IPL auction 2026: Full list of 350 players, their base price; Prithvi Shaw, Iyer lead 16 capped Indians, 96 overseas
The IPL 2026 Player Auction will feature 350 players, including 240 Indians and 110 internationals. Bidding begins on December 16 in Abu Dhabi.
The Indian Premier League (IPL) on Monday released the complete roster of players set to go under the hammer at the 2026 Player Auction, confirming a pool of 350 cricketers who will be in contention when bidding begins in Abu Dhabi on 16 December.
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) revealed that this year’s auction attracted overwhelming interest, with 1,390 players registering their names. Following the shortlist process, 350 have made the final cut — a mix of 240 Indian players and 110 overseas entrants. The list also carries a strong representation of emerging talent, featuring 224 uncapped Indian players and 14 uncapped overseas players.
Franchises will battle for 77 open squad spots across the 10 teams, including 31 slots reserved for overseas signings. With several sides entering the auction after releasing big names during the retention window, the competition for top-tier talent is expected to be intense.
The highest reserve price remains pegged at INR 2 crore, with 40 players opting to enter the auction at the top bracket. Several marquee names are anticipated to spark bidding wars as teams seek to rebuild ahead of the 2026 season.
The auction will commence at 1:00 PM UAE time (2:30 PM IST) on Tuesday, marking the first time the IPL has taken its auction to Abu Dhabi — a move that adds an international edge to one of cricket’s biggest annual events.
Full List of players, their base price (All prices in lakh)
Capped Players
Devon Conway New Zealand ₹200 lakh
Jake Fraser-McGurk Australia ₹200 lakh
Cameron Green Australia ₹200 lakh
Sarfaraz Khan India ₹75 lakh
David Miller South Africa ₹200 lakh
Prithvi Shaw India ₹75 lakh
Gus Atkinson England ₹200 lakh
Wanindu Hasaranga Sri Lanka ₹200 lakh
Deepak Hooda India ₹75 lakh
Venkatesh Iyer India ₹200 lakh
Liam Livingstone England ₹200 lakh
Wiaan Mulder South Africa ₹100 lakh
Rachin Ravindra New Zealand ₹200 lakh
Finn Allen New Zealand ₹100 lakh
Jonny Bairstow England ₹100 lakh
K.S. Bharat India ₹75 lakh
Quinton De Kock South Africa ₹100 lakh
Ben Duckett England ₹200 lakh
Rahmanullah Gurbaz Afghanistan ₹150 lakh
Jamie Smith England ₹200 lakh
Gerald Coetzee South Africa ₹200 lakh
Akash Deep India ₹100 lakh
Jacob Duffy New Zealand ₹200 lakh
Fazalhaq Farooqi Afghanistan ₹100 lakh
Matt Henry New Zealand ₹150 lakh
Spencer Johnson Australia ₹150 lakh
Shivam Mavi India ₹75 lakh
Anrich Nortje South Africa ₹200 lakh
Matheesha Pathirana Sri Lanka ₹200 lakh
Ravi Bishnoi India ₹200 lakh
Rahul Chahar India ₹100 lakh
Akeal Hosein West Indies ₹200 lakh
Mujeeb Rahman Afghanistan ₹200 lakh
Maheesh Theekshana Sri Lanka ₹200 lakh
Mayank Agarawal India ₹75 lakh
Sediqullah Atal Afghanistan ₹75 lakh
Ackeem Auguste West Indies ₹75 lakh
Reeza Hendricks South Africa ₹100 lakh
Pathum Nissanka Sri Lanka ₹75 lakh
Tim Robinson New Zealand ₹75 lakh
Steve Smith Australia ₹200 lakh
Rahul Tripathi India ₹75 lakh)
Sean Abbott Australia ₹200 lakh
