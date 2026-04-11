    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Azam Khan is out

    By hindustantimes.com
    Updated on: Apr 11, 2026 8:52:21 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Azam Khan out on Marnus Labuschagne bowling.Karachi Kings at 120/4 after 14.3 overs

    Key Events
    • 1 Mins agoIt’s a Wicket. Azam Khan is out and Karachi Kings at 120/4 after 14.3 overs
    • 8 Mins agoKarachi Kings at 117/3 after 14 overs
    • 17 Mins agoKarachi Kings at 96/3 after 12 overs
    • 26 Mins agoKarachi Kings at 87/3 after 11 overs
    • 28 Mins agoKarachi Kings at 77/3 after 10 overs
    • 38 Mins agoKarachi Kings at 62/3 after 8 overs
    • 41 Mins agoIt’s a Wicket. Muhammad Waseem is out and Karachi Kings at 59/3 after 7.2 overs
    • 42 Mins agoKarachi Kings at 58/2 after 7 overs
    • 48 Mins agoKarachi Kings at 49/2 after 6 overs
    • 51 Mins agoIt’s a Wicket. Salman Agha is out and Karachi Kings at 47/2 after 5.2 overs
    • 1 Hr 9 Mins agoKarachi Kings at 11/1 after 2 overs
    • 1 Hr 16 Mins agoKarachi Kings at 3/1 after 1 overs
    • 1 Hr 17 Mins agoIt’s a Wicket. Reeza Hendricks is out and Karachi Kings at 2/1 after 0.4 overs
    • 1 Hr 42 Mins agoHyderabad Kingsmen Playing XI
    • 1 Hr 42 Mins agoKarachi Kings Playing XI
    • 1:09 PM IST, Apr 11Welcome to the live coverage of Match 20 of Pakistan Super League, 2026
    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score, Match 20 of Pakistan Super League, 2026

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Welcome to the live coverage of Match 20 of Pakistan Super League, 2026. Match will start on 11 Apr 2026 at 07:30 PM
    Venue : National Stadium, Karachi

    Karachi Kings squad -
    Reeza Hendricks, Moeen Ali, David Warner, Azam Khan, Mir Hamza, Adam Zampa, Salman Agha, Hasan Ali, Khushdil Shah, Aqib Ilyas, Abbas Afridi, Muhammad Waseem, Khuzaima Tanveer, Ihsanullah, Saad Baig, Haroon Arshad, Shahid Aziz, Mohammad Hamza, Rizwanullah
    Hyderabad Kingsmen squad -
    Glenn Maxwell, Hammad Azam, Kusal Perera, Sharjeel Khan, Saad Ali, Shayan Jahangir, Marnus Labuschagne, Asif Mehmood, Hassan Khan, Riley Meredith, Usman Khan, Maheesh Theekshana, Saim Ayub, Irfan Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Mohammad Ali, Rizwan Mehmood, Hunain Shah, Ahmed Hussain, Tayyab Arif

    Follow all the updates here:
    Apr 11, 2026 8:52:21 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Azam Khan is out and Karachi Kings at 120/4 after 14.3 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! c Hassan Khan b Marnus Labuschagne.

    Apr 11, 2026 8:45:21 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 117/3 after 14 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Saad Baig 36 (28)
    Azam Khan 26 (18)
    Hyderabad Kingsmen
    Mohammad Ali 1/26 (3)

    Apr 11, 2026 8:36:21 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 96/3 after 12 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Azam Khan 16 (12)
    Saad Baig 25 (22)
    Hyderabad Kingsmen
    Hassan Khan 0/22 (2)

    Apr 11, 2026 8:27:51 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 87/3 after 11 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Azam Khan 14 (10)
    Saad Baig 18 (18)
    Hyderabad Kingsmen
    Saim Ayub 0/25 (3)

    Apr 11, 2026 8:25:21 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 77/3 after 10 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Azam Khan 6 (7)
    Saad Baig 16 (15)
    Hyderabad Kingsmen
    Akif Javed 0/27 (3)

    Apr 11, 2026 8:15:51 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 62/3 after 8 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Saad Baig 6 (8)
    Azam Khan 1 (2)
    Hyderabad Kingsmen
    Hunain Shah 2/6 (2)

    Apr 11, 2026 8:12:21 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Muhammad Waseem is out and Karachi Kings at 59/3 after 7.2 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! lbw b Hunain Shah.

    Apr 11, 2026 8:11:51 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 58/2 after 7 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Muhammad Waseem 25 (18)
    Saad Baig 3 (5)
    Hyderabad Kingsmen
    Saim Ayub 0/9 (1)

    Apr 11, 2026 8:05:21 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 49/2 after 6 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Muhammad Waseem 20 (14)
    Saad Baig 1 (3)
    Hyderabad Kingsmen
    Hunain Shah 1/2 (1)

    Apr 11, 2026 8:02:20 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Salman Agha is out and Karachi Kings at 47/2 after 5.2 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! c Maaz Sadaqat b Hunain Shah.

    Apr 11, 2026 7:44:50 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 11/1 after 2 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Salman Agha 2 (4)
    Muhammad Waseem 5 (5)
    Hyderabad Kingsmen
    Akif Javed 0/8 (1)

    Apr 11, 2026 7:37:20 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 3/1 after 1 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score:
    Karachi Kings
    Salman Agha 1 (2)
    Muhammad Waseem 0 (0)
    Hyderabad Kingsmen
    Mohammad Ali 1/3 (1)

    Apr 11, 2026 7:36:50 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Reeza Hendricks is out and Karachi Kings at 2/1 after 0.4 overs

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! c Akif Javed b Mohammad Ali.

    Apr 11, 2026 7:11:20 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Scores: Hyderabad Kingsmen Playing XI

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Hyderabad Kingsmen (Playing XI) - Maaz Sadaqat, Saim Ayub, Marnus Labuschagne (C), Usman Khan (WK), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan, Hassan Khan, Akif Javed, Hunain Shah, Mohammad Ali.

    Apr 11, 2026 7:11:19 PM IST

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Scores: Karachi Kings Playing XI

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings (Playing XI) - Reeza Hendricks, Muhammad Waseem, Salman Agha, Saad Baig, Moeen Ali (C), Khushdil Shah, Azam Khan (WK), Abbas Afridi, Hasan Ali, Adam Zampa, Ihsanullah.

    Apr 11, 2026 6:39:45 PM IST

    Welcome to the live coverage of Match 20 of Pakistan Super League, 2026

    Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Match Details
    Match 20 of Pakistan Super League, 2026 between Karachi Kings and Hyderabad Kingsmen to be held at National Stadium, Karachi at 07:30 PM. Stay tuned for live updates.

