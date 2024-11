Nigeria vs Saint Helena Live Score: Nigeria score after 16 overs is 132/2

Live

Nigeria vs Saint Helena Live Score: Nigeria at 132/2 after 16 overs, Isaac Danladi at 10 runs and Olayinka Olaleye at 34 runs

Nigeria vs Saint Helena Live Score, Match 3 of ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C, 2024

Nigeria vs Saint Helena Live Score: Welcome to the live coverage of Match 3 of ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C, 2024. Match will start on 23 Nov 2024 at 06:45 PM

Venue : University of Lagos Cricket Oval, Lagos



Nigeria squad -

Daniel Ajekun, Isaac Danladi, Olayinka Olaleye, Isaac Okpe, Prosper Useni, Sylvester Okpe, Vincent Adewoye, Selim Salau, Sulaimon Runsewe, Chiemelie Udekwe, Joshua Asia, Peter Aho, Ridwan Abdulkareem, Taiwo Mohammed

Saint Helena squad -

Barry Stroud, Brett Isaac, Delroy Leo, Joey Thomas, Rhys Francis, Brendan Leo, Dane Leo, Jamie Essex, Scott Crowie, Cliff Richards, David Young, Aiden Leo, Andrew Yon, Jordan Yon