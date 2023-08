PM Modi launches project to revamp 508 railway stations: Check the full list

Prime Minister Narendra Modi on Sunday virtually laid the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations across India as part of the Amrit Bharat Station Scheme. The ambitious project is estimated to cost is ₹24,470 crore.

Stations across 16 states will be revamped under the first phase to be inaugurated on Sunday.

A day before, Modi shared the details of the event on his Twitter handle and said it would be a landmark day for the railway sector. “…At 11 AM, the foundation stone to redevelop 508 railway stations across India will be laid under the historic ‘Amrit Bharat Station Scheme’. At a cost of almost ₹25,000 crore, the redevelopment will revolutionise how rail infrastructure is imagined in our nation. It will boost 'Ease of Living' and enhance comfort as well as convenience. Special care has also been taken to ensure the stations are in line with local culture, heritage, and architecture,” he said.

These 508 stations are spread across 16 states and Union Territories, including 55 each in Uttar Pradesh and Rajasthan, 49 in Bihar, 44 in Maharashtra, 37 in West Bengal, 34 in Madhya Pradesh, 32 in Assam, 25 in Odisha, 22 in Punjab, 21 each in Gujarat and Telangana, 20 in Jharkhand, 18 each in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, 15 in Haryana and 13 in Karnataka.

Check the full list of 508 stations covered under the project:

Serial number State District Station 1 Andhra Pradesh East Godavari Kakinada Town Jn 2 Andhra Pradesh East Godavari Tuni 3 Andhra Pradesh Guntur Piduguralla 4 Andhra Pradesh Guntur Repalle 5 Andhra Pradesh Guntur Tenali 6 Andhra Pradesh Kurnool Kurnool City 7 Andhra Pradesh Prakasam Donakonda 8 Andhra Pradesh Prakasam Ongole 9 Andhra Pradesh Prakasam Singaraykonda 10 Andhra Pradesh Srikakulam Palasa 11 Andhra Pradesh Visakhapatnam Anakapalle 12 Andhra Pradesh Visakhapatnam Duvvada 13 Andhra Pradesh Vizianagaram Vizianagaram Jn 14 Andhra Pradesh West Godavari Bhimavaram Town 15 Andhra Pradesh West Godavari Eluru 16 Andhra Pradesh West Godavari Narasapur 17 Andhra Pradesh West Godavari Nidadavolu Jn 18 Andhra Pradesh West Godavari Tadepalligudem 19 Assam Bongaigaon New Bongaigaon Jn 20 Assam Cachar Arunachal 21 Assam Dhubri Dhubri 22 Assam Dhubri Gauripur 23 Assam Dibrugarh Dibrugarh 24 Assam Dibrugarh Duliajan 25 Assam Dibrugarh Naharkatiya 26 Assam Dibrugarh Namrup 27 Assam Dima Hasao New Haflong 28 Assam Golaghat Sarupathar 29 Assam Hojai Lumding Jn 30 Assam Jorhat Jorhat Town 31 Assam Jorhat Mariani 32 Assam Kamrup Narangi 33 Assam Kamrup