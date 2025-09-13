College football 2025 week 3: Full TV schedule, kickoff times and more
College football TV schedule: Find out the much-awaited contests and timings of Week 3 of the 2025 College football season.
With players keeping an eye on the College Football Playoff race, Week 3 of the 2025 College football season is expected to be an action-packed one. Some of the vital matchups include No. 6 Georgia vs. No. 15 Tennessee, No. 12 Clemson at Georgia Tech, and Florida at No. 3 LSU, CBS Sports reported.
College football week 3: Main matches
Having won 23 out of its last 24 home games under coach Josh Heupel, Tennessee will look to keep the momentum going. A couple of non-conference contests are also expected to hit the headlines in Week 3 of the 2025 college football season. Among those will be No. 16 Texas A&M facing No. 8 Notre Dame and No. 5 Miami hosting No. 18 South Florida.
College football TV schedule and time: Full list of matches today
Saturday is set to be an action-packed day for Week 3 College Football. Here is the full schedule of matches for today, as per the official NCAA website. All timings are in ET.
12 pm | No. 4 Oregon at Northwestern | FOX
12 pm | No. 12 Clemson at Georgia Tech | ESPN
12 pm | No. 13 Oklahoma at Temple | ESPN2
12 pm | Wisconsin at No. 19 Alabama | ABC
12 pm | Central Michigan at No. 23 Michigan | Big Ten Network
12 pm | Lehigh at Duquesne | NEC Front Row
12 pm | Houston Christian at Nebraska | FS1
12 pm | Towson at Maryland | Peacock
12 pm | William & Mary at Virginia | ACC Network
12 pm | Samford at Baylor | ESPN+
12 pm | Memphis at Troy | ESPNU
12 pm | Buffalo at Kent State | CBSSN
12 pm | Lycoming at Montclair State | YouTube
12:45 pm | South Alabama at No. 24 Auburn | SEC Network
1 pm | Davidson at Tennessee Tech | ESPN+
1 pm | Lafayette at Georgetown | ESPN+
1 pm | North Carolina Wesleyan at Apprentice School | YouTube
1 pm | Aurora at Mount St. Joseph | YouTube
1 pm | Thiel at Adrian | YouTube
1 pm | Concordia-Wisconsin at Calvin | YouTube
1 pm | Bethany (WV) at Kalamazoo | YouTube
1 pm | Moravian at Rowan | YouTube
2 pm | New Hampshire at Ball State | ESPN+
2 pm | Northern Colorado at South Dakota | ESPN+
2 pm | Rhode Island at Holy Cross | ESPN+
2 pm | Wisconsin-Oshkosh at North Central | YouTube
2 pm | Rockford at Elmhurst | YouTube
2 pm | Wisconsin-Whitewater at Saint Xavier | YouTube
2:30 pm | Elon at Western Carolina | ESPN+
3 pm | UConn at Delaware | ESPN+
3 pm | North Dakota at Montana | ESPN+
3 pm | San Diego at Montana State | ESPN+
3 pm | Illinois State at Eastern Illinois | ESPN+
3 pm | Bowie State at Delaware State | ESPN+
3:30 pm | Villanova at No. 2 Penn State | FS1
3:30 pm | No. 6 Georgia at No. 15 Tennessee | ABC
3:30 pm | Oregon State at No. 21 Texas Tech | FOX
3:30 pm | SMU at Missouri State | CBSSN
3:30 pm | USC at Purdue | CBS/Paramount+
3:30 pm | Norfolk State at Rutgers | Big Ten Network
3:30 pm | Youngstown State at Michigan State | Big Ten Network
3:30 pm | Washington State at North Texas | ESPNU
3:30 pm | Pitt at West Virginia | ESPN
3:30 pm | Richmond at North Carolina | ACC Network
3:30 pm | Northwestern State at Cincinnati | ESPN+
3:30 pm | UIW at UTSA | ESPN+
3:30 pm | Morgan State at Toledo | ESPN+
