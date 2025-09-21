Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 21 September 2025

    Sunday, September 21 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Sep 21, 2025 6:00 AM IST
    By HT Correspondent
    #TuneIn

    What: Sacred Symphony ft Vraja Beats

    Catch It Live on Sunday, 21 September 2025. (Photo: Raj K Raj/HT)
    Where: The Immersion Room, E5, Market Road, DLF Phase 1, Sector 26A, Gurugram

    When: September 21

    Timing: 6pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: MG Road (Yellow Line)

    #Staged

    What: Ghar Waapsi - Storytelling & poetry ft Anushka Bajpai Jain

    Where: Nerds of Comedy, 14, Block C, Sushant Lok Phase-I, Sector 43, Gurugram

    When: September 21

    Timing: 6pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)

    #ArtAttack

    What: Art Adda | The Art of Distillation – Botanical Art session with Shefali Upadhyay & Touching Light exhibition curated by Aditya Arya

    Where: Museo Camera, Shri Ganesh Mandir Marg, DLF Phase IV, Sector 28, Gurugram

    When: September 21

    Timing: 6pm to 8pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Phase 1 (Rapid Metro)

    #Staged

    What: IHC Theatre Festival | Garam Roti (Directed by Durga Venkatesan)

    Where: The Theatre, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: September 21

    Timing: 5pm

    Entry: Free (Register here)

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #StepUp

    What: Shashvat Nartana (eternal dance) – Celebration of Movements ft recitals by Raja Radha Reddy & Group (Kuchipudi), Madhavi Mudgal & Group (Odissi), Sindhu Mishra & Group (Bharatanatyam), Jaya Prabha Menon & Group (Mohiniyattam), Rani Khanam & Group (Kathak), International Kathakali Centre (Kathakali), Ramhari Mohanta & Group (Chhau), Thiyam Shyam Singh & Group (Manipuri)

    Where: Vasant Udhyān, Basant Lok, Vasant Vihar

    When: September 21

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)

    #JustForLaughs

    What: KAUN-MAIN?!?! ft Appurv Gupta

    Where: Hideout Comedy Club, 1 PVR Anupam Complex, Saket

    When: September 21

    Timing: 8pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Malviya Nagar (Yellow Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/ HT City Delhi Junction: Catch It Live On 21 September 2025
