HT City Delhi Junction: Catch It Live on Thursday, April 9 in Delhi, Noida and Gurugram
Thursday, April 9 offers loads for those wanting to explore Delhi-NCR's art, culture and nightlife. Read on to know what HT City Delhi Junction recommends you!
#ArtAttack
What: Portraits in Time
Where: LTC, Bikaner House (Gate No 3), Pandara Road, near India Gate
When: April 9 to 15
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#Staged
What: Rebel Ranis
Where: Kamani Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House
When: April 9
Timing: 7.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#StepUp
What: Guru Pranam Utsav 2026 | Recitals by Jyoti Shrivastava & troupe (Odissi), Pratibha Prahlad (Bharatanatyam) & Meenu Thakur (Kuchipudi)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: April 9
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Blue & Violet Lines)
#TuneIn
What: Sangalal 2026 | Carnatic Music Vocal Duet ft Malladi Brothers Vidushi Sreeramprasad & Vidushi Ravi Kumar
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), Lodhi Road
When: April 9
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#JustForLaughs
What: Queer Rated Comedy ft Rahul Pal, Shruti & Ladyfingers
Where: Depot 48, M-9, Greater Kailash II
When: April 9
Timing: 8pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)
#FleaSpree
What: Jjhalak – The Spring Edit 2026
Where: The Leela Ambience Convention Hotel, 1 CBD, Maharaja Surajmal Road
When: April 9
Timing: 11am to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Karkarduma (Blue Line)
For more, follow HT City Delhi Junction