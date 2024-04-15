Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Match 30 of Indian Premier League, 2024 to start at 07:30 PM
Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Welcome to the live coverage of Match 30 of Indian Premier League, 2024. Match will start on 15 Apr 2024 at 07:30 PM
Venue : M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
Royal Challengers Bengaluru squad -
Faf du Plessis, Rajat Patidar, Saurav Chauhan, Suyash Prabhudessai, Virat Kohli, Will Jacks, Cameron Green, Glenn Maxwell, Mahipal Lomror, Manoj Bhandage, Mayank Dagar, Swapnil Singh, Tom Curran, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Akash Deep, Alzarri Joseph, Himanshu Sharma, Karn Sharma, Lockie Ferguson, Mohammed Siraj, Rajan Kumar, Reece Topley, Vijaykumar Vyshak, Yash Dayal
Sunrisers Hyderabad squad -
Abdul Samad, Anmolpreet Singh, Mayank Agarwal, Nitish Kumar Reddy, Rahul Tripathi, Travis Head, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Glenn Phillips, Marco Jansen, Sanvir Singh, Shahbaz Ahmed, Washington Sundar, Heinrich Klaasen, Upendra Yadav, Akash Singh, Bhuvneshwar Kumar, Fazalhaq Farooqi, Jaydev Unadkat, Jhatavedh Subramanyan, Mayank Markande, Pat Cummins, T Natarajan, Umran Malik, Vijayakanth Viyaskanth
Welcome to the live coverage of Match 30 of Indian Premier League, 2024
Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Match Details
Match 30 of Indian Premier League, 2024 between Royal Challengers Bengaluru and Sunrisers Hyderabad to be held at M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru at 07:30 PM. Stay tuned for live updates.