Power cuts in Bengaluru till Thursday; See area list here

Some areas in Bengaluru might see power cuts on Tuesday, Wednesday and Thursday this week in the wake of several projects being taken up by the KTPCL - Karnataka Power Transmission Corporation Limited - which is the sole distributor of electricity for Karnataka.

Most of these outages can be expected between 10 am and 4 pm, resulting in six-hour power shutdowns. However, some works may go on till 5 pm. Here is a day-by-day list of affected areas:

February 14, Tuesday

V K Gudda, Chillahally, Dharmapura, Hoovinahole, Eswaragere, Hosahally Gulya, Hosakere, Kanjanahally, B K Hatti, Kandenhalli, Karidasarahalli, P D Kote, All 11 KV Feeders Of 66 KV Davanagere and Yaragunta MUSS, Basaveshwara, Kurubarahalli, Lakkihalli, Marikanive, V V Pura, A V Kotge, Bhootanahatti, Bharamagiri, Koonikere Kavalu, V V S Water Works, Imangala Water Works, Yalladakere, Mavinamadu, Chigalikatte, Arishana Gundi, Dindavara Village, 66 KV Agalkote and T G Halli substation feeding feeders, Bevoor, Sankalagere and Dashavara (surrounding villages), Chathra Sunishka Solar Power Plant (IPP), Maralawadi Town, Godur, Ramanagara Town, Janapadaloka, Hunsenahalli, K P Doddi, Vaderahalli, Bilagumba, Arehalli, Ittamadu, A G S Layout, Chikallasandra, T G Layout, Ramanjenaya Nagar, Bhuvneshwari Nagar and areas surrounding the sub-station.

February 15, Wednesday

Nallur, Pallagatte, Kenchamma Nagtihalli, Urlukatte, Diddigi, Hosadurga, Vadeyarahalli, Siddayyanakote, Basavanakote, Tarehalli, Gode, Guddadalinganahalli, Inalli, Kodadagudda, Basavapura, Channapura, Suraddihalli, Palanayakanakote, Kallenahalli, Hosuru, Marakunte, Kamalapura, Lakkampura, Gadimakunte, Gopalapura, Chikka Ujjini, Tumminakatte, Marikatte, Kyasanahalli, Gouripura, Chikkabantanahalli, Yarlakatte, Venkateshapura, Gurusiddapura, Agasanahalli, Malemachikere, Hirebannihatti, Jadanakatte, Sokke, Hosakere, Chilur, Kadadakatte, Haralahalli, Chikkerahalli, Doderahalli, Doddethinahalli, Marigondanagalli, Guddadahalli, Chatnahalli, Dodderi, Belaguthi, Rameshwaraw Gaddeyrameshwara, Rangadol and Prakash Sponge Iron and Power Private Limited, Hulikunte, Kaparahalli, Jadekunte, Bhovi Colony, Hulikunte Gollarahatti, Kamthmarikunte, Hottappanahalli Nandipura, Sanikere, Kampanahalli Golarahatti, Vijayapura Gate, Garani Gate, Ganjigunte and Lambanihatti, Hottappanahalli, Hottappanahalli Gollarahatti, Somaguddi, Chikkenahalli, Yalagatta Gollarahatti, Chikkenahalli Gollarahatti, Mattlagere, Jampajana Kople, Ganjigunte Lambani Hatti, Jodipura, Kaparahalli, Jadekunte, Heggere, Hotteajjana Kople, Doddaerajja Kople, B L Gowda Nagara, Sondekere, Ramajogihalli, Madhanakunte, Ganjigunte, Chikkathnalli, Hire Madhure, Chikka Madhure, Upparahatti, Kaparahalli, Jadekunte, Heggere, Hotteajjana Kople, Doddaerajja Kople, Gopanahalli, Sanikere, Krishnagiri, Yadava Nagara, Govardhangiri, Garani, Mumadi Sagara, 66 KV Hullenahalli, Kudur, Srigiripura substation feeding feeders, Kootgallu, Yerehalli, Shanaboganahalli, Danayankanapura, Global Mall, Sobha Indraprastha Apartment and Okalipuram.

