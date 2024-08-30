Malaysia vs Maldives Live Score: Match 1 of ICC Men's T20 World Cup Asia Qualifier A, 2024 to start at 07:00 AM
Malaysia vs Maldives Live Score: Welcome to the live coverage of Match 1 of ICC Men's T20 World Cup Asia Qualifier A, 2024. Match will start on 30 Aug 2024 at 07:00 AM
Venue : Bayuemas Oval, Kuala Lumpur
Malaysia squad -
Ahmad Zulkifle, Ahmed Faiz, Muhamad Syahadat, Sharvin Muniandy, Ahmed Aqeel, Muhammad Amir, Syed Aziz, Virandeep Singh, Nazmus Sakib, Khizar Hayat, Muhammad Wafiq, Pavandeep Singh, Rizwan Haider, Vijay Unni
Maldives squad -
Abdulla Ibrahim Mabsar, Ismail Ali, Mohamed Shiyam, Azin Rafeeq, Azyan Farhath, Umar Adam, Gedara Kumara W, Mohamed Azzam, Mohamed Rishwan, Ibrahim Hassan, Ibrahim Rizan, Leem Shafeeq, Mohamed Miuvaan, Shunan Ali...Read More
Welcome to the live coverage of Match 1 of ICC Men's T20 World Cup Asia Qualifier A, 2024
Malaysia vs Maldives Match Details
Match 1 of ICC Men's T20 World Cup Asia Qualifier A, 2024 between Malaysia and Maldives to be held at Bayuemas Oval, Kuala Lumpur at 07:00 AM. Stay tuned for live updates.