Rangiya Jn 34 Assam Karbi Anglong Diphu 35 Assam Karimganj New Karimganj Jn 36 Assam Kokrajhar Fakiragram Jn. 37 Assam Kokrajhar Gosai Gaon Hat 38 Assam Kokrajhar Kokrajhar 39 Assam Marigaon Jagi Road 40 Assam Nagaon Chaparmukh 41 Assam Nagaon Hojai 42 Assam Nagaon Lanka 43 Assam Sivasagar Amguri 44 Assam Sivasagar Sibsagar Town 45 Assam Sivasagar Simaluguri 46 Assam Sonitpur Rangapara North Jn 47 Assam Tinsukia Makum Jn 48 Assam Tinsukia Margherita 49 Assam Tinsukia New Tinsukia 50 Assam Tinsukia Tinsukia 51 Bihar Aurangabad Anugraha Narayan Road 52 Bihar Begusarai Lakhminia 53 Bihar Begusarai Salauna 54 Bihar Bhagalpur Kahalgaon 55 Bihar Bhagalpur Naugachia 56 Bihar Bhagalpur Pirpainti 57 Bihar Bhagalpur Sultanganj 58 Bihar Bhojpur Ara 59 Bihar Bhojpur Bihiya 60 Bihar Buxar Dumraon 61 Bihar Buxar Raghunathpur 62 Bihar Darbhanga Darbhanga Jn. 63 Bihar Gaya Gaya Jn 64 Bihar Gaya Paharpur 65 Bihar Jamui Jamui 66 Bihar Jamui Simultala 67 Bihar Jehanabad Jehanabad 68 Bihar Kaimur (Bhabua) Bhabua Road 69 Bihar Kaimur (Bhabua) Durgauti 70 Bihar Kaimur (Bhabua) Kudra 71 Bihar Katihar Barsoi Jn 72 Bihar Khagaria Khagaria Jn 73 Bihar Khagaria Mansi Jn 74 Bihar Kishanganj Kishanganj 75 Bihar Kishanganj Thakurganj 76 Bihar Madhubani Jaynagar 77 Bihar Madhubani Madhubani 78 Bihar Madhubani Sakri 79 Bihar Munger Jamalpur Jn 80 Bihar Muzaffarpur Dholi 81 Bihar Muzaffarpur Muzaffarpur Jn 82 Bihar Muzaffarpur Ram Dayalu Nagar 83 Bihar Nalanda Bihar Sharif 84 Bihar Nalanda Rajgir 85 Bihar Pashchim Champaran Narkatiaganj Jn 86 Bihar Pashchim Champaran Sagauli 87 Bihar Patna Bakhtiyarpur 88 Bihar Patna Barh 89 Bihar Patna Fatuha 90 Bihar Patna Taregna 91 Bihar Purbi Champaran Bapudham Motihari 92 Bihar Purnia Banmankhi 93 Bihar Rohtas Sasaram 94 Bihar Saharsa Saharsa 95 Bihar Samastipur Dalsingh Sarai 96 Bihar Samastipur Samastipur 97 Bihar Saran Sonpur Jn. 98 Bihar Sitamarhi Sitamarhi 99 Bihar Vaishali Hajipur Jn 100 Chandigarh Chandigarh Chandigarh 101 Chhattisgarh Bilaspur Bilaspur 102 Chhattisgarh Durg Bhilai Power House 103 Chhattisgarh Durg Durg 104 Chhattisgarh Janjgir-champa Akaltara 105 Chhattisgarh Mahasamund Mahasamund 106 Chhattisgarh Raipur Raipur Jn 107 Chhattisgarh Raipur Tilda-Neora 108 Delhi Delhi Sabzi Mandi 109 Delhi New Delhi Narela 110 Delhi West Delhi Cantt. 111 Gujarat Ahmadabad Asarva 112 Gujarat Ahmadabad Viramgam 113 Gujarat Amreli Savarkundla 114 Gujarat Banas Kantha Palanpur Jn 115 Gujarat Bharuch Bharuch 116 Gujarat Botad Botad Jn. 117 Gujarat Gandhinagar Kalol Jn 118 Gujarat Junagadh Keshod 119 Gujarat Kachchh Bhachau 120 Gujarat Kachchh New Bhuj 121 Gujarat Panch Mahals Derol 122 Gujarat Patan Patan 123 Gujarat Rajkot Bhaktinagar 124 Gujarat Sabar Kantha