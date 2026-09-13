FIBA Women's World Cup Glance

All Times EST
At Berlin
x — clinched berth in quarter-finals; Note: Two points awarded for a win, one for a loss.
|
Group A
|
GP
|
W
|
L
|
Pts.
|Spain
|3
|2
|1
|5
|Mali
|3
|2
|1
|5
|Japan
|3
|1
|2
|4
|Germany
|3
|1
|2
|4
Japan 102, Mali 97
Spain 83, Germany 53
Mali 82, Spain 73
Germany 74, Japan 58
Spain 79, Japan 59
Germany 53, Mali 58
|
Group B
|
GP
|
W
|
L
|
Pts.
|France
|3
|3
|0
|6
|Hungary
|3
|2
|1
|5
|Korea
|3
|1
|2
|4
|Nigeria
|3
|0
|3
|3
Korea 99, Nigeria 81
France 99, Hungary 53
Hungary 71, Nigeria 67
France 95, Korea 69
Hungary 82, Korea 73
France 111, Nigeria, 56
France 111, Nigeria, 56
|
Group C
|
GP
|
W
|
L
|
Pts.
|Belgium
|3
|3
|0
|6
|Australia
|3
|2
|1
|5
|Puerto Rico
|3
|1
|2
|4
|Turkey
|3
|0
|3
|3
Australia 70, Puerto Rico 54
Belgium 89, Turkey 75
Australia 87, Turkey 71
Belgium 76, Puerto Rico 64
Belgium 80, Australia 68
Puerto Rico 75, Turkey 71
|
Group D
|
GP
|
W
|
L
|
Pts.
|United States
|3
|3
|0
|6
|Italy
|3
|2
|1
|5
|Czechia
|3
|1
|2
|4
|China
|3
|0
|3
|3
United States 94, China 61
Italy 63, Czechia 54
China 74, Czechia 70
United States 55, Italy 52
United States 105, Czechia 64
China 71, Italy 51
Hungary 84, Japan 63
Germany 94, Korea 56
China 75, Puerto Rico 72
Australia 82, Italy 80
United States 108, Hungary 56
France 90, China 61
Germany 93, Belgium 74
Spain 89, Australia 66
France 86, Germany 64
Spain vs. United States, 1:45 p.m.
Semifinal losers, 10:30 a.m.
Semifinal winners, 2 p.m.
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