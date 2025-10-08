Top 5 vacuum cleaners of 2025 for Diwali to remove dust a broom leaves behind on carpets, sofas, mattresses and curtains
Published on: Oct 08, 2025 03:00 pm IST
Top 5 vacuum cleaners for Diwali that tackle dust brooms miss on carpets, sofas, mattresses and curtains. Get a deep clean before rangoli, diyas and guests now.
Our Pick
Auto empty robot vacuum
Wet Mop Support
Lidar Mapping Robot
Inalsa Vactidy Cleaner
5200mAh Battery Vacuum
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Auto empty robot vacuumEureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner (40 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping | Wet Mopping | 3-Hour Run Time | Smart App Control View Details
|
₹22,999
|
|
|
Wet Mop SupportDREAME L10s Ultra Robot Vacuum Cleaner Washer with Self-Cleaning Base Station (Dust Drain, Automatic Cleaning) AI Obstacle Detection 3D, 5300Pa Suction Power, 210 Minutes Battery, WiFi/APP/Alexa View Details
|
₹39,998
|
|
|
Lidar Mapping RobotAGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner, Brush, Dry Vacuum & Wet Mop, Automatic Cleaning, Upto 3200Pa Strong Suction, Rechargeable, App Control, Lidar Navigation, Editable Map to Clean, Hard Floor & Carpet View Details
|
₹19,499
|
|
|
Inalsa Vactidy CleanerINALSA Cordless Vacuum Cleaner for Home|14Kpa Suction |2200 mAh Battery|Powerful 14Kpa Suction|Hepa Filter|Stick Vacuum Cleaner for Home|Vacuum Cleaner for Sofa|Include Carpet/Floor Brush(Vactidy) View Details
|
₹4,995
|
|
|
5200mAh Battery VacuumECOVACS DEEBOT N30 White 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 2025 New Launch, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Covers 3500+ Sq ft in Single Charge, Zero Tangle 2.0 Technology, Advanced TrueMapping View Details
|
₹22,999
|
|
View More Products