Himmatnagar 125 Gujarat Surendranagar Dhrangadhra 126 Gujarat Surendranagar Surendranagar 127 Gujarat Vadodara Dabhoi Jn 128 Gujarat Vadodara Miyagam Karjan Jn 129 Gujarat Vadodara Pratapnagar 130 Gujarat Vadodara Vishvamitri Jn. 131 Gujarat Valsad Sanjan 132 Haryana Ambala Ambala City 133 Haryana Bhiwani Bhiwani Jn 134 Haryana Faridabad Faridabad 135 Haryana Gurugram Pataudi Road 136 Haryana Hisar Hisar 137 Haryana Jhajjar Bahadurgarh 138 Haryana Jind Jind Jn 139 Haryana Jind Narwana Jn 140 Haryana Mahendragarh Narnaul 141 Haryana Panchkula Kalka 142 Haryana Rewari Rewari 143 Haryana Rohtak Rohtak 144 Haryana Sirsa Sirsa 145 Haryana Sonipat Sonipat 146 Haryana Yamunanagar Yamunanagar Jagadhari 147 Himachal Pradesh Una Amb Andaura 148 Jharkhand Bokaro Bokaro Steel City 149 Jharkhand Bokaro Chandrapura 150 Jharkhand Dhanbad Katrasgarh 151 Jharkhand Dhanbad Kumardubi 152 Jharkhand Dhanbad N.S.C.B. Jn Gomoh 153 Jharkhand East Singhbhum Ghatsila 154 Jharkhand Garhwa Garhwa Town 155 Jharkhand Garhwa Nagar Untari 156 Jharkhand Giridih Hazaribagh Road 157 Jharkhand Giridih Parasnath 158 Jharkhand Koderma Koderma Jn 159 Jharkhand Latehar Latehar 160 Jharkhand Palamu Daltonganj 161 Jharkhand Palamu Garhwa Road 162 Jharkhand Ramgarh Barkakana 163 Jharkhand Ranchi Hatia 164 Jharkhand Ranchi Piska 165 Jharkhand Sahebganj Sahibganj 166 Jharkhand Saraikela Kharsawan Rajkharswan 167 Jharkhand West Singhbhum Manoharpur 168 Karnataka Ballari Ballary 169 Karnataka Belagavi Ghataprabha 170 Karnataka Belagavi Gokak Road 171 Karnataka Bidar Bidar 172 Karnataka Dakshina Kannada Mangalore Jn 173 Karnataka Davanagere Harihar 174 Karnataka Dharwad Alnavar 175 Karnataka Gadag Gadag 176 Karnataka Hassan Arsikere 177 Karnataka Kalaburagi Kalaburagi Jn (Gulbarga) 178 Karnataka Kalaburagi Shahabad 179 Karnataka Kalaburagi Wadi 180 Karnataka Koppal Koppal 181 Kerala Kannur Payyanur 182 Kerala Kasaragod Kasargod 183 Kerala Kozhikode Vadakara 184 Kerala Malappuram Tirur 185 Kerala Palakkad Shoranur Jn 186 Madhya Pradesh Betul Amla 187 Madhya Pradesh Betul Betul 188 Madhya Pradesh Betul Ghoradongri 189 Madhya Pradesh Betul Multai 190 Madhya Pradesh Bhopal Sant Hirdaram Nagar 191 Madhya Pradesh Burhanpur Nepanagar 192 Madhya Pradesh Chhatarpur Khajuraho Jn 193 Madhya Pradesh Chhindwara Junnor Deo 194 Madhya Pradesh Chhindwara Pandhurna 195 Madhya Pradesh Damoh Damoh 196 Madhya Pradesh Dewas Dewas 197 Madhya Pradesh Guna Guna 198 Madhya Pradesh Guna Ruthiyai 199 Madhya Pradesh Gwalior Dabra 200 Madhya Pradesh Harda Harda 201 Madhya Pradesh Hoshangabad Banapura 202 Madhya Pradesh Hoshangabad Itarsi Jn 203 Madhya Pradesh Hoshangabad Narmadapuram (Hoshangabad) 204 Madhya Pradesh Jabalpur Sihora Road 205 Madhya