Edit Profile
Start 14 Days Free TrialSubscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
New Delhi330C
Monday, Apr 15, 2024
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    Live

    Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Match 30 of Indian Premier League, 2024 to start at 07:30 PM

    Apr 15, 2024 6:34 PM IST
    Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Welcome to the live coverage of Match 30 of Indian Premier League, 2024. Match will start at 07:30 PM
    Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score, Match 30 of Indian Premier League, 2024
    Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score, Match 30 of Indian Premier League, 2024

    Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Welcome to the live coverage of Match 30 of Indian Premier League, 2024. Match will start on 15 Apr 2024 at 07:30 PM
    Venue : M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

    Royal Challengers Bengaluru squad -
    Faf du Plessis, Rajat Patidar, Saurav Chauhan, Suyash Prabhudessai, Virat Kohli, Will Jacks, Cameron Green, Glenn Maxwell, Mahipal Lomror, Manoj Bhandage, Mayank Dagar, Swapnil Singh, Tom Curran, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Akash Deep, Alzarri Joseph, Himanshu Sharma, Karn Sharma, Lockie Ferguson, Mohammed Siraj, Rajan Kumar, Reece Topley, Vijaykumar Vyshak, Yash Dayal
    Sunrisers Hyderabad squad -
    Abdul Samad, Anmolpreet Singh, Mayank Agarwal, Nitish Kumar Reddy, Rahul Tripathi, Travis Head, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Glenn Phillips, Marco Jansen, Sanvir Singh, Shahbaz Ahmed, Washington Sundar, Heinrich Klaasen, Upendra Yadav, Akash Singh, Bhuvneshwar Kumar, Fazalhaq Farooqi, Jaydev Unadkat, Jhatavedh Subramanyan, Mayank Markande, Pat Cummins, T Natarajan, Umran Malik, Vijayakanth Viyaskanth

    TODAYMatch 30Bengaluru
    RCBRCBRoyal Challengers Bengaluru
    SRHSRHSunrisers Hyderabad
    Today02:00 PM IST
    Follow all the updates here:
    Apr 15, 2024 6:34 PM IST

    Welcome to the live coverage of Match 30 of Indian Premier League, 2024

    Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Match Details
    Match 30 of Indian Premier League, 2024 between Royal Challengers Bengaluru and Sunrisers Hyderabad to be held at M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru at 07:30 PM. Stay tuned for live updates.

    News cricket Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Match 30 of Indian Premier League, 2024 to start at 07:30 PM
    OPEN APP
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    © 2024 HindustanTimes