3:30 pm | Southeast Missouri State at North Dakota State | ESPN+
3:30 pm | VMI at Bucknell | ESPN+
4 pm | No. 14 Iowa State at Arkansas State | ESPN2
4 pm | Louisiana at No. 25 Missouri | ESPN+/SECN+
4 pm | Utah Tech at Idaho | ESPN+
4 pm | Lindenwood at Charleston Southern | ESPN+
4 pm | Virginia Union at Edward Waters | ESPN+
4:15 pm | UTEP at No. 7 Texas | SEC Network
4:30 pm | No. 18 South Florida at No. 5 Miami (Fla.) | The CW Network
4:30 pm | Alabama A&M at Tennessee State | ESPN+
5 pm | Liberty at Bowling Green | ESPN+
5 pm | Middle Tennessee at Nevada | Mountain West Network
5 pm | Eastern Washington at UNI | ESPN+
6 pm | Alcorn State at Mississippi State | ESPN+/SECN+
6 pm | FAU at FIU | ESPN+
6 pm | Merrimack at Kennesaw State | ESPN+
6 pm | Eastern Kentucky at Marshall | ESPN+
6 pm | Monmouth at Charlotte | ESPN+
6 pm | East Tennessee State at West Georgia | ESPN+
6 pm | Bethune-Cookman at South Carolina State | ESPN+
6 pm | Fayetteville State at North Carolina Central | ESPN+
6 pm | Stetson at Chattanooga | ESPN+
6 pm | Wofford at Mercer | ESPN+
6 pm | West Liberty at Robert Morris | ESPN+
6 pm | Lane at Allen | YouTube
7 pm | Ohio at No. 1 Ohio State | Peacock
7 pm | Western Michigan at No. 9 Illinois | FS1
7 pm | Arkansas at No. 17 Ole Miss | ESPN
7 pm | Old Dominion at Virginia Tech | ACC Network
7 pm | Jacksonville State at Georgia Southern | ESPN+
7 pm | Murray State at Georgia State | ESPN+
7 pm | Appalachian State at Southern Miss | ESPN+
7 pm | Prairie View A&M at Rice | ESPN+
7 pm | Weber State at McNeese | ESPN+
7 pm | The Citadel at Gardner-Webb | ESPN+
7 pm | Southern Illinois at UT Martin | ESPN+
7 pm | Valparaiso at Western Illinois | ESPN+
7 pm | Morehead State at Austin Peay | ESPN+
7 pm | Northeastern State at North Alabama | ESPN+
7 pm | Mississippi Valley State at SE Louisiana | ESPN+
7 pm | Drake at South Dakota State | ESPN+
7 pm | Erskine at Presbyterian | ESPN+
7 pm | Tarleton State at Central Arkansas | ESPN+
7 pm | Southern at Fresno State | Mountain West Network
7 pm | East Central (OK) at Arkansas-Monticello | YouTubE
7 pm | Belhaven at Trinity (TX) | YouTube
7:30 pm | Florida at No. 3 LSU | ABC
7:30 pm | No. 16 Texas A&M at No. 8 Notre Dame | NBC/Peacock
7:30 pm | Eastern Michigan at Kentucky | ESPNU
7:30 pm | UMass at Iowa | Big Ten Network
7:30 pm | New Mexico State at Louisiana Tech | ESPN+
7:30 pm | East Carolina at Coastal Carolina | ESPN+
7:45 pm | Vanderbilt at No. 11 South Carolina | SEC Network
8 pm | No. 20 Utah at Wyoming | CBSSN
8 pm | Duke at Tulane | ESPN2
8 pm | Abilene Christian at TCU | ESPN+
8 pm | Navy at Tulsa | ESPN+
8 pm | Western Oregon at Cal Poly | ESPN+
8 pm | Sul Ross State at Stephen F. Austin | ESPN+
8 pm | Langston at UT Rio Grande Valley | ESPN+
8 pm | Southeastern Oklahoma State at Ouachita Baptist | YouTube
8 pm | Puget Sound at Southwestern University | YouTube
8:30 pm | Akron at UAB | ESPN+
8:30 pm | Northern Arizona at Southern Utah | ESPN+
9 pm | Mercyhurst at Sacramento State | ESPN+
9:45 pm | Air Force at Utah State | FS1
10 pm | Southern at Fresno State | Mountain West Network
10:30 pm | Texas State at Arizona State | TNT/truTV/HBO Max
10:30 pm | Minnesota at Cal | ESPN
10:30 pm | Boston College at Stanford | ACC Network
11:59 pm | Portland State at Hawai'i | Spectrum Sports
