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Weekend Planner (August 8 and 9): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for August 1 (Saturday) and August 2 (Sunday).

Published on: Aug 6, 2026, 15:07:04 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

Watch Ohh My Dog starring Pankaj Tripathi at the theatres this week.
Watch Ohh My Dog starring Pankaj Tripathi at the theatres this week.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

Ohh My Dog

Cast: Pankaj Tripathi, Rajesh Kumar, Geeta Agrawal Sharma, Pawan Malhotra

Aaryabhatt Ka Zero

Cast: Himansh Kohli, Sonnalli Seygall, Ravi Kishan, Darshana Banik, Shilpa Shinde

GDN

Cast: R Madhavan, Priyamani, Sathyaraj

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

Alice In Wonderland - Cinematic dining experience

Where: StayVista at Moets Palm Villa, Star Mall, Sector 31, Gurugram

Time: 6.30pm to 9.30pm

SATURDAY

A Symphony of Culinary Worlds

Where: The Chambers, Taj Mahal, Man Singh Road

Time: 7pm to 11pm

PLAY DATE

SATURDAY 

The Journey Within

Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House

Time: 6.30pm

Saturday

Evening Bazaar — Hariyali Teej

Where: Sunder Nursery, Nizamuddin

Time: 5pm to 9pm

SUNDAY 

Who Gives A S**t?? Ft. Jeeveshu Ahluwalia

Where: Studio Pacific, Pacific Mall Tagore Garden, Najafgarh Road

Time: 7pm

Dastangoi - Inspired by Ismat Chughtai and Bhagwati Charan Verma

Where: Prakriti, Eternal Oasis, Sector 42, Gurugram

Time: 6.30pm

GROOVE IT

SATURDAY 

Where: The Tivoli, Block A, Chattarpur Enclave, Mehrauli

Time: 6pm

Goom Gum

Where: Room XO, AIPL Joy Central, Sector 65, Gurugram

Time: 10pm

POWER HOUR 

SATURDAY  

Stumps to Victory: Let’s Play Tennis Ball Cricket

Where: PlayAll, D-46, South Extension I

Time: 5pm

For more, follow htcity.delhijunction

 
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (August 8 and 9): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!
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