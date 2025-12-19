Search
Fri, Dec 19, 2025
Chandigarh police issue traffic advisory ahead of Shah’s visit

ByHT Correspondent, Chandigarh
Published on: Dec 19, 2025 07:24 am IST

On Friday, traffic will be regulated on Dakshin Marg from Airport light point to New Labour Chowk (Sector 20/21- 33/34)

The traffic police has issued a traffic advisory in view of home minister Amit Shah’s visit to the city. The curbs will be in force on Friday and Saturday.

The curbs will be in force on Friday and Saturday. (HT File)

On Friday, traffic will be regulated on Dakshin Marg from Airport light point to New Labour Chowk (Sector 20/21- 33/34); on Sarovar Path from New Labour Chowk towards Hira Singh Chowk (Sector 5/6 33/34) up to Sector 7/8 chowk and Lok Bhawan Punjab from 9 pm to 10 pm.

Similarly, on Saturday, traffic will be regulated at Lok Bhawan Punjab up to Hira Singh Chowk; Sector 7/8 Chowk; on Sarovar Path from Hira Singh Chowk to New Labour Chowk; on Dakshin Marg from New Labour Chowk up to Airport light point from 10 am to 11 am.

The traffic police has announced a traffic advisory for home minister Amit Shah's visit, implementing restrictions on Friday and Saturday. Traffic will be regulated on key routes, including Dakshin Marg and Sarovar Path, during specific hours. These measures aim to ensure smooth transit amidst the high-profile visit, highlighting the city's preparedness for significant events.