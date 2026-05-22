FIFA World Cup 2026 squads: Confirmed team rosters announced so far

The 48 qualified teams for the 2026 FIFA World Cup must register their squad rosters (23-26 players, including 3 goalkeepers) by June 2. The rosters will be the final confirmation of the players eligible to take part, but they can also be replaced by a player from the provisional squad during the tournament due to injury or illness. The change has to be made no later than 24 hours before their first match.

Neymar has been included in Brazil's FIFA World Cup squad.(REUTERS)

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Some teams have already announced their squads, and some haven't yet. The tournament will be held in Canada, Mexico and the United States. Cape Verde, Curacao, Jordan and Uzbekistan will also be making their World Cup debuts.

Also Read: Cristiano Ronaldo in tears as emotional Georgina applauds; scores twice as Al Nassr clinch league title - Viral video

Here are the FIFA World Cup 2026 squads announced so far:

Group A

Mexico - Goalkeepers: Álex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas)

Defenders: Bryan González (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscow), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey)

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

{{^usCountry}} Midfielders: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (America), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (FC Juarez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Álvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (America), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscu), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK), Jesús Angulo (Toluca) {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Midfielders: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (America), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (FC Juarez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Álvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (America), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscu), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK), Jesús Angulo (Toluca) {{/usCountry}}

Read More

{{^usCountry}} Forwards: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Giménez (Milan) {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Forwards: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Giménez (Milan) {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Manager: Javier Aguirre {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Manager: Javier Aguirre {{/usCountry}}

{{^usCountry}} South Korea - Jo Hyun-Woo (Ulsan HD), Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum-Keun (Jeonbuk Hyundai) {{/usCountry}}

{{#usCountry}} South Korea - Jo Hyun-Woo (Ulsan HD), Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum-Keun (Jeonbuk Hyundai) {{/usCountry}}

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Defenders: Kim Min-Jae (Bayern Munich), Jo Yu-Min (Sharjah), Lee Han-Beom (Midtjylland), Kim Tae-Hyun (Kashima Antlers), Park Jin-Seop (Zhejiang FC), Lee Ki-Hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-Seok (Austria Vienna), Seol Young-Woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-Hwan (Daejeon Hana)

Midfielders: Yang Hyun-Jun (Celtic), Paik Seung-Ho (Birmingham City), Hwang In-Beom (Feyenoord), Kim Jin-Kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-Ho (Stoke City), Um Ji-Sung (Swansea City), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-Sung (Mainz), Lee Kang-In (Paris Saint-Germain)

Forwards: Oh Hyun-Kyu (Besiktas), Son Heung-Min (LAFC), Cho Kyu-Sung (Midtjylland)

Manager: Hong Myung-Bo

Czech Republic - Goalkeepers: Lukas Hornicek (Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonín Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Prague), Jindrich Stanek (Slavia Prague)

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Defenders: Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim), David Douděra (Slavia Prague), Matěj Hadaš (Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia Prague), Robin Hranáč (TSG Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Prague), Václav Jemelka (Viktoria Plzen), David Jurásek (Slavia Prague), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers), Karel Spáčil (Viktoria Plzen), Adam Ševínský (Sparta Prague), Martin Vitík (Bologna), Tomáš Vlček (Slavia Prague), Jaroslav Zelený (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Midfielders: Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Krystof Danek (LASK Linz), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Karabec (Lyon), Ondrej Kricfaluši (Banik Ostrava), Tomáš Ladra (Viktoria Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukás Provod (Slavia Prague), Matěj Ryneš (Sparta Prague), Lukas Sadílek (Gornik Zabrze), Michal Sadílek (Slavia Prague), Hugo Sochůrek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzen)

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Forwards: Adam Hložek (TSG Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Prague), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Prague), Vasil Kušej (Slavia Prague), Ondřej Mihálik (Hradec Kralove), Vojtěch Patrák (Pardubice), Václav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen)

Manager: Miroslav Koubek

Group B

Bosnia and Herzegovina - Goalkeepers: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defenders: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Midfielders: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Forwards: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Manager: Sergej Barbarez

Qatar (preliminary) - Goalkeepers: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan).

Defenders: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar).

Midfielders: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Forwards: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah).

Manager: Julen Lopetegui

Switzerland - Goalkeepers: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defenders: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Midfielders: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Ruben Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Forwards: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds).

Manager: Murat Yakin

Group C

Brazil - Goalkeepers: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Defenders: Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Midfielders: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo).

Forwards: Vinicius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos).

Manager: Carlo Ancelotti

Scotland - Goalkeepers: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).

Defenders: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Midfielders: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Forwards: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Manager: Steve Clarke

Group D

Paraguay (Preliminary) - Goalkeepers: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia)

Defenders: Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma, Víctor Guzmán.

Midfielders: Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelín Pineda and Ricardo Angulo.

Forwards: Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Santiago Giménez.