Pradesh Katni Katni Jn 206 Madhya Pradesh Katni Katni Murwara 207 Madhya Pradesh Katni Katni South 208 Madhya Pradesh Mandsaur Shamgarh 209 Madhya Pradesh Narsinghpur Gadarwara 210 Madhya Pradesh Narsinghpur Kareli 211 Madhya Pradesh Narsinghpur Shridham 212 Madhya Pradesh Rajgarh Biyavra Rajgarh 213 Madhya Pradesh Ratlam Vikramgarh Alot 214 Madhya Pradesh Rewa Rewa 215 Madhya Pradesh Sagar Saugor 216 Madhya Pradesh Satna Maihar 217 Madhya Pradesh Shivpuri Shivpuri 218 Madhya Pradesh Vidisha Ganjbasoda 219 Madhya Pradesh Vidisha Vidisha 220 Maharashtra Ahmednagar Ahmednagar 221 Maharashtra Ahmednagar Kopargaon 222 Maharashtra Amravati Badnera 223 Maharashtra Amravati Dhamangaon 224 Maharashtra Beed Parli Vaijnath 225 Maharashtra Buldhana Malkapur 226 Maharashtra Buldhana Shegaon 227 Maharashtra Chandrapur Balharshah 228 Maharashtra Chandrapur Chanda Fort 229 Maharashtra Chandrapur Chandrapur 230 Maharashtra Gadchiroli Wadsa 231 Maharashtra Gondia Gondia 232 Maharashtra Hingoli Hingoli Deccan 233 Maharashtra Jalgaon Chalisgaon 234 Maharashtra Jalna Jalna 235 Maharashtra Jalna Partur 236 Maharashtra Kolhapur Kolhapur SCSMT 237 Maharashtra Latur Latur 238 Maharashtra Mumbai Parel 239 Maharashtra Mumbai Suburban Kanjur Marg 240 Maharashtra Mumbai Suburban Vikhroli 241 Maharashtra Nagpur Godhani 242 Maharashtra Nagpur Katol 243 Maharashtra Nagpur Narkher Jn 244 Maharashtra Nanded Aurangabad 245 Maharashtra Nanded Kinwat 246 Maharashtra Nanded Mudkhed Jn 247 Maharashtra Nashik Manmad Jn 248 Maharashtra Nashik Nagarsol 249 Maharashtra Osmanabad Osmanabad 250 Maharashtra Parbhani Gangakher 251 Maharashtra Parbhani Parbhani Jn 252 Maharashtra Parbhani Purna Jn 253 Maharashtra Parbhani Selu 254 Maharashtra Pune Akurdi 255 Maharashtra Pune Daund 256 Maharashtra Pune Talegaon 257 Maharashtra Solapur Kurduwadi Jn 258 Maharashtra Solapur Pandharpur 259 Maharashtra Solapur Solapur 260 Maharashtra Wardha Hinganghat 261 Maharashtra Wardha Pulgaon Jn 262 Maharashtra Wardha Sewagram 263 Maharashtra Washim Washim 264 Meghalaya West Garo Hills Mendipathar 265 Nagaland Dimapur Dimapur 266 Odisha Anugul Angul 267 Odisha Anugul Talcher Road 268 Odisha Balangir Balangir 269 Odisha Balangir Harishanker Road 270 Odisha Balangir Kantabanji 271 Odisha Baleshwar Jaleswar 272 Odisha Bargarh Bargarh Road 273 Odisha Bargarh Barpali 274 Odisha Dhenkanal Dhenkanal 275 Odisha Dhenkanal Meramandali 276 Odisha Ganjam Chatrapur 277 Odisha Kalahandi Bhawanipatna 278 Odisha Kendujhar Barbil 279 Odisha Khordha Balugaon 280 Odisha Khordha Khurda Road Jn 281 Odisha Khordha Lingaraj Temple Road 282 Odisha Khordha Mancheswar 283 Odisha Koraput Damanjodi 284 Odisha Mayurbhanj Baripada 285 Odisha Nuapada Khariar road 