Fri, Dec 19, 2025
Passport covers: Top 10 stylish and durable choices to keep documents protected, organised and travel-ready

ByNivedita Mishra
Published on: Dec 19, 2025 01:22 pm IST

Protect your passport from wear, spills and travel stress. Stay organised, keep documents secure and enjoy smoother journeys with well-designed passport covers.

DAHSHA RFID Travel Family Passport Holder Wallet Organizer for Credit Debit Card Boarding Pass with Removable Hand Strap for Men and Women (Grey, 13 x 3 x 23 Cm) View Details checkDetails

₹499

amazonLogo
GET THIS

Trajectory Travel Polyester Passport and Card Holder and Wallet Organiser Case for Daily Use and International Trip for Mens and Womens (Monument), Multicolor View Details checkDetails

₹499

amazonLogo
GET THIS

WildHorn Leather Passport Holder for Men & Women View Details checkDetails

₹363

amazonLogo
GET THIS

HAMMONDS FLYCATCHER Genuine Leather Passport Cover for Men, Passport Cover for Women, RFID Passport Holder for Men Travel Accessories for Men, Passport Bag for Men, 3 ATM Card Slots - Brown View Details checkDetails

₹397

amazonLogo
GET THIS

Storite Grey RFID Blocking PU Leather Travel Passport Holder Cover Travel Wallet Organiser Passport Case Travel Document Organiser for Men & Women (14.58 X 11CM- Grey) View Details checkDetails

₹249

amazonLogo
GET THIS

Boldfit Polyester Passport Cover for Men Card Holder for Travel Accessories Passport Holder for Women Passport Holder Cards Passport Organizer Wallet Essentials - Black View Details checkDetails

₹399

amazonLogo
GET THIS

The Unique Gift Studio Personalised Name & Charm Leather Passport Cover Holder for Men & Women Brown - Customised Passport Holder for Gift View Details checkDetails

₹281

amazonLogo
GET THIS

Wooum Passport Holder for Family, Passport Case Protection, Water Resistant Passport Bag for Men & Women, Travel Document Organizer, Passport Cover, Credit Cards Case for Travel, Light Grey View Details checkDetails

₹349

amazonLogo
GET THIS

FEDUS Faux Leather Premium Passport Holder for Men and Women Passport Cover Case Wallet with Credit/Debit Card, Boarding Pass Slots, RFID Protected Travel Document Accessories Organiser View Details checkDetails

₹395

amazonLogo
GET THIS

AICA Personalized Name & Charm Leather Passport Cover Holder for Men & Women (Purple) | Gifts for Woman | Gift for Man | Passport Cover for Men | Diwali Gifts| Corporate Gifts for Employees View Details checkDetails

₹363

amazonLogo
GET THIS
Passport covers add a layer of protection to one of your most important travel documents. They shield your passport from spills, scratches and wear, especially during frequent trips. With airline rules and security checks becoming stricter, keeping your passport in good condition is essential. Modern covers come in durable materials, offer secure fits and often include pockets for cards or receipts. They also add a touch of personal style, making your passport easier to identify.

Check out stylish passport covers for organised, secure and stress-free travel every time.(Pexels)
Whether you prefer minimalist designs or colourful prints, a good passport cover keeps your travel essentials organised, protected and ready for every journey. We have bunched together some of the best passport covers on Amazon India.

1.

DAHSHA RFID Travel Family Passport Holder Wallet Organizer for Credit Debit Card Boarding Pass with Removable Hand Strap for Men and Women (Grey, 13 x 3 x 23 Cm)
Loading...

The DAHSHA RFID travel passport holder keeps family documents organised and secure. Its RFID protection shields cards from unwanted scans, while the spacious layout stores passports, boarding passes, and essentials with ease. The removable hand strap adds convenience during travel. Designed for men and women, it offers durability, neat organisation, and reliable protection for every journey.

Specifications

Colour
Grey
Material
Fabric blend
Style
Travel wallet
Pattern
Solid

2.

Trajectory Travel Polyester Passport and Card Holder and Wallet Organiser Case for Daily Use and International Trip for Men's and Women's (Monument), Multicolor
Loading...

The Trajectory Travel passport and card holder offers secure, organised storage for daily use and international trips. Made from durable polyester, it keeps passports, cards, and travel documents neatly arranged. The compact design fits easily into bags, while the zip closure adds safety. Suitable for men and women, it ensures convenient access and reliable protection throughout every journey.

Specifications

Colour
Multicolour
Material
Polyester
Style
Travel organiser
Pattern
Monument print

3.

WildHorn Leather Passport Holder for Men & Women
Loading...