Michael Bracewell New Zealand ₹200 lakh
Ben Dwarshuis Australia ₹100 lakh
Zak Foulkes New Zealand ₹75 lakh
Jason Holder West Indies ₹200 lakh
Daryl Mitchell New Zealand ₹200 lakh
Daniel Sams Australia ₹100 lakh
Dasun Shanaka Sri Lanka ₹75 lakh
Matthew Short Australia ₹100 lakh
Tom Banton England ₹200 lakh
Jordan Cox England ₹75 lakh
Shai Hope West Indies ₹200 lakh
Josh Inglis Australia ₹200 lakh
Benjamin McDermott Australia ₹75lakh
Kusal Mendis Sri Lanka ₹75lakh
Kusal Perera Sri Lanka ₹100 lakh
Tim Seifert New Zealand ₹150 lakh
Kyle Jamieson New Zealand ₹200 lakh
Saqib Mahmood England ₹150 lakh
Adam Milne New Zealand ₹200 lakh
Lungisani Ngidi South Africa ₹200 lakh
William Orourke New Zealand ₹200 lakh
Mustafizur Rahman Bangladesh ₹200 lakh
Chetan Sakariya India ₹75 lakh
Kuldeep Sen India ₹75 lakh
Umesh Yadav India ₹150 lakh
Qais Ahmad Afghanistan ₹75 lakh
Rishad Hossain Bangladesh ₹75 lakh
Mohammad Waqar Salamkheil Afghanistan ₹100 lakh
Viyaskanth Vijayakanth Sri Lanka ₹75 lakh)
Rehan Ahmed England ₹75 lakh
Cooper Connolly Australia ₹200 lakh
Tom Curran England ₹200 lakh
Bevon-John Jacobs New Zealand ₹75 lakh
Daniel Lawrence England ₹200 lakh
George Linde South Africa ₹100 lakh
Gulbadin Naib Afghanistan ₹100 lakh
William Sutherland Australia ₹100 lakh
Beau Webster Australia ₹125 lakh
Taskin Ahmed Bangladesh ₹75 lakh
Richard Gleeson England ₹75 lakh
Alzarri Joseph West Indies ₹200 lakh
Shamar Joseph West Indies ₹75 lakh
Riley Meredith Australia ₹150 lakh
Jhye Richardson Australia ₹150 lakh
Navdeep Saini India ₹75 lakh
Naveen Ul Haq Afghanistan ₹200 lakh
Luke Wood England ₹75 lakh
Muhammad Abbas New Zealand ₹75 lakh
Charith Asalanka Sri Lanka ₹100 lakh
Roston Chase West Indies ₹120 lakh
Liam Dawson England ₹200 lakh
George Garton England ₹75 lakh
Kyle Mayers West Indies ₹125 lakh
Dwaine Pretorius South Africa ₹100 lakh
Nathan Smith New Zealand ₹75 lakh
Dunith Wellalage Sri Lanka ₹75 lakh
Jason Behrendorff Australia ₹150 lakh
Tanzim Hasan Sakib Bangladesh ₹75 lakh
Matthew Potts England ₹75 lakh
Nahid Rana Bangladesh ₹75 lakh
Olly Stone England ₹120 lakh
Joshua Tongue England ₹100 lakh
Sandeep Warrier India ₹75 lakh
Wesley Agar Australia ₹75 lakh
Binura Fernando Sri Lanka ₹75 lakh
Md Shoriful Islam Bangladesh ₹75 lakh
Joshua Little Ireland ₹75 lakh
Obed McCoy West Indies ₹75 lakh
Billy Stanlake Australia ₹75 lakh
Uncapped Players
Aarya Desai India ₹30 Lakh
Yash Dhull India ₹30 Lakh
Abhinav Manohar India ₹30 Lakh
Anmolpreet Singh India ₹30 Lakh
Atharva Taide India ₹30 Lakh
Abhinav Tejrana India ₹30 Lakh
Auqib Dar India ₹30 Lakh
Rajvardhan Hangargekar India ₹40 Lakh
Tanush Kotian India ₹30 Lakh
Shivang Kumar India ₹30 Lakh
Mahipal Lomror India ₹50 Lakh
Kamlesh Nagarkoti India ₹30 Lakh
Vijay Shankar India ₹30 Lakh
Sanvin Singh India ₹30 Lakh
Edhen Tom India ₹30 Lakh
Prashant Veer India ₹30 Lakh
Ruchit Ahir India ₹30 Lakh
Vansh Bedi India ₹30 Lakh
Mukul Choudhary India ₹30 Lakh
Tushar Raheja India ₹30 Lakh
Kartik Sharma India ₹30 Lakh
Tejasvi Singh India ₹30 Lakh
Raj Limbani India ₹30 Lakh
Akash Madhwal India ₹30 Lakh
Sushant Mishra India ₹30 Lakh
Ashok Sharma India ₹30 Lakh
Simarjeet Singh India ₹30 Lakh
Naman Tiwari India ₹30 Lakh
Tyagi India ₹30 Lakh
