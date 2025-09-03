Search
Wed, Sept 03, 2025
Who were the foreign leaders at China's military parade? Full list

Reuters |
Published on: Sept 03, 2025 09:48 am IST

Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un were the guests of honour, and flanked Xi at the parade.

Over 25 foreign heads of state or government attended a massive military parade in Beijing on Wednesday, as Chinese President Xi Jinping seeks to cast the country as the custodian of a post-U.S. international order.

Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un arrive for a reception(REUTERS)
Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un arrive for a reception(REUTERS)



Others who attended were:

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan

Azerbaijani President Ilham Aliyev

Belarusian President Alexander Lukashenko

Cambodia's King Norodom Sihamoni

Cuban President Miguel Diaz-Canel

Vietnamese President Luong Cuong

Indonesian President Prabowo Subianto

Iranian President Masoud Pezeshkian

Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev

Kyrgyzstan President Sadyr Japarov

Laos President Thongloun Sisoulith

Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim

Maldives President Mohamed Muizzu

Mongolian President Ukhnaagiin Khurelsukh

Myanmar military chief Min Aung Hlaing

Nepali Prime Minister KP Sharma Oli

Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif

Republic of the Congo President Denis Sassou Nguesso

Serbian President Aleksandar Vucic

Slovak Prime Minister Roberto Fico

Tajikistan President Emomali Rahmon

Turkmenistan President Serdar Berdymukhamedov

Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev

Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa

