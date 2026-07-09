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Weekend Planner (July 11-12): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for July 11 (Saturday) and July 12 (Sunday).

Published on: Jul 09, 2026 03:24 PM IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

At the theatres this weekend, watch Moana featuring actors Catherine Laga’aia and Dwayne Johnson.
At the theatres this weekend, watch Moana featuring actors Catherine Laga’aia and Dwayne Johnson.

Where: In theatres

Time: All day

Moana

Cast: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams, Jemaine Clement

Dhamaal 4

Cast: Ajay Devgn, Arshad Warsi, Riteish Deshmukh, Jaaved Jaaferi, Ravi Kishan, Sanjay Mishra, Upendra Limaye, Anjali Anand, Sanjeeda Shaikh, Esha Gupta

Evil Dead Burn

Cast: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

Mango soiree

Where: Le Gourmet, The Chanakya, Chanakyapuri

Time: 11am to 11pm

A feast for rainy days

Where: Mira’s, Defence Colony Market

Time: 8am to 11pm

PLAY DATE 

SATURDAY-SUNDAY 

Meghalaya Pineapple Fest 2026

Where: Dilli Haat, INA

Time: 11am to 9pm

Or, What You Will

Where: Bahumukh Auditorium, National School of Drama (NSD), Mandi House

Time: 3pm & 6.30pm

SATURDAY

Tragedy Mein Comedy

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

Time: 7.30pm

Chalte Chalte with Meena Kumari

Where: LTG Auditorium, Mandi House

Time: 5pm

Stand-up Comedy Show Ft. Abijit Ganguly

Where: The Laugh Casa, Rcube Monad Mall, Noida

SUNDAY

Weave The Future

Where: Dilli Haat, INA

Time: 11am to 8pm

GROOVE IT 

SATURDAY

Jasmine Sandlas India Tour

Where: Exhibition Hall 1C, Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka

Time: 6pm

Joy Rooms Ft. When Chai Met Toast

Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar

Time: 8.30pm

SUNDAY

The Mystic Raag Ft. Ragini Rainu

Where: Samay Yaan, Sector 8, Rama Krishna Puram

Time: 6pm

POWER HOUR 

SATURDAY 

Soapy Football  

Where: District 9, Bunkar Bhawan, Shilp Haat, Sector 33, Noida

Time: 5pm to 10pm

SUNDAY

Bhaag Meri Jaan

Where: Max Super Speciality Hospital, Plot No 1, Sector 10, Dwarka

Time: 4.15am

For more, follow @htcity.delhijunction

 
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