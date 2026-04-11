Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Azam Khan out on Marnus Labuschagne bowling.Karachi Kings at 120/4 after 14.3 overs
- 8 Mins agoKarachi Kings at 117/3 after 14 overs
- 17 Mins agoKarachi Kings at 96/3 after 12 overs
- 26 Mins agoKarachi Kings at 87/3 after 11 overs
- 28 Mins agoKarachi Kings at 77/3 after 10 overs
- 38 Mins agoKarachi Kings at 62/3 after 8 overs
- 41 Mins agoIt’s a Wicket. Muhammad Waseem is out and Karachi Kings at 59/3 after 7.2 overs
- 42 Mins agoKarachi Kings at 58/2 after 7 overs
- 48 Mins agoKarachi Kings at 49/2 after 6 overs
- 51 Mins agoIt’s a Wicket. Salman Agha is out and Karachi Kings at 47/2 after 5.2 overs
- 1 Hr 9 Mins agoKarachi Kings at 11/1 after 2 overs
- 1 Hr 16 Mins agoKarachi Kings at 3/1 after 1 overs
- 1 Hr 17 Mins agoIt’s a Wicket. Reeza Hendricks is out and Karachi Kings at 2/1 after 0.4 overs
- 1 Hr 42 Mins agoHyderabad Kingsmen Playing XI
- 1 Hr 42 Mins agoKarachi Kings Playing XI
- 1:09 PM IST, Apr 11Welcome to the live coverage of Match 20 of Pakistan Super League, 2026
Venue : National Stadium, Karachi
Karachi Kings squad -
Reeza Hendricks, Moeen Ali, David Warner, Azam Khan, Mir Hamza, Adam Zampa, Salman Agha, Hasan Ali, Khushdil Shah, Aqib Ilyas, Abbas Afridi, Muhammad Waseem, Khuzaima Tanveer, Ihsanullah, Saad Baig, Haroon Arshad, Shahid Aziz, Mohammad Hamza, Rizwanullah
Hyderabad Kingsmen squad -
Glenn Maxwell, Hammad Azam, Kusal Perera, Sharjeel Khan, Saad Ali, Shayan Jahangir, Marnus Labuschagne, Asif Mehmood, Hassan Khan, Riley Meredith, Usman Khan, Maheesh Theekshana, Saim Ayub, Irfan Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Mohammad Ali, Rizwan Mehmood, Hunain Shah, Ahmed Hussain, Tayyab Arif
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Azam Khan is out and Karachi Kings at 120/4 after 14.3 overs
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! c Hassan Khan b Marnus Labuschagne.
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 117/3 after 14 overs
Karachi Kings
Saad Baig 36 (28)
Azam Khan 26 (18)
Hyderabad Kingsmen
Mohammad Ali 1/26 (3)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 96/3 after 12 overs
Karachi Kings
Azam Khan 16 (12)
Saad Baig 25 (22)
Hyderabad Kingsmen
Hassan Khan 0/22 (2)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 87/3 after 11 overs
Karachi Kings
Azam Khan 14 (10)
Saad Baig 18 (18)
Hyderabad Kingsmen
Saim Ayub 0/25 (3)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 77/3 after 10 overs
Karachi Kings
Azam Khan 6 (7)
Saad Baig 16 (15)
Hyderabad Kingsmen
Akif Javed 0/27 (3)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 62/3 after 8 overs
Karachi Kings
Saad Baig 6 (8)
Azam Khan 1 (2)
Hyderabad Kingsmen
Hunain Shah 2/6 (2)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Muhammad Waseem is out and Karachi Kings at 59/3 after 7.2 overs
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! lbw b Hunain Shah.
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 58/2 after 7 overs
Karachi Kings
Muhammad Waseem 25 (18)
Saad Baig 3 (5)
Hyderabad Kingsmen
Saim Ayub 0/9 (1)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 49/2 after 6 overs
Karachi Kings
Muhammad Waseem 20 (14)
Saad Baig 1 (3)
Hyderabad Kingsmen
Hunain Shah 1/2 (1)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Salman Agha is out and Karachi Kings at 47/2 after 5.2 overs
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! c Maaz Sadaqat b Hunain Shah.
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 11/1 after 2 overs
Karachi Kings
Salman Agha 2 (4)
Muhammad Waseem 5 (5)
Hyderabad Kingsmen
Akif Javed 0/8 (1)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings at 3/1 after 1 overs
Karachi Kings
Salman Agha 1 (2)
Muhammad Waseem 0 (0)
Hyderabad Kingsmen
Mohammad Ali 1/3 (1)
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: It’s a Wicket. Reeza Hendricks is out and Karachi Kings at 2/1 after 0.4 overs
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: OUT! c Akif Javed b Mohammad Ali.
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Scores: Hyderabad Kingsmen Playing XI
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Hyderabad Kingsmen (Playing XI) - Maaz Sadaqat, Saim Ayub, Marnus Labuschagne (C), Usman Khan (WK), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan, Hassan Khan, Akif Javed, Hunain Shah, Mohammad Ali.
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Scores: Karachi Kings Playing XI
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score: Karachi Kings (Playing XI) - Reeza Hendricks, Muhammad Waseem, Salman Agha, Saad Baig, Moeen Ali (C), Khushdil Shah, Azam Khan (WK), Abbas Afridi, Hasan Ali, Adam Zampa, Ihsanullah.
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Match Details
Match 20 of Pakistan Super League, 2026 between Karachi Kings and Hyderabad Kingsmen to be held at National Stadium, Karachi at 07:30 PM. Stay tuned for live updates.