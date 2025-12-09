Search Search
IPL auction 2026: Full list of 350 players, their base price; Prithvi Shaw, Iyer lead 16 capped Indians, 96 overseas

ByHT Sports Desk
Updated on: Dec 09, 2025 10:47 am IST

The IPL 2026 Player Auction will feature 350 players, including 240 Indians and 110 internationals. Bidding begins on December 16 in Abu Dhabi.

The Indian Premier League (IPL) on Monday released the complete roster of players set to go under the hammer at the 2026 Player Auction, confirming a pool of 350 cricketers who will be in contention when bidding begins in Abu Dhabi on 16 December.

Prithvi Shaw will be up for up grabs in IPL auction(PTI)
Prithvi Shaw will be up for up grabs in IPL auction(PTI)

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) revealed that this year’s auction attracted overwhelming interest, with 1,390 players registering their names. Following the shortlist process, 350 have made the final cut — a mix of 240 Indian players and 110 overseas entrants. The list also carries a strong representation of emerging talent, featuring 224 uncapped Indian players and 14 uncapped overseas players.

Franchises will battle for 77 open squad spots across the 10 teams, including 31 slots reserved for overseas signings. With several sides entering the auction after releasing big names during the retention window, the competition for top-tier talent is expected to be intense.

Important details of IPL auction
Important details of IPL auction

The highest reserve price remains pegged at INR 2 crore, with 40 players opting to enter the auction at the top bracket. Several marquee names are anticipated to spark bidding wars as teams seek to rebuild ahead of the 2026 season.

The auction will commence at 1:00 PM UAE time (2:30 PM IST) on Tuesday, marking the first time the IPL has taken its auction to Abu Dhabi — a move that adds an international edge to one of cricket’s biggest annual events.

Full List of players, their base price (All prices in lakh)

Capped Players

Devon Conway New Zealand 200 lakh

Jake Fraser-McGurk Australia 200 lakh

Cameron Green Australia 200 lakh

Sarfaraz Khan India 75 lakh

David Miller South Africa 200 lakh

Prithvi Shaw India 75 lakh

Gus Atkinson England 200 lakh

Wanindu Hasaranga Sri Lanka 200 lakh

Deepak Hooda India 75 lakh

Venkatesh Iyer India 200 lakh

Liam Livingstone England 200 lakh

Wiaan Mulder South Africa 100 lakh

Rachin Ravindra New Zealand 200 lakh

Finn Allen New Zealand 100 lakh

Jonny Bairstow England 100 lakh

K.S. Bharat India 75 lakh

Quinton De Kock South Africa 100 lakh

Ben Duckett England 200 lakh

Rahmanullah Gurbaz Afghanistan 150 lakh

Jamie Smith England 200 lakh

Gerald Coetzee South Africa 200 lakh

Akash Deep India 100 lakh

Jacob Duffy New Zealand 200 lakh

Fazalhaq Farooqi Afghanistan 100 lakh

Matt Henry New Zealand 150 lakh

Spencer Johnson Australia 150 lakh

Shivam Mavi India 75 lakh

Anrich Nortje South Africa 200 lakh

Matheesha Pathirana Sri Lanka 200 lakh

Ravi Bishnoi India 200 lakh

Rahul Chahar India 100 lakh

Akeal Hosein West Indies 200 lakh

Mujeeb Rahman Afghanistan 200 lakh

Maheesh Theekshana Sri Lanka 200 lakh

Mayank Agarawal India 75 lakh

Sediqullah Atal Afghanistan 75 lakh

Ackeem Auguste West Indies 75 lakh

Reeza Hendricks South Africa 100 lakh

Pathum Nissanka Sri Lanka 75 lakh

Tim Robinson New Zealand 75 lakh

Steve Smith Australia 200 lakh

Rahul Tripathi India 75 lakh)

Sean Abbott Australia 200 lakh

Michael Bracewell New Zealand 200 lakh

Ben Dwarshuis Australia 100 lakh

Zak Foulkes New Zealand 75 lakh

Jason Holder West Indies 200 lakh

Daryl Mitchell New Zealand 200 lakh

Daniel Sams Australia 100 lakh

Dasun Shanaka Sri Lanka 75 lakh

Matthew Short Australia 100 lakh

Tom Banton England 200 lakh

Jordan Cox England 75 lakh

Shai Hope West Indies 200 lakh

Josh Inglis Australia 200 lakh

Benjamin McDermott Australia 75lakh

Kusal Mendis Sri Lanka 75lakh

Kusal Perera Sri Lanka 100 lakh

Tim Seifert New Zealand 150 lakh

Kyle Jamieson New Zealand 200 lakh

Saqib Mahmood England 150 lakh

Adam Milne New Zealand 200 lakh

Lungisani Ngidi South Africa 200 lakh

William Orourke New Zealand 200 lakh

Mustafizur Rahman Bangladesh 200 lakh

Chetan Sakariya India 75 lakh

Kuldeep Sen India 75 lakh

Umesh Yadav India 150 lakh

Qais Ahmad Afghanistan 75 lakh

Rishad Hossain Bangladesh 75 lakh

Mohammad Waqar Salamkheil Afghanistan 100 lakh

Viyaskanth Vijayakanth Sri Lanka 75 lakh)

