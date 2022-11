Gujarat Assembly election 2022: Full list of BJP, Congress candidates for phase 1

The electoral battle in Gujarat will begin on December 1, when 89 of the state’s 182 assembly constituencies go to polls in the first round, with as many as 788 candidates in the fray. While the ruling BJP has been in power here since 1995, the Congress has been the principal opposition party. However, due to the Aam Aadmi Party’s (AAP) presence, the upcoming poll battle in prime minister Narendra Modi’s home state is expected to be triangular for the first time in several years.

In the second and final phase, the remaining 93 seats will vote on December 5. The counting of votes for all 182 constituencies will be held on December 8.

Here are the seats on which polling will take place in the first phase, as well as the BJP and Congress candidates for each: S No. Constituency District BJP candidate Congress candidate 1. Abdasa Kachchh Pradyumansinh Jadeja Mammadbhai Jat 2. Mandvi Kachchh Aniruddh Dave Rajendrasingh Jadeja 3. Bhuj Kachchh Keshavlal Patel Arjanbhai Bhudia 4. Anjar Kachchh Trikambhai Chhanga Rameshbhai Dangar 5. Gandhidham (SC) Kachchh Maltiben Maheshvari Bharat Solanki 6. Rapar Kachchh Virendrasinh Jadeja Bacchubhai Arethiya 7. Dasada (SC) Kachchh Parshottambhai Parmar Naushad Solanki 8. Limbdi Surendranagar Kiritsinh Rana Kalpana Makwana 9. Wadhwan Surendranagar Jagdish Makwana Tarun Gadhvi 10. Chotila Surendranagar Shamjibhai Chauhan Rutvikbhai Makwana 11. Dhrangadhra Surendranagar Prakashbhai Varmora Chhattarsinh Gunjariya 12. Morbi Morbi Kantilal Arutiya Jayanti Patel 13. Tankara Morbi Durlabhjibhai Dethariya Lalit Kagathara 14. Wankaner Morbi Jitendrabhai Somani Javed Pirzada 15. Rajkot East Rajkot Udaykumar Kangad Indernil Rajguru 16. Rajkot West Rajkot Dr Darshita Shah Mansukhbhai Kalariya 17. Rajkot South Rajkot Rameshbhai Tilara Hiteshbhai Vora 18. Rajkot Rural (SC) Rajkot Bhanuben Babaria Sureshbhai Bathvar 19. Jasdan Rajkot Kunvarjibhai Bavaliya Bholabhai Gohil 20. Gondal Rajkot Gitaba Jadeja Yatish Desai 21. Jetpur Rajkot Jayeshbhai Radada Deepakbhai Vekariya 22. Dhoraji Rajkot Mahendrabhai Padaliya Lalit Vasoya 23. Kalavad (SC) Jamnagar Meghjibhai Chavda Pravin Muchhadiya 24. Jamnagar Rural Jamnagar Raghavjibhai Patel Jivan Kumbharvadiya 25. Jamnagar North Jamnagar Rivaba Jadeja Bipendrasinh Jadeja 26. Jamnagar South Jamnagar Divyeshbhai Akbari Manoj Kathiria 27. Jamjodhpur Jamnagar Chimanbhai Shipariya Chirag Kalariya 28. Khambhalia Devbhumi Dwarka Mulubhai Bera Vikram Madam 29. Dwarka Devbhumi Dwarka Pabhubha Manek Malubhai Kandoria 30. Porbandar Porbandar Babuhai Bokhiria Arjun Modhwadiya 31. Kutiyana Porbandar Dheliben Odedara Nathabhai Odedara 32. Manavadar Junagadh Javaharbhai Chavda Arvindbhai Ladani 33. Junagadh Junagadh Sanjaybhai Koradia Bhikhbhai Joshi 34. Visavadar Junagadh Harshadbhai Rivadiya Karsanbhai Vaddoriay 35. Keshod Junagadh Devbhai Malam Hirabhai Jotava 36. Mangrol Junagadh Bhagwanjibhai Kargathiya Babubhai Vaja 37. Somnath Gir Somnath Mansinh Parmar Vimal Chudasma 38. Talala Gir Somnath Bhagvanbhai Barad Mansinh Dodiya 39. Kodinar (SC) Gir Somnath Dr Pradyumn Vaja Mahesh Makwana 40. Una Gir Somnath Kalubhai Rathod Punjabhai Vansh 41. Dhari Amreli Jaysukhbhai Kakdiya Dr Kirti Borisagar 42. Amreli Amreli Kushikbhai Vekariya Paresh Dhanani 43. Lathi Amreli Janakbhai Talaviya Virjibhai Thummar 44. Savarkundla Amreli Mahesh Kashwala Pratap Dhudhat 45. Rajula Amreli Hirabhai Solanki Amberish Der 46. Mahuva Bhavnagar Shivabhai Gohil Kanubhai Kalsariya 47. Talaja Bhavnagar Gautambhai Chauhan Kanubhai Baraiya 48. Gariadhar Bhavnagar Keshubhai Nakrani Divyesh Chavda 49. Palitana Bhavnagar Bhikhabhai Baraiya Pravinbhai Rathod 50. Bhavnagar Rural Bhavnagar Parshottambhai Solanki Revatsinh Gohil 51. Bhavnagar East Bhavnagar Sejal Pandya Baldev Solanki 52. Bhavnagar West Bhavnagar Jitendra Vaghani Kishorsinh Gohil 53. Gadhada (SC) Botad Shambhuprasadji Tundiya Jagdishbhai Chavda 54. Botad Botad Ghanshyambhai Virani Manhar Patel 55. Nandod (ST) Narmada Dr Darshanaben Deshmukh Haresh Vasava 56. Dediapada (ST) Narmada Hitesh Vasava Jeramben Vasