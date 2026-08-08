HT City Delhi Junction: Catch It Live on August 8, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#DelhiTimes

Gram it: Delhi, on Friday, received its highest rainfall during the first week of August in 15 years! The India Meteorological Department (IMD) issued a Red alert for the city. Yet, several visitors turned up at the Kartavya Path and India Gate in the evening hours. For today, the met department has again issued a Yellow alert alongside forecast of moderate rain accompanied by thunderstorms and lightning. (Photo: ANI)

What: Teej Mahotsav 2026

Where: Dilli Haat – INA & Dilli Haat, Pitampura

When: August 8 & 9

Timing: 11.30am to 8.30pm

Entry: ₹30 (adults), ₹20 (children) & ₹20

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Nearest Metro Station: Dilli Haat – INA (Yellow & Pink Lines) & Netaji Subash Place (Red & Pink Lines) respectively

#ArtAttack

What: Variable Registers – Printmaking in Modern India

Where: Shridharani Gallery, Triveni Kala Sangam, 205, Mandi House

When: August 8 & 9

Timing: 11am to 8pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#DelhiTimes

What: Hariyali Teej – Evening Bazaar

Where: Sunder Nursery, Bharat Scouts and Guides Marg, Nizamuddin

When: August 8

Timing: 5pm to 9pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

#Staged

What: The End (Director: Nikhita Singh)

Where: W.I.P Adda, A, Basement, F 301, Nai Basti, Lado Sarai

When: August 8

Timing: 6pm & 8.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

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#LitTalk

What: Silent Book Club

Where: Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan, 3, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place

When: August 8

Timing: 11am to 1pm

Entry: Free (Register here)

Nearest Metro Station: Rajiv Chowk (Blue & Yellow Lines)

#TuneIn

What: IHC Lok Sangeet Sammelan 2026 | A Tribute To Teejan Bai – Folk Tradition of Pandavani Ft. Prabha Yadav (Vocalist), Shiv Nishad (Manjira), Mohan Patel (Harmonium), Lilak Sahu (Tabla), Lakshmi Narayan (Banjo), and Nitesh Yadav (Dafli)

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

When: August 8

Timing: 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

#CineCall

What: Delhi Marathi Film Festival 2026

Where: Bheem Auditorium, Dr Ambedkar International Centre, 15, Windsor Place, Janpath

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When: August 8 & 9

Timing: 8.45am

Entry: www.district.in

Nearest Metro Station: Janpath (Violet Line)

#PlayDate

What: Workshop | Resin Lotus Pond Art

Where: Refections Cafe, H-273, Upper Ground Floor, Rajdhani Enclave, Pitampura

When: August 8

Timing: 3pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Pitampura (Red Line)

#JustForLaughs

What: Cult Leader Ft. Devesh Dixit

Where: The Laugh Casa, Rcube Monad Mall, Sector 43, Noida

When: August 8

Timing: 6pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Golf Course (Blue Line)

#FleaSpree

What: Teej Mohatsav 2026

Where: Dilli Haat, INA, Sri Aurobindo Marg, Kidwai Nagar

When: August 8 & 9

Timing: 11.30am to 8.30am

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Entry: Free

Nearest Metro Station: Dilli Haat – INA (Yellow & Pink Lines)

#UpNext

What: Raahgiri Day

Where: DLF Midtown, 15, Shivaji Marg, Moti Nagar

When: August 9

Timing: 6am

Entry: Free

Nearest Metro Station: Moti Nagar (Blue Line)

#UpNext

What: Hikethon 3.0 – Monsoon Edition

Where: Mauji Baba Mangar Temple, Mangar Village, Faridabad-Gurugram Road

When: August 9

Timing: 4.30am to 11am

Entry: Register here

Nearest Metro Station: Sector 55-56 (Rapid Metro)

For more, follow @htcity.delhijunction