Rehan Ahmed England 75 lakh

Cooper Connolly Australia 200 lakh

Tom Curran England 200 lakh

Bevon-John Jacobs New Zealand 75 lakh

Daniel Lawrence England 200 lakh

George Linde South Africa 100 lakh

Gulbadin Naib Afghanistan 100 lakh

William Sutherland Australia 100 lakh

Beau Webster Australia 125 lakh

Taskin Ahmed Bangladesh 75 lakh

Richard Gleeson England 75 lakh

Alzarri Joseph West Indies 200 lakh

Shamar Joseph West Indies 75 lakh

Riley Meredith Australia 150 lakh

Jhye Richardson Australia 150 lakh

Navdeep Saini India 75 lakh

Naveen Ul Haq Afghanistan 200 lakh

Luke Wood England 75 lakh

Muhammad Abbas New Zealand 75 lakh

Charith Asalanka Sri Lanka 100 lakh

Roston Chase West Indies 120 lakh

Liam Dawson England 200 lakh

George Garton England 75 lakh

Kyle Mayers West Indies 125 lakh

Dwaine Pretorius South Africa 100 lakh

Nathan Smith New Zealand 75 lakh

Dunith Wellalage Sri Lanka 75 lakh

Jason Behrendorff Australia 150 lakh

Tanzim Hasan Sakib Bangladesh 75 lakh

Matthew Potts England 75 lakh

Nahid Rana Bangladesh 75 lakh

Olly Stone England 120 lakh

Joshua Tongue England 100 lakh

Sandeep Warrier India 75 lakh

Wesley Agar Australia 75 lakh

Binura Fernando Sri Lanka 75 lakh

Md Shoriful Islam Bangladesh 75 lakh

Joshua Little Ireland 75 lakh

Obed McCoy West Indies 75 lakh

Billy Stanlake Australia 75 lakh

Uncapped Players

Aarya Desai India 30 Lakh

Yash Dhull India 30 Lakh

Abhinav Manohar India 30 Lakh

Anmolpreet Singh India 30 Lakh

Atharva Taide India 30 Lakh

Abhinav Tejrana India 30 Lakh

Auqib Dar India 30 Lakh

Rajvardhan Hangargekar India 40 Lakh

Tanush Kotian India 30 Lakh

Shivang Kumar India 30 Lakh

Mahipal Lomror India 50 Lakh

Kamlesh Nagarkoti India 30 Lakh

Vijay Shankar India 30 Lakh

Sanvin Singh India 30 Lakh

Edhen Tom India 30 Lakh

Prashant Veer India 30 Lakh

Ruchit Ahir India 30 Lakh

Vansh Bedi India 30 Lakh

Mukul Choudhary India 30 Lakh

Tushar Raheja India 30 Lakh

Kartik Sharma India 30 Lakh

Tejasvi Singh India 30 Lakh

Raj Limbani India 30 Lakh

Akash Madhwal India 30 Lakh

Sushant Mishra India 30 Lakh

Ashok Sharma India 30 Lakh

Simarjeet Singh India 30 Lakh

Naman Tiwari India 30 Lakh

Tyagi India 30 Lakh

Yash Raj Punja India 30 Lakh

Vignesh Puthur India 30 Lakh

Karn Sharma India 30 Lakh

Shivam Shukla India 30 Lakh

Kumar Kartikeya Singh India 30 Lakh

Prashant Solanki India 30 Lakh

Wahidullah Zadran Afghanistan 30 Lakh

Ankit Kumar India 30 Lakh

Rohan Kunnummal India 30 Lakh

Danish Malewar India 30 Lakh

Pukhraj Mann India 30 Lakh

Salman Nizar India 30 Lakh

Aman Rao Perala India 30 Lakh

Akshat Raghuwanshi India 30 Lakh

Manan Vohra India 30 Lakh

Yuvraj Chaudhary India 30 Lakh

Satvik Deswal India 30 Lakh

Aman Khan India 30 Lakh

Darshan Nalkande India 30 Lakh

Vicky Ostwal India 30 Lakh

Sairaj Patil India 30 Lakh

Suyash Prabhudessai India 30 Lakh

Mayank Rawat India 30 Lakh

Harsh Tyagi India 30 Lakh

Mangesh Yadav India 30 Lakh

