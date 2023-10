Nagaland vs Uttar Pradesh Live Score: Match 72 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2023 to start at 04:30 PM

Nagaland vs Uttar Pradesh Live Score: Welcome to the live coverage of Match 72 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2023. Match will start on 21 Oct 2023 at 04:30 PM

Venue : Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun



Nagaland squad -

Hokaito Zhimomi, Rongsen Jonathan, Sedezhalie Rupero, Imliwati Lemtur, Joshua Ozukum, Nagaho Chishi, ...Read More RS Jaganath Sinivas, Oren Ngullie, Sumit Kumar, Chopise Hopongkyu, Karan Tewatiya, Khrievitso Kense, Sepichem Jingru, Tahmeed Rahman, Tzudir Moakumzuk

Uttar Pradesh squad -

Abhishek Goswami, Jasmer Dhankhar, Madhav Kaushik, Nitish Rana, Rinku Singh, Sameer Rizvi, Swastik Chikara, Karan Sharma, Prashant Veer, Prince Yadav, Aaradhya Yadav, Dhruv Jurel, Atal Bihari Rai, Bhuvneshwar Kumar, Jasmer Dhankar, Kartik Tyagi, Mohsin Khan, Shiva Singh, Yash Dayal