Manager: Gustavo Alfaro

Group E

Germany - Goalkeepers: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart)

Defenders: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)

Midfielders: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich), Florian Wirtz (Liverpool), Jamie Leweling (Stuttgart)

Forwards: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)

Manager: Julian Nagelsmann

Curacao - Goalkeepers: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defenders: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Midfielders: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Forwards: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)

Manager: Dick Advocaat

Ivory Coast - Goalkeepers: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defenders: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta BC), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Midfielders: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (Maribor).

Forwards: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

Manager: Emerse Fae

Group F

Japan - Goalkeepers: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).

Defenders: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Copenhagen).

Midfielders: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Forwards: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (SC Freiburg), Kento Shiode (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

Manager: Hajime Moriyasu

Sweden - Goalkeepers: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Defenders: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Midfielders: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).

Forwards: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Manager: Graham Potter

Tunisia - Goalkeepers: Sabri ​Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Defenders: Ali Abdi (Nice), ​Adem Arous (Kasimpasa), ⁠Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne).

Midfielders: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (Augsburg), ​Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes ​Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Forwards: Elias Achouri (Copenhagen), Khalil Ayari (PSG), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), ​Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Manager: Sabri Lamouchi

Group G

Belgium - Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Defenders: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club ⁠Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), ​Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Midfielders: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston ​Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Forwards: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis ‌Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Manager: Rudi Garcia

New Zealand - Goalkeepers: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland).

Defenders: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town).

Midfielders: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Forwards: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).

Manager: Darren Bazeley

Group I

France - Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defenders: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Midfielders: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Forwards: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).

Manager: Didier Deschamps

Senegal - Goalkeepers: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice)

Defenders: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray SK), Ilay Camara (Anderlecht)

Midfielders: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal CF), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)

Forwards: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Chérif Ndiaye (Samsunspor)

Manager: Pape Thiaw

Norway - Goalkeepers: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)

Defenders: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking)

Midfielders: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)

Forwards: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Manager: Stale Solbakken

Group J

Argentina (preliminary) - Goalkeepers: Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate).

Defenders: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolas Capaldo (Hamburger), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marseille), Marcos Acuña (River Plate), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club).

Midfielders: Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolas Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentín Barco (Strasbourg).

Forwards: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Matías Soule (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martínez (Inter Milan), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma).

Manager: Lionel Scaloni

Austria - Goalkeepers: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby).

Defenders: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottenham), Stefan Posch (Como), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia).

Midfielders: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Konrad Laimer (Bayern Munich), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Paul Wanner (PSV), Alessandro Schopf (Wolfsberger).

Forwards: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Brondby), Sasa Kalajdzic (Wolves).

Manager: Ralf Rangnick

Group K

Portugal - Goalkeepers: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);

Defenders: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);

Midfielders: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Forwards: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Manager: Roberto Martínez

DR Congo - Goalkeepers: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel ‌Mpasi (Le Havre).

Defenders: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky ⁠Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur ⁠Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham).

Midfielders: Theo Bongonda (Spartak Moscow), Brian Cipenga (Castellon), Meshack ‌Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo ​Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel ‌Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland).

Forwards: Cedric ​Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle).

Manager: Sebastien Desabre

Uzbekistan (preliminary) - Goalkeepers: Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov.

Defenders: Ibrohimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Rustamjon Ashurmatov, Mukhammadkodir Hamraliev, Umarbek Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Muhammadrasul Abdumajidov, Behruz Karimov, Diyor Ortikboev.

Midfielders: Kuvondik Ruziev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzokov, Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Rakhmonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Jasurbek Jaloliddinov, Azizjon Ganiev.

Forwards: Abbosek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amonov, Khusain Norchaev, Sherzod Temirov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.

Manager: Fabio Cannavaro

Colombia (preliminary) - Goalkeepers: David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul).

Defenders: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jhon Lucumí (Bologna), Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Mallorca), Yerry Mina (Cagliari), Cristian Borja (Club América), Juan Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernández (Deportes Tolima), Deiver Machado (Nantes), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhohan Romaña (San Lorenzo), Andrés Román (Atlético Nacional).

Midfielders: Jorge Carrascal (Flamengo), Sebastian Gomez (Coritiba), Nelson Deossa (Real Betis), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Portilla (Athletico Paranaense), Jordan Barrera (Botafogo), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Wilmar Barrios (Zenit St. Petersburg), Juan Cuadrado (Pisa), Yáser Asprilla (Galatasaray), James Rodríguez (Minnesota United).

Forwards: Luis Díaz (Bayern Munich), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Suárez (Sporting CP), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Neyser Villarreal (Cruzeiro), Kevin Viveros (Athletico Paranaense), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata), Jhon Durán (Zenit St. Petersburg), Andrés Gómez (Vasco da Gama), Rafael Santos Borré (Internacional), Jaminton Campaz (Rosario Central), Johan Carbonero (Internacional), Cucho Hernández (Real Betis).

Manager: Nestor Lorenzo

Group L

Croatia - Goalkeepers: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull).

Defenders: Josko Gvardiol (Man City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg).

Midfielders: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Man City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Forwards: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Manager: Zlatko Dalic

{{^htLoading}} Advertisement

SHARE THIS ARTICLE ON