286 Odisha Puri Sakhi Gopal 287 Odisha Rayagada Muniguda 288 Odisha Sambalpur Hirakud 289 Odisha Sambalpur Rairakhol 290 Odisha Sundargarh Rajgangpur 291 Punjab Faridkot Kot Kapura Jn 292 Punjab Fatehgarh Sahib Sirhind 293 Punjab Firozepur Abohar 294 Punjab Firozepur Fazilka 295 Punjab Firozepur Firozpur Cantt 296 Punjab Gurdaspur Gurdaspur 297 Punjab Gurdaspur Pathankot City 298 Punjab Jalandhar Jalandhar Cantt Jn 299 Punjab Jalandhar Phillaur Jn 300 Punjab Kapurthala Kapurthala 301 Punjab Ludhiana Dhandari Kalan 302 Punjab Ludhiana Ludhiana Jn 303 Punjab Mansa Mansa 304 Punjab Mohali SASN Mohali 305 Punjab Patiala Patiala 306 Punjab Rupnagar Anandpur Sahib 307 Punjab Rupnagar Nangal Dam 308 Punjab Rupnagar Rup Nagar 309 Punjab Sangrur Dhuri 310 Punjab Sangrur Malerkotla 311 Punjab Sangrur Sangrur 312 Punjab Sri Muktsar Sahib Muktsar 313 Rajasthan Alwar Alwar 314 Rajasthan Baran Baran 315 Rajasthan Baran Chhabra Gugor 316 Rajasthan Barmer Balotra 317 Rajasthan Barmer Barmer 318 Rajasthan Bharatpur Bayana 319 Rajasthan Bharatpur Bharatpur 320 Rajasthan Bikaner Deshnoke 321 Rajasthan Bikaner Lalgarh Jn 322 Rajasthan Bikaner Nokha 323 Rajasthan Chittorgarh Chanderiya 324 Rajasthan Churu Churu 325 Rajasthan Churu Ratangarh Jn 326 Rajasthan Churu Sadulpur 327 Rajasthan Dausa Bandikui 328 Rajasthan Dungarpur Dungarpur 329 Rajasthan Ganganagar Sri Ganganagar 330 Rajasthan Ganganagar Suratgarh 331 Rajasthan Hanumangarh Hanumangarh 332 Rajasthan Jaipur Asalpur Jobner 333 Rajasthan Jaipur Gandhinagar Jaipur 334 Rajasthan Jaipur Jaipur 335 Rajasthan Jaipur Naraina 336 Rajasthan Jaipur Phulera Jn 337 Rajasthan Jaisalmer Jaisalmer 338 Rajasthan Jaisalmer Ramdevra 339 Rajasthan Jhalawar Bhawani Mandi 340 Rajasthan Jhunjhunu Jhunjhunu 341 Rajasthan Jodhpur Jodhpur 342 Rajasthan Jodhpur Phalodi Jn 343 Rajasthan Karauli Hindaun City 344 Rajasthan Karauli Shri Mahaveerji 345 Rajasthan Kota Dakaniya Talav 346 Rajasthan Kota Kota 347 Rajasthan Kota Ramganj Mandi Jn 348 Rajasthan Nagaur Degana 349 Rajasthan Nagaur Didwana 350 Rajasthan Nagaur Gotan 351 Rajasthan Nagaur Merta Road Jn 352 Rajasthan Nagaur Nagaur 353 Rajasthan Nagaur Ren 354 Rajasthan Pali Bhilwara 355 Rajasthan Pali Bijainagar 356 Rajasthan Pali Falna 357 Rajasthan Pali Marwar Jn 358 Rajasthan Pali Sojat Road 359 Rajasthan Rajkot Sujangarh 360 Rajasthan Sawai Madhopur Gangapur City 361 Rajasthan Sawai Madhopur Sawai Madhopur Jn 362 Rajasthan Sikar Ringas 363 Rajasthan Sikar Sikar 364 Rajasthan Sirohi Pindwara 365 Rajasthan Udaipur Kapasan 366 Rajasthan Udaipur Mavli Jn 367 Rajasthan Udaipur Ranapratapnagar 368 Tamil Nadu Chengalpattu Chengalpattu Jn 369 Tamil Nadu Chennai Perambur 370 Tamil Nadu Coimbatore Podanur Jn. 371 Tamil