Who were the foreign leaders at China's military parade? Full list
Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un were the guests of honour, and flanked Xi at the parade.
Over 25 foreign heads of state or government attended a massive military parade in Beijing on Wednesday, as Chinese President Xi Jinping seeks to cast the country as the custodian of a post-U.S. international order.
Others who attended were:
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
Azerbaijani President Ilham Aliyev
Belarusian President Alexander Lukashenko
Cambodia's King Norodom Sihamoni
Cuban President Miguel Diaz-Canel
Vietnamese President Luong Cuong
Indonesian President Prabowo Subianto
Iranian President Masoud Pezeshkian
Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev
Kyrgyzstan President Sadyr Japarov
Laos President Thongloun Sisoulith
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim
Maldives President Mohamed Muizzu
Mongolian President Ukhnaagiin Khurelsukh
Myanmar military chief Min Aung Hlaing
Nepali Prime Minister KP Sharma Oli
Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif
Republic of the Congo President Denis Sassou Nguesso
Serbian President Aleksandar Vucic
Slovak Prime Minister Roberto Fico
Tajikistan President Emomali Rahmon
Turkmenistan President Serdar Berdymukhamedov
Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa