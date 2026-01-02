I tested many smartwatches and smart rings and here’s what I picked between them
Published on: Jan 02, 2026 08:00 am IST
After reviewing many smartwatches and smart rings, I share what stood out in daily use and reveal which wearable I finally chose for myself.
ULTRAHUMAN Ring AIR-Smart Ring Activity Tracker, Size First Sizing Kit,Sleep Tracker,Smart Ring for Men/Women,Fitness Tracker (Raw Titanium, 9) View Details
₹19,999
Gabit Smart Ring | 7+ Day Battery | Sleep, Fitness, Nutrition, Stress | Track Steps, VO2 Max, Recovery, Calorie Counter | Buy Sizing Kit First | Smart Ring for Men & Women | Titanium, Matte Black 10 View Details
₹12,325
Budget friendlyboAt New Launch SmartRing Active Plus, Auto Heart Rate, Sleep, SpO2, Stress & Skin Temperature Monitor, Stainless-Steel Build, Lightweight, 30-Days Battery, Magnetic Charging Case(9, Midnight Black) View Details
₹3,999
boAt Valour Ring 1, Buy Sizing Kit First (Sizes 7-12), 40+ Active Modes, 24 * 7 Sleep Tracker, Titanium Built, 15 Days Battery, 5ATM, Scratch Resistant, Smart Ring for Men & Women (Carbon Black, 7) View Details
₹12,999
Leaf Halo Smart Ring | Health Tracker | Sleep, Fitness, Stress | Includes 30+ Workout Modes | Battery upto 10 Days | Buy Sizing Kit First | Track Steps, HRV, SPO2 & Periods | Carbon Black - Size 12 View Details
₹7,522
Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating View Details
₹14,999
OnePlus Watch 2 with Wear OS 4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs battery life,1.43’’ AMOLED Display, Stainless Steel & Sapphire Crystal build,Dual Frequency GPS, 5 ATM, IP68 & BT Calling (Black Steel) View Details
₹12,995
Amazfit Active 2 44mm AMOLED Smart Watch, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM Water Resistant, for iOS & Android, Accurate Readings, 2000 Nits Bright, 160+ Sports Mode, Sleep Monitor, Black Silicone View Details
₹9,999
Huawei Watch FIT 3, 1.82 AMOLED Display, Ultra-Slim Design, All-Round Fitness Management, Comprehensive Health Management, Durable Battery Life, Compatible with iOS & Android, (Green) View Details
₹9,999
Noise Endeavour Pro Outdoor Rugged Military Smart Watch, Titanium Alloy Bezel, Dual-Band GPS, 164ft Water Resistance, 28 Days Battery on Standby, AI Companion, for iOS & Android (Carbon Black) View Details
₹9,999