Salil Arora India 30 Lakh

Ricky Bhui India 30 Lakh

Rahul Buddhi India 30 Lakh

Saurav Chuahan India 30 Lakh

Yashvardhan Dalal India 30 Lakh

Abhishek Pathak India 30 Lakh

Kunal Rathore India 30 Lakh

Ravi Singh India 30 Lakh

K.M Asif India 40 Lakh

Sakib Hussain India 30 Lakh

Mohammad Izhar India 30 Lakh

Vidwath Kaverappa India 30 Lakh

Vijay Kumar India 30 Lakh

Vidyadhar Patil India 30 Lakh

PV.Satyanarayana Raju India 30 Lakh

Onkar Tarmale India 30 Lakh

Prithviraj Yarra IndiaRs 30 Lakh

Shubham Agrawal India 40 Lakh

Murugan Ashwin India 30 Lakh

Tejas Baroka India 30 Lakh

KC Cariappa India 30 Lakh

Kartik Chadha India 30 Lakh

Pravin Dubey India 30 Lakh

Mohit Rathee India 30 (p. 3)

Himanshu Sharma India 30 (p. 3)

Bailapudi Yeswanth India 30 (p. 3)

Kunal Chandela India 30 (p. 4)

Ayush Doseja India 30 (p. 4)

Qamran Iqbal India 30 (p. 4)

M.Dheera Kumar India 30 (p. 4)

Bhanu Pania India 30 (p. 4)

Sahil Parakh India 30 (p. 4)

Arsh Kabin Ranga India 30 (p. 4)

Adarsh Singh India 30 (p. 4)

Manoj Bhandage India 30 (p. 4)

Mayank Dagar India 30 (p. 4)

Raghav Goyal India 30 (p. 4)

Manvanth Kumar India 30 (p. 4)

Abid Mushtaq India 30 (p. 4)

Jalaj Saxena India 40 (p. 4)

Atit Sheth India 30 (p. 4)

Hritik Shokeen India 30 (p. 4)

Jagadeesha Suchith India 30 (p. 4)

Tanay Thyagarajann India 30 (p. 4)

Joe Clarke England 50 (p. 4)

Connor Esterhuizen South Africa 30 (p. 4)

Ajitesh Guruswamy India 30 (p. 4)

Siddharth Joon India 30 (p. 4)

Tom Moores England 40 (p. 4)

Bipin Saurabh India 30 (p. 4)

Vishnu Solanki India 30 (p. 4)

Hardik Tamore India 30 (p. 4)

Sayan Ghosh India 30 (p. 4)

Money Grewal India 30 (p. 4)

Arpit Guleria India 30 (p. 4)

Sunil Kumar India 30 (p. 4)

Tristan Luus South Africa 30 (p. 4)

Divesh Sharma India 30 (p. 4)

Abhilash Shetty India 30 (p. 4)

Irfan Umair India 30 (p. 4)

Kuldip Yadav India 30 (p. 4)

Manan Bhardwaj India 30 (p. 4)

Shreyas Chavan India 30 (p. 4)

Parikshit Dhanak India 30 (p. 4)

Chintal Gandhi India 30 (p. 5)

Dharmendrasinh Jadeja India 30 (p. 5)

Amit Kumar India 30 (p. 5)

Vishal Nishad India 30 (p. 5)

Saumy Pandey India 30 (p. 5)

Jhathavedh Subramanyan India 30 (p. 5)

Sachin Dhas India 30 (p. 5)

Miles Hammond India 30 (p. 5)

Ahammed Imran India 30 (p. 5)

Vishvarajsinh Jadeja India 30 (p. 5)

Ayaz Khan India 30 (p. 5)

Daniel Lategan England 30 (p. 5)

Siddhant Rana India 30 (p. 5)

Aaron Varghese India 30 (p. 5)

Atharva Ankolekar India 30 (p. 5)

Abdul Bazith India 30 (p. 5)

Karan Lal India 30 (p. 5)

Shams Mulani India 30 (p. 5)

Ripal Patel India 30 (p. 5)

Prince Rai India 30 (p. 5)

Vivrant Sharma India 30 (p. 5)

Utkarsh Singh India 30 (p. 5)

Ayush Vartak India 30 (p. 5)

Sanjay Yadav India 30 (p. 5)

Sayed Irfan Aftab India 30 (p. 5)

Esakkimuthu Ayyakutti India 30 (p. 5)

Praful Hinge India 30 (p. 5)

Pankaj Jaswal India 30 (p. 5)

Kulwant Khejroliya India 30 (p. 5)

Ravi Kumar India 30 (p. 5)

Rajan Kumar India 30 (p. 5)