The WildHorn leather passport holder offers a premium, durable way to protect travel documents. Crafted from high-quality leather, it keeps passports, cards, and essentials securely organised. Its slim, elegant design suits both men and women, making it ideal for frequent travellers. With a refined finish and long-lasting build, it adds style and reliability to every journey.

Specifications

Colour
Brown
Material
Leather
Style
Slim holder
Pattern
Solid

4.

HAMMONDS FLYCATCHER Genuine Leather Passport Cover for Men, Passport Cover for Women, RFID Passport Holder for Men Travel Accessories for Men, Passport Bag for Men, 3 ATM Card Slots - Brown
Loading...

The HAMMONDS FLYCATCHER genuine leather passport cover offers stylish protection with RFID security. Designed for men and women, it includes three ATM card slots for added convenience. The durable leather build ensures long-lasting use, while the slim design fits easily into bags. A refined and practical accessory for organised, secure travel on both short and long journeys.

Specifications

Colour
Brown
Material
Genuine leather
Style
RFID cover
Pattern
Solid

5.

Storite Grey RFID Blocking PU Leather Travel Passport Holder Cover Travel Wallet Organiser Passport Case Travel Document Organiser for Men & Women (14.58 X 11CM- Grey)
Loading...

The Storite RFID-blocking passport holder offers secure storage for travel documents, cards, and essentials. Made from durable PU leather, it protects against wear and unwanted scans. Its compact, lightweight design fits easily into bags, making it ideal for men and women. With organised compartments and a sleek grey finish, it ensures safe, convenient travel wherever you go.

Specifications

Colour
Grey
Material
PU leather
Style
Travel organiser
Pattern
Solid

6.

Boldfit Polyester Passport Cover for Men Card Holder for Travel Accessories Passport Holder for Women Passport Holder Cards Passport Organizer Wallet Essentials - Black
Loading...

The Boldfit polyester passport cover offers a practical way to organise travel documents and cards. Lightweight and durable, it protects passports from wear while keeping essentials neatly arranged. Suitable for men and women, it features a sleek, travel-friendly design that fits easily into bags. A reliable accessory for secure, organised travel on both domestic and international trips.

Specifications

Colour
Black
Material
Polyester
Style
Travel wallet
Pattern
Solid

7.

The Unique Gift Studio Personalised Name & Charm Leather Passport Cover Holder for Men & Women Brown - Customised Passport Holder for Gift
Loading...

This personalised leather passport cover adds a stylish, customised touch to your travel essentials. Featuring a name and charm of your choice, it offers both protection and individuality. The durable leather build keeps passports safe from wear, while the slim design suits men and women. A thoughtful gift option, it ensures organised, elegant travel for every journey.

Specifications

Colour
Brown
Material
Leather
Style
Custom cover
Pattern
Solid

8.

Wooum Passport Holder for Family, Passport Case Protection, Water Resistant Passport Bag for Men & Women, Travel Document Organizer, Passport Cover, Credit Cards Case for Travel, Light Grey
Loading...

The Wooum family passport holder offers secure, water-resistant protection for travel documents. Designed for men and women, it organises passports, cards, and essentials in one tidy case. The spacious layout suits family travel, while the lightweight build makes it easy to carry. With durable construction and a clean finish, it keeps every journey organised, safe, and hassle-free.

Specifications

Colour
Light grey
Material
Water-resistant fabric
Style
Travel organiser
Pattern
Solid

9.

FEDUS Faux Leather Premium Passport Holder for Men and Women Passport Cover Case Wallet with Credit/Debit Card, Boarding Pass Slots, RFID Protected Travel Document Accessories Organiser
Loading...

The FEDUS faux leather passport holder provides secure, organised storage for travel essentials. With RFID protection, it shields cards from unwanted scans while offering slots for passports, boarding passes, and cards. Its sleek, durable design suits both men and women. Compact yet spacious, it ensures safe, convenient travel and keeps important documents easily accessible throughout every journey.

Specifications

Colour
Black
Material
Faux leather
Style
Travel organiser
Pattern
Solid

10.

AICA Personalized Name & Charm Leather Passport Cover Holder for Men & Women (Purple) | Gifts for Woman | Gift for Man | Passport Cover for Men | Diwali Gifts| Corporate Gifts for Employees
Loading...

The AICA personalised passport cover adds a stylish, customised touch to your travel essentials. Crafted from durable leather, it features your name and a charm for a unique finish. Suitable for men and women, it protects passports from wear while keeping documents organised. A thoughtful choice for festive gifting, corporate presents, or everyday travel with added elegance.

Specifications

Colour
Purple/Lilac
Material
Leather
Style
Custom cover
Pattern
Solid

