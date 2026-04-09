    HT City Delhi Junction: Catch It Live on Thursday, April 9 in Delhi, Noida and Gurugram

    Thursday, April 9 offers loads for those wanting to explore Delhi-NCR's art, culture and nightlife. Read on to know what HT City Delhi Junction recommends you!

    Published on: Apr 09, 2026 6:00 AM IST
    By HT Correspondent
    #ArtAttack

    Gram it: The Vasudev Ghat of Yamuna river appears ready to join the list of favourites for Delhiites who enjoy going out for scenic views. On Wednesday, Delhi's Lt Governor Taranjit Singh Sandhu said that the Yamuna floodplain, from Palla to Kalindi Kunj, will soon be developed as an eco-friendly space in line with the Vasudev Ghat area. (Photo: X/ANI)
    What: Portraits in Time

    Where: LTC, Bikaner House (Gate No 3), Pandara Road, near India Gate

    When: April 9 to 15

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    #Staged

    What: Rebel Ranis

    Where: Kamani Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House

    When: April 9

    Timing: 7.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #StepUp

    What: Guru Pranam Utsav 2026 | Recitals by Jyoti Shrivastava & troupe (Odissi), Pratibha Prahlad (Bharatanatyam) & Meenu Thakur (Kuchipudi)

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: April 9

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Blue & Violet Lines)

    #TuneIn

    What: Sangalal 2026 | Carnatic Music Vocal Duet ft Malladi Brothers Vidushi Sreeramprasad & Vidushi Ravi Kumar

    Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), Lodhi Road

    When: April 9

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #JustForLaughs

    What: Queer Rated Comedy ft Rahul Pal, Shruti & Ladyfingers

    Where: Depot 48, M-9, Greater Kailash II

    When: April 9

    Timing: 8pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)

    #FleaSpree

    What: Jjhalak – The Spring Edit 2026

    Where: The Leela Ambience Convention Hotel, 1 CBD, Maharaja Surajmal Road

    When: April 9

    Timing: 11am to 8pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Karkarduma (Blue Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On Thursday, April 9 In Delhi, Noida And Gurugram