Nadu Kanchipuram Guduvancheri 372 Tamil Nadu Kanyakumari Nagercoil Jn 373 Tamil Nadu Karur Karur Jn 374 Tamil Nadu Mayiladuthurai Mayiladuturai Jn 375 Tamil Nadu Salem Salem 376 Tamil Nadu Tenkasi Tenkasi 377 Tamil Nadu Thanjavur Thanjavur Jn 378 Tamil Nadu Thiruvallur Gummidipundi 379 Tamil Nadu Thiruvallur Tiruttani 380 Tamil Nadu Thiruvallur Tiruvallur 381 Tamil Nadu Tiruppur Tiruppur 382 Tamil Nadu Vellore Arakkonam Jn 383 Tamil Nadu Vellore Jolarpettai Jn 384 Tamil Nadu Villupuram Villupuram Jn 385 Tamil Nadu Virudhunagar Virudhunagar 386 Telangana Adilabad Adilabad 387 Telangana Hanumakonda Kazipet Jn 388 Telangana Hyderabad Hafizpeta 389 Telangana Hyderabad Huppuguda 390 Telangana Hyderabad Hyderabad 391 Telangana Hyderabad Malakpet 392 Telangana Jangaon Jangaon 393 Telangana Karimnagar Karimnagar 394 Telangana Khammam Khammam 395 Telangana Khammam Madhira 396 Telangana Kothagudem Bhadrachalam Road 397 Telangana Mahabubabad Hi-tech city 398 Telangana Mahabubabad Mahbubabad 399 Telangana Mahabubnagar Mahbubnagar 400 Telangana Nizamabad Kamareddi 401 Telangana Nizamabad Nizamabad Jn 402 Telangana Nizamabad Zahirabad 403 Telangana Peddapalli Ramagundam 404 Telangana Ranga Reddy Malkajgiri Jn 405 Telangana Vikarabad Tandur 406 Telangana Yadadri Bhuvanagiri Yadadri 407 Tripura Gomati Udaipur 408 Tripura North Tripura Dharmanagar 409 Tripura North Tripura Kumarghat 410 UT of J&K Badgam Budgam 411 UT of J&K Jammu Jammu Tawi 412 UT of J&K Udhampur Udhampur 413 UT of Puducherry Pondicherry Puducherry 414 Uttar Pradesh Agra Achnera 415 Uttar Pradesh Amethi Amethi 416 Uttar Pradesh Amroha Amroha 417 Uttar Pradesh Amroha Gajraula 418 Uttar Pradesh Ayodhya Darshannagar 419 Uttar Pradesh Azamgarh Azamgarh 420 Uttar Pradesh Ballia Ballia 421 Uttar Pradesh Barabanki Barabanki Jn 422 Uttar Pradesh Basti Basti 423 Uttar Pradesh Bhadohi Bhadohi 424 Uttar Pradesh Bijnor Bijnor 425 Uttar Pradesh Bijnor Nagina 426 Uttar Pradesh Bijnor Najibabad Jn 427 Uttar Pradesh Chandauli Chandauli Majhwar 428 Uttar Pradesh Deoria Deoria Sadar 429 Uttar Pradesh Etawah Etawah Jn. 430 Uttar Pradesh Farrukhabad Farrukhabad 431 Uttar Pradesh Fatehpur Fatehpur 432 Uttar Pradesh Firozabad Tundla Jn. 433 Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 434 Uttar Pradesh Ghaziabad Hapur 435 Uttar Pradesh Ghaziabad Modinagar 436 Uttar Pradesh Ghazipur Dildarnagar 437 Uttar Pradesh Hardoi Hardoi 438 Uttar Pradesh Jaunpur Janghai Jn 439 Uttar Pradesh Jaunpur Jaunpur Jn 440 Uttar Pradesh Jaunpur Shahganj Jn 441 Uttar Pradesh Jhansi Virangana Lakshmibai 442 Uttar Pradesh Kanpur Nagar Kanpur Central 443 Uttar Pradesh Kanpur Nagar Panki Dham 444 Uttar Pradesh Kasganj Kasganj Jn 445 Uttar Pradesh Lucknow Aishbagh Jn 446 Uttar Pradesh Lucknow Badshahnagar 447 Uttar Pradesh Lucknow Utraitia Jn 448 Uttar Pradesh Mathura Govardhan 449 Uttar Pradesh Mathura Kosi Kalan 450 Uttar Pradesh Mirzapur Vindhyachal 451 Uttar Pradesh Moradabad Chandausi 452 Uttar Pradesh Pratapgarh Pratapgarh Jn 453 Uttar Pradesh Prayagraj Phulpur 454 Uttar Pradesh Prayagraj Prayag Jn 455 Uttar Pradesh Prayagraj Prayagraj Jn 456 Uttar Pradesh Rae Bareli Rae Bareli Jn 457 Uttar Pradesh Rampur Rampur Jn 458 Uttar Pradesh Saharanpur Saharanpur Jn 459 Uttar Pradesh Shahjahanpur Shahjahanpur 460 Uttar Pradesh Shamli Shamli 461 Uttar Pradesh Sitapur Sitapur Jn. 462 Uttar Pradesh Sonbhadra Chopan 463 Uttar Pradesh Sonbhadra Renukoot 464 Uttar Pradesh Sultanpur Sultanpur Jn 465 Uttar Pradesh Unnao Unnao Jn 466 Uttar Pradesh Varanasi Banaras 467 Uttar Pradesh Varanasi Kashi 468 Uttar Pradesh Varanasi Varanasi City 469 Uttarakhand Dehradun Harrawala 470 Uttarakhand Haridwar Roorkee 471 Uttarakhand Nainital Lal Kuan Jn 472 West Bengal 24 Paraganas North Barrackpore 473 West Bengal 24 Paraganas North Chandpara 474 West Bengal Alipurduar Dalgaon 475 West Bengal Alipurduar Falakata 476 West Bengal Alipurduar New Alipurduar 477 West Bengal Bardhaman Andal Jn. 478 West Bengal Bardhaman Asansol Jn. 479 West Bengal Bardhaman Barddhaman 480 West Bengal Bardhaman Katwa Jn 481 West Bengal Bardhaman Pandabeswar 482 West Bengal Birbhum Bolpur Shantiniketan 483 West Bengal Birbhum Rampurhat Jn 484 West Bengal Coochbehar Dinhata 485 West Bengal Dinajpur Uttar Aluabari Road 486 West Bengal Dinajpur Uttar Dalkhola 487 West Bengal Dinajpur Uttar Kaliyaganj 488 West Bengal Hooghly Ambika Kalna 489 West Bengal Hooghly Sheoraphuli Jn. 490 West Bengal Hooghly Tarakeswar 491 West Bengal Jalpaiguri Binnaguri 492 West Bengal Jalpaiguri Dhupguri 493 West Bengal Jalpaiguri Haldibari 494 West Bengal Jalpaiguri Hasimara 495 West Bengal Jalpaiguri Jalpaiguri 496 West Bengal Jalpaiguri Jalpaiguri Road 497 West Bengal Jalpaiguri Kamakhyaguri 498 West Bengal Jalpaiguri New Mal Jn 499 West Bengal Kolkata Sealdah 500 West Bengal Maldah Malda Town 501 West Bengal Maldah Samsi 502 West Bengal Murshidabad Azimganj 503 West Bengal Murshidabad Berhampore Court 504 West Bengal Murshidabad New Farakka Jn 505 West Bengal Nadia Bethuadahari 506 West Bengal Nadia Krishnanagar City Jn 507 West Bengal Nadia Nabadwip Dham 508 West Bengal Nadia Shantipur

Rail minister Ashiwni Vaishnav also spoke about the event and said “Development of these stations is a major focus of our government. Our PM is personally monitoring the progress of these railway stations. He has given inputs in designs of these stations and will be laying the foundation of these 508 stations."

