Robinson Peete is 61. Singer Ricky Bell is 58. Actor and talk show host Aisha Tyler is 55. Actor Jada Pinkett Smith is 54. Actor James Marsden is 52. Actor Emily Rutherfurd is 51. Actor Travis Schuldt is 51. Rapper Xzibit is 51. Comedian Jason Sudeikis is 50. Actor Sophina Brown is 49. Actor Barrett Foa is 48. TV personality Sara Haines is 48. Actor-comedian Billy Eichner is 47. Actors Taylor and Brandon Porter are 32. Actor Patrick Schwarzenegger is 32. Country singer Tae Kerr of Maddie and Tae is 30.
Sept. 19: Actor Rosemary Harris is 98. Singer Bill Medley of the Righteous Brothers is 85. Singer Sylvia Tyson of Ian and Sylvia is 85. Singer-songwriter Paul Williams is 85. Singer Freda Payne is 83. Singer David Bromberg is 80. Actor Randolph Mantooth is 80. Guitarist/music video director Lol Creme of 10cc is 78. Actor Jeremy Irons is 77. Actor-model Twiggy Lawson is 76. TV personality Joan Lunden is 75. Actor Scott Colomby is 73. Guitarist-producer Nile Rodgers of Chic is 73. Singer-actor Rex Smith is 70. Musician Lita Ford is 67. Director Kevin Hooks is 67. Actor Carolyn McCormick is 66. TV chef Mario Batali is 65. Comedian Cheri Oteri is 63. Country singer Jeff Bates is 62. Country singer Trisha Yearwood is 61. News anchor Soledad O’Brien is 59. Singer Esperanza Griffin is 56. TV chef Michael Symon is 56. Actor Victor Williams is 55. Actor Sanaa Lathan is 54. Singer A. Jay Popoff of Lit is 52. Comedian-talk show host Jimmy Fallon is 51. Home-improvement host Carter Oosterhouse is 49. Actor-TV host Alison Sweeney is 49. Singers Tegan and Sara Quin of Tegan and Sara are 45. Actor Columbus Short is 43. Rapper Eamon is 42. Actor Kevin Zegers is 41. Actor Danielle Panabaker is 38. Actor Katrina Bowden is 37.
Sept. 20: Actor Sophia Loren is 91. Bassist Chuck Panozzo is 77. Actor Tony Denison is 76. Actor Debbi Morgan is 74. Jazz guitarist Peter White is 71. Actor Betsy Brantley is 70. Actor Gary Cole is 69. Bassist Randy Bradbury of Pennywise is 61. Actor Kristen Johnston is 58. Singers Gunnar and Matthew Nelson of Nelson are 58. Bassist Ben Shepherd is 57. Actor Enuka Okuma is 53. Actor Moon Bloodgood is 50. Actor Jon Bernthal is 49. Singer The-Dream is 48. Actor Charlie Weber is 47. Drummer Rick Woolstenhulme of Lifehouse is 46. Rapper Yung Joc is 45. Actor Crystle Stewart is 44. Actor Aldis Hodge is 39. Drummer Jack Lawless of DNCE and The Jonas Brothers is 38. Actor Malachi Kirby is 36.