February 16, Thursday

All 11 KV feeders emanating from SRS Davanagere i.e., Hadadi, Tholahunase, Kukkuwada, Yallamma, Belevanuru, Naganuru, Jarikatte, Turchaghatta, Shamanuru, Saraswathi, Water Works, Attigere, Industrial, Vidyanagara, Bidarakere, Kattigehalli, Nellikatte, Bastihalli, Ullihalu, Kalgere, Hosahatti, C M Hole, Kanakatte, Siddihalli, Bennehalli, Kalldevarapura, Mallapura, Bharamasamudra, H M Hole, Hosahatti, Sangenahalli, Timmalapura, Kamandalagundi, Madhure station limits, all 66 and 11 KV feeders outgoing from the said MUSS, Hunavinodu, Doddaghatta, Jankal, Thanigekallu, Kantapura, Devapura, Ramajjanahalli, Athhimagge, Honeenalalli, Duggavara, Goolihatti and surrounding areas, Channasamudra, Kappagere, Koratigere, Madhure, Kanguvahalli, Kellodu, Hagalagere, Rangavalli, Pilapura, Devigere, Vedavathi, B V Nagara, Mavinakatte Palya, Attighatta and the surrounding areas, Neergunda, Adrikatte, Shrimata, Aladahalli and the surrounding areas, Sheranakatte, Rangappa Temple, D K Halli, Kenkere, Nakikere, Poojarahatti and the surrounding areas, Thalikatte, Gowdihalli, Gangasamudra, Ramagiri, Thuppadahalli, Kanivehalli, Kalkere, Nulenur, Kavalu, Hanumahalli, Muddapura, Rangapura and the surrounding areas, Begur, Hebballi, Sanihalli, Srirangapura, Anival, G N Kere, Bukkasagara, Mathod, Nagatihalli, Menasinodu, Mathod Urban, D T Vatti, Vajra and the surrounding areas, Kanchipura, Kittidal, Kadavigere, Obbalapura, Vengalapura, N N Katte, D K Katte, Shivanagara, J S Pura, C B Gere and the surrounding areas, Madanayakanahalli, C G Halli, Yelavarthi, Muddapura, Hosagollarahatty, Rayanahalli, Suranahally, Inahalli, Bommakkanahalli, Kunabevu, Avalenahalli, Doddaghatta, Turuvanur, Kariyammanahatti, Kotehatti, Hunasekatte, Pelarahatty, Neralagunte Station, Drdo, Neralagunte, Devarahatti, Gowdagere, Gowripura, Nsyakanahatti, Hale Jogihatti, Rekalagere, B G Halli, T K Halli, Mallurahalli, Madadevapura, Mathikere (Yeligehalli) substation feeding feeders, Yasin Nagar, Subhash Layout, Rama Temple Road, Ramdev Garden, Krishnareddy Layout, Teachers Colony, HBR 3rd Block, Shivaramaiah Layout, Ring Road Service Road, K. K. Halli Village, C M R Road, Kamanahalli Main Road, Ramaiah Layout, Lingarajapuram, Janakiram Layout, Kanakadasa Layout, Govindpura Main Raod, Rashad Nagar, Farida Shoe Factory, Arabic College, K. G. Halli, Govindpura Village, K G Halli, Vinobhanagar, B M Layout, Arogyamma Layout, Kaveri Garden, Nagawara, Byrankunte, Kuppuswamy L/o, Vidya Sagar, Thanisandra, R. K. Hegde Nagar, K. Narayan Pura, N. N. Halli, Balaji L/o, Phase 1 to 3, Railway Mens L/o, BDS L/o, Central Excise, K. K. Halli, Hennur main road, HRBR 3rd Block, Oil Mill Road, Aravind Nagara, Nehru Road, Kammanahalli Main Road, Bethal Street, A K Colony, HRBR 1st Block, 80 Feet Road, CMR Road, Hegde Nagar, Nagenahalli, Police Quarters, Kempegowda L/o, Shabarinagara, KMT L/o, Bharathiya City, Noor Nagar Bharath Math Layout, Hidayath Nagar, Lidkar Colony, Bharath Math Layout and Hidayath Nagar.

