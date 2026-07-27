From jeans to pencil skirts: 8 types of bottom wear every woman needs in their wardrobe

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CELARY WIDE LEG JEANS
Celary Women High Waisted Wide Leg Jeans||Stretch Denim Palazzo Pants||Casual Loose Fit Straight Jeans for Women & GirlsView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CELARY WIDE LEG JEANS
Miss Chase A+ Womens Wide Leg High Rise Clean Look Regular Length Stretchable Denim Jeans (APSS23DEN12-52, Light Blue, 36)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CELARY WIDE LEG JEANS
KOTTY Women High Rise Cotton Lycra Blend Ankle Length JeansView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CELARY WIDE LEG JEANS
Ben Martin Women’s Dark Blue High Waist Jeans || Flared Bell Bottom Bootcut Pants || Wide Leg Stretch Denim – Perfect for Travel, Party & Everyday Use – Sizes 30 (2)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CELARY WIDE LEG JEANS
Tokyo Talkies Women’s Skinny Fit Stretchable Jeans | Timeless, Flattering & Versatile | Perfect for Casual & Semi-Formal Looks | Jeans for Women BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CELARY WIDE LEG JEANS
Miss Chase Womens Skinny Fit High/Mid Rise Regular Length Stretchable Denim Jeans (MCSS21DEN99-38-54-32, Sky Blue, 32)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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GRECIILOOKS TROUSERS
GRECIILOOKS Women High Rise High Waist Wide Leg Trousers Brown, MediumView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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GRECIILOOKS TROUSERS
KOTTY Womens Solid Lightweight Greige Pants(Beige,XL)-KTTWOMENSPANT677XLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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GRECIILOOKS TROUSERS
GRECIILOOKS Tailored Trouser for Women | Woman Trousers | Womens High-Waisted Pant | Womans Trousers Pants BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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GRECIILOOKS TROUSERS
BlissClub Ultimate Flare Pants Lite for Women Above 55 ft Tall | High Waist Trousers and Formal Pants for Office wear | Comfortable fitView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MAX WOMEN LEGGINGS
Max Women Regular Mid Rise Solid Flexi Leggings (TCFDWI22FXBLUE)_XXLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MAX WOMEN LEGGINGS
TWIN BIRDS Women Viscose High Ankle Leggings | Stretch Cropped Length PantView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MAX WOMEN LEGGINGS
Jockey Womens Slim Fit Leggings with Ultrasoft and Durable Waistband AW87_Navy Blazer_XLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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RAYON COTTON PALAZZO
Ultra Soft Premium Rayon Cotton Palazzo for Women and Girls, Regular Size, 15 Colours, Available in L, XL, 2XL, 3XL (in, Alpha, L, Regular, Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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RAYON COTTON PALAZZO
RATAN Womens Cotton Printed Loose Fit Mid Rise Flared Wide Leg Palazzo Pants (CFP-Navy Blue-XX-Large)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MLADA CALF CULOTTE
Mlada Womens Regular High Rise Calf Length Culotte Formal Office Pants | Formal Capri Trouser Pants for Women with 2 Pockets | Office Wear Cotton Rib Pleated Stretchable Trousers for Woman Dark RoseView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MLADA CALF CULOTTE
Amazon Brand - Symbol Womens Culottes (High Rise | Calf Length | With Self Fabric Belt) (CT-12 CONT_Black_M)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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B STORIES WOMEN'S SHORTS
B STORIES Womens Blue Checks Viscose Culotte Shorts - LCULO-001-24038 | Soft Casual High Waist Lounge Shorts | Girls Ladies Stylish Quirky Casual Summer Beach Bottoms (Large)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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B STORIES WOMEN'S SHORTS
Miss Chase Womens Flared High-Rise Regular-Length Stretchable Special Light-Weight Denim Shorts (MCAW25DEN62-74-AAC-34, Quandong Blue, 34)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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B STORIES WOMEN'S SHORTS
Dolce Crudo Womens Flared High-Rise Stretchable Special Light-Weight Denim Shorts (DOSS24DEN69-53-579-32, Trypan Blue, 32)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BLISSCLUB PENCIL SKIRT
BlissClub Womens Ultimate City SkirtView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BLISSCLUB PENCIL SKIRT
Stars and You Womens Cotton Knee Length Formal Pencil Skirt With Elastic Waist Band (Size In Inches Xs-26, S-28, M-30, L-32, Xl- 34, Xxl-36 Inches) (36, Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BLISSCLUB PENCIL SKIRT
OTABU Women Pleated Midi Skirt (34, Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BLISSCLUB PENCIL SKIRT
MYSTIFY® Womens Black A-Line Midi Skirt, Pleated Design Stylish High Waist Bodycon Long Skirt for Women (Beige A LINE Skirt)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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GRECIILOOKS CARGO PANTS
GRECIILOOKS High Waist Trousers for Women – Flared Korean Style Formal Pants | Elegant Workwear for Office, College & Events BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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GRECIILOOKS CARGO PANTS
LERIYA Fashion Womens Regular Fit High Rise Trouser | Cargo Style Trousar Track Pants | Hight Waist GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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GRECIILOOKS CARGO PANTS
Q - RIOUS Womens Relaxed Fit Cargo Style Jogger Pants (Olive_28)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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