Yash Raj Punja India ₹30 Lakh
Vignesh Puthur India ₹30 Lakh
Karn Sharma India ₹30 Lakh
Shivam Shukla India ₹30 Lakh
Kumar Kartikeya Singh India ₹30 Lakh
Prashant Solanki India ₹30 Lakh
Wahidullah Zadran Afghanistan ₹30 Lakh
Ankit Kumar India ₹30 Lakh
Rohan Kunnummal India ₹30 Lakh
Danish Malewar India ₹30 Lakh
Pukhraj Mann India ₹30 Lakh
Salman Nizar India ₹30 Lakh
Aman Rao Perala India ₹30 Lakh
Akshat Raghuwanshi India ₹30 Lakh
Manan Vohra India ₹30 Lakh
Yuvraj Chaudhary India ₹30 Lakh
Satvik Deswal India ₹30 Lakh
Aman Khan India ₹30 Lakh
Darshan Nalkande India ₹30 Lakh
Vicky Ostwal India ₹30 Lakh
Sairaj Patil India ₹30 Lakh
Suyash Prabhudessai India ₹30 Lakh
Mayank Rawat India ₹30 Lakh
Harsh Tyagi India ₹30 Lakh
Mangesh Yadav India ₹30 Lakh
Salil Arora India ₹30 Lakh
Ricky Bhui India ₹30 Lakh
Rahul Buddhi India ₹30 Lakh
Saurav Chuahan India ₹30 Lakh
Yashvardhan Dalal India ₹30 Lakh
Abhishek Pathak India ₹30 Lakh
Kunal Rathore India ₹30 Lakh
Ravi Singh India ₹30 Lakh
K.M Asif India ₹40 Lakh
Sakib Hussain India ₹30 Lakh
Mohammad Izhar India ₹30 Lakh
Vidwath Kaverappa India ₹30 Lakh
Vijay Kumar India ₹30 Lakh
Vidyadhar Patil India ₹30 Lakh
PV.Satyanarayana Raju India ₹30 Lakh
Onkar Tarmale India ₹30 Lakh
Prithviraj Yarra IndiaRs 30 Lakh
Shubham Agrawal India ₹40 Lakh
Murugan Ashwin India ₹30 Lakh
Tejas Baroka India ₹30 Lakh
KC Cariappa India ₹30 Lakh
Kartik Chadha India ₹30 Lakh
Pravin Dubey India ₹30 Lakh
Mohit Rathee India 30 (p. 3)
Himanshu Sharma India 30 (p. 3)
Bailapudi Yeswanth India 30 (p. 3)
Kunal Chandela India 30 (p. 4)
Ayush Doseja India 30 (p. 4)
Qamran Iqbal India 30 (p. 4)
M.Dheera Kumar India 30 (p. 4)
Bhanu Pania India 30 (p. 4)
Sahil Parakh India 30 (p. 4)
Arsh Kabin Ranga India 30 (p. 4)
Adarsh Singh India 30 (p. 4)
Manoj Bhandage India 30 (p. 4)
Mayank Dagar India 30 (p. 4)
Raghav Goyal India 30 (p. 4)
Manvanth Kumar India 30 (p. 4)
Abid Mushtaq India 30 (p. 4)
Jalaj Saxena India 40 (p. 4)
Atit Sheth India 30 (p. 4)
Hritik Shokeen India 30 (p. 4)
Jagadeesha Suchith India 30 (p. 4)
Tanay Thyagarajann India 30 (p. 4)
Joe Clarke England 50 (p. 4)
Connor Esterhuizen South Africa 30 (p. 4)
Ajitesh Guruswamy India 30 (p. 4)
Siddharth Joon India 30 (p. 4)
Tom Moores England 40 (p. 4)
Bipin Saurabh India 30 (p. 4)
Vishnu Solanki India 30 (p. 4)
Hardik Tamore India 30 (p. 4)
Sayan Ghosh India 30 (p. 4)
Money Grewal India 30 (p. 4)
Arpit Guleria India 30 (p. 4)
Sunil Kumar India 30 (p. 4)
Tristan Luus South Africa 30 (p. 4)
Divesh Sharma India 30 (p. 4)
Abhilash Shetty India 30 (p. 4)
Irfan Umair India 30 (p. 4)
Kuldip Yadav India 30 (p. 4)
Manan Bhardwaj India 30 (p. 4)
Shreyas Chavan India 30 (p. 4)
Parikshit Dhanak India 30 (p. 4)
Chintal Gandhi India 30 (p. 5)
Dharmendrasinh Jadeja India 30 (p. 5)
Amit Kumar India 30 (p. 5)
Vishal Nishad India 30 (p. 5)
Saumy Pandey India 30 (p. 5)
Jhathavedh Subramanyan India 30 (p. 5)
Sachin Dhas India 30 (p. 5)
Miles Hammond India 30 (p. 5)
Ahammed Imran India 30 (p. 5)
Vishvarajsinh Jadeja India 30 (p. 5)
Ayaz Khan India 30 (p. 5)
Daniel Lategan England 30 (p. 5)
Siddhant Rana India 30 (p. 5)
Aaron Varghese India 30 (p. 5)
Atharva Ankolekar India 30 (p. 5)
Abdul Bazith India 30 (p. 5)