Safvan Patel India 30 (p. 5)

Ishan Porel India 30 (p. 5)

Purav Agarwal India 30 (p. 5)

Jikku Brigh India 30 (p. 5)

Yash Dicholkar India 30 (p. 5)

Arab Gul Afghanistan 40 (p. 6)

Rakibul Hasan Bangladesh 30 (p. 6)

Traveen Mathew Sri Lanka 30 (p. 6)

Naman Pushpak India 30 (p. 6)

Izaz Sawariya India 30 (p. 6)

Roshan Wagshare India 30 (p. 6)

R.S Ambrish India 30 (p. 6)

Nikhil Chaudhary India 40 (p. 6)

Krains Fuletra India 30 (p. 6)

Macneil Noronha India 30 (p. 6)

R Rajkumar India 30 (p. 6)

Ninad Rathva India 30 (p. 6)

Sunny Sandhu India 30 (p. 6)

Shivalik Sharma India 30 (p. 6)

Siddharth Yadav India 30 (p. 6)

R.Sonu Yadav India 30 (p. 6)

Waseem Khanday India 30 (p. 6)

Atif Mushtaq India 30 (p. 6)

Atal Rai India 30 (p. 6)

C. Rakshann Readdi India 30 (p. 6)

Manish Reddy India 30 (p. 6)

Nishanth Saranu India 30 (p. 6)

Deependra Singh India 30 (p. 6)

Rajat Verma India 30 (p. 6)

Rohit Yadav India 30 (p. 6)

Emanjot Chahal India 30 (p. 6)

Shubhang Hegde India 30 (p. 6)

Bal Krishna India 30 (p. 6)

Vihaan Malhotra India 30 (p. 6)

Khilan Patel India 30 (p. 6)

Delano Potgieter South Africa 30 (p. 6)

Hardik Raj India 30 (p. 6)

Sarthak Ranjan India 30 (p. 6)

Parth Rekhade India 30 (p. 6)

Tia Van Vuuren South Africa 30 (p. 6)

Shreevatsha Acharya India 30 (p. 6)

Sadek Hussain India 30 (p. 6)

Shubham Kapse India 30 (p. 6)

Aaqib Khan India 30 (p. 6)

Sabir Khan India 30 (p. 6)

Bayanda Majola South Africa 30 (p. 6)

Srihari Nair India 30 (p. 6)

Brijesh Sharma India 30 (p. 6)

Aman Shekhawat India 30 (p. 6)

Himanshu Bisht India 30 (p. 6)

Shreyan Chakraborty India 30 (p. 6)

Kanishk Chouhan India 30 (p. 7)

Mayank Gusain India 30 (p. 7)

Akash Pugazhanthi India 30 (p. 7)

Abhimanyusingh Rajput India 30 (p. 7)

Shubham Rana India 30 (p. 7)

Arpit Rana India 30 (p. 7)

Maramreddy Reddy India 30 (p. 7)

Sagar Solanki India 30 (p. 7)

Aryaman Singh Dhaliwal India 30 (p. 7)

Daksh Kamra India 30 (p. 7)

Vishal Mandwal India 30 (p. 7)

Arfaz Mohammad India 30 (p. 7)

Hemang Patel India 30 (p. 7)

Mridul Surroch India 30 (p. 7)

Anuj Thakral India 30 (p. 7)

Parth Vats India 30 (p. 7)

Lalit Yadav India 30 (p. 7)

Nitin Sai Yadav India 30 (p. 7)

Krish Bhagat India 30 (p. 7)

Prerit Dutta India 30 (p. 7)

Sammar Gajjar India 30 (p. 7)

Nasir Lon India 30 (p. 7)

Ishan Mulchandani India 30 (p. 7)

Akhil Scaria India 30 (p. 7)

Muhammed Sharafuddeen India 30 (p. 7)

K.Ajay Singh India 30 (p. 7)

Ritik Tada India 30 (p. 7)

Luckyrajsinh Vaghela India 30 (p. 7)

Mohamed Ali India 30 (p. 7)

Madhav Bajaj India 30 (p. 7)

Akshu Bajwa India 30 (p. 7)

Varun Raj Singh Bisht India 30 (p. 7)

Rishabh Chauhan India 30 (p. 7)

Jack Edwards Australia 50 (p. 7)

Dian Forrester South Africa 30 (p. 7)

Dhurmil Matkar India 30 (p. 7)

Shiva Singh India 30 (p. 7)

Parikshit Valsangkar India 30 (p. 7)

Get the Cricket Live Score! See the ICC rankings shifts, Cricket Schedule, and Players Stats along with Virat Kohli , Rohit Sharma, Shubman Gill also check for a real-time update on the AUS vs ENG Live Score match Today.
