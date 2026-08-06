Weekend Planner (August 8 and 9): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Ohh My Dog
Cast: Pankaj Tripathi, Rajesh Kumar, Geeta Agrawal Sharma, Pawan Malhotra
Aaryabhatt Ka Zero
Cast: Himansh Kohli, Sonnalli Seygall, Ravi Kishan, Darshana Banik, Shilpa Shinde
GDN
Cast: R Madhavan, Priyamani, Sathyaraj
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Alice In Wonderland - Cinematic dining experience
Where: StayVista at Moets Palm Villa, Star Mall, Sector 31, Gurugram
Time: 6.30pm to 9.30pm
SATURDAY
A Symphony of Culinary Worlds
Where: The Chambers, Taj Mahal, Man Singh Road
Time: 7pm to 11pm
PLAY DATE
SATURDAY
The Journey Within
Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House
Time: 6.30pm
Saturday
Evening Bazaar — Hariyali Teej
Where: Sunder Nursery, Nizamuddin
Time: 5pm to 9pm
SUNDAY
Who Gives A S**t?? Ft. Jeeveshu Ahluwalia
Where: Studio Pacific, Pacific Mall Tagore Garden, Najafgarh Road
Time: 7pm
Dastangoi - Inspired by Ismat Chughtai and Bhagwati Charan Verma
Where: Prakriti, Eternal Oasis, Sector 42, Gurugram
Time: 6.30pm
GROOVE IT
SATURDAY
Baarish Ft. Shubha Mudgal{{/usCountry}}
Baarish Ft. Shubha Mudgal{{/usCountry}}
Where: The Tivoli, Block A, Chattarpur Enclave, Mehrauli
Time: 6pm
Goom Gum
Where: Room XO, AIPL Joy Central, Sector 65, Gurugram
Time: 10pm
POWER HOUR
SATURDAY
Stumps to Victory: Let’s Play Tennis Ball Cricket
Where: PlayAll, D-46, South Extension I
Time: 5pm
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