Karan Lal India 30 (p. 5)
Shams Mulani India 30 (p. 5)
Ripal Patel India 30 (p. 5)
Prince Rai India 30 (p. 5)
Vivrant Sharma India 30 (p. 5)
Utkarsh Singh India 30 (p. 5)
Ayush Vartak India 30 (p. 5)
Sanjay Yadav India 30 (p. 5)
Sayed Irfan Aftab India 30 (p. 5)
Esakkimuthu Ayyakutti India 30 (p. 5)
Praful Hinge India 30 (p. 5)
Pankaj Jaswal India 30 (p. 5)
Kulwant Khejroliya India 30 (p. 5)
Ravi Kumar India 30 (p. 5)
Rajan Kumar India 30 (p. 5)
Safvan Patel India 30 (p. 5)
Ishan Porel India 30 (p. 5)
Purav Agarwal India 30 (p. 5)
Jikku Brigh India 30 (p. 5)
Yash Dicholkar India 30 (p. 5)
Arab Gul Afghanistan 40 (p. 6)
Rakibul Hasan Bangladesh 30 (p. 6)
Traveen Mathew Sri Lanka 30 (p. 6)
Naman Pushpak India 30 (p. 6)
Izaz Sawariya India 30 (p. 6)
Roshan Wagshare India 30 (p. 6)
R.S Ambrish India 30 (p. 6)
Nikhil Chaudhary India 40 (p. 6)
Krains Fuletra India 30 (p. 6)
Macneil Noronha India 30 (p. 6)
R Rajkumar India 30 (p. 6)
Ninad Rathva India 30 (p. 6)
Sunny Sandhu India 30 (p. 6)
Shivalik Sharma India 30 (p. 6)
Siddharth Yadav India 30 (p. 6)
R.Sonu Yadav India 30 (p. 6)
Waseem Khanday India 30 (p. 6)
Atif Mushtaq India 30 (p. 6)
Atal Rai India 30 (p. 6)
C. Rakshann Readdi India 30 (p. 6)
Manish Reddy India 30 (p. 6)
Nishanth Saranu India 30 (p. 6)
Deependra Singh India 30 (p. 6)
Rajat Verma India 30 (p. 6)
Rohit Yadav India 30 (p. 6)
Emanjot Chahal India 30 (p. 6)
Shubhang Hegde India 30 (p. 6)
Bal Krishna India 30 (p. 6)
Vihaan Malhotra India 30 (p. 6)
Khilan Patel India 30 (p. 6)
Delano Potgieter South Africa 30 (p. 6)
Hardik Raj India 30 (p. 6)
Sarthak Ranjan India 30 (p. 6)
Parth Rekhade India 30 (p. 6)
Tia Van Vuuren South Africa 30 (p. 6)
Shreevatsha Acharya India 30 (p. 6)
Sadek Hussain India 30 (p. 6)
Shubham Kapse India 30 (p. 6)
Aaqib Khan India 30 (p. 6)
Sabir Khan India 30 (p. 6)
Bayanda Majola South Africa 30 (p. 6)
Srihari Nair India 30 (p. 6)
Brijesh Sharma India 30 (p. 6)
Aman Shekhawat India 30 (p. 6)
Himanshu Bisht India 30 (p. 6)
Shreyan Chakraborty India 30 (p. 6)
Kanishk Chouhan India 30 (p. 7)
Mayank Gusain India 30 (p. 7)
Akash Pugazhanthi India 30 (p. 7)
Abhimanyusingh Rajput India 30 (p. 7)
Shubham Rana India 30 (p. 7)
Arpit Rana India 30 (p. 7)
Maramreddy Reddy India 30 (p. 7)
Sagar Solanki India 30 (p. 7)
Aryaman Singh Dhaliwal India 30 (p. 7)
Daksh Kamra India 30 (p. 7)
Vishal Mandwal India 30 (p. 7)
Arfaz Mohammad India 30 (p. 7)
Hemang Patel India 30 (p. 7)
Mridul Surroch India 30 (p. 7)
Anuj Thakral India 30 (p. 7)
Parth Vats India 30 (p. 7)
Lalit Yadav India 30 (p. 7)
Nitin Sai Yadav India 30 (p. 7)
Krish Bhagat India 30 (p. 7)
Prerit Dutta India 30 (p. 7)
Sammar Gajjar India 30 (p. 7)
Nasir Lon India 30 (p. 7)
Ishan Mulchandani India 30 (p. 7)
Akhil Scaria India 30 (p. 7)
Muhammed Sharafuddeen India 30 (p. 7)
K.Ajay Singh India 30 (p. 7)
Ritik Tada India 30 (p. 7)
Luckyrajsinh Vaghela India 30 (p. 7)
Mohamed Ali India 30 (p. 7)
Madhav Bajaj India 30 (p. 7)
Akshu Bajwa India 30 (p. 7)
Varun Raj Singh Bisht India 30 (p. 7)
Rishabh Chauhan India 30 (p. 7)
Jack Edwards Australia 50 (p. 7)
Dian Forrester South Africa 30 (p. 7)
Dhurmil Matkar India 30 (p. 7)
Shiva Singh India 30 (p. 7)
Parikshit Valsangkar India 30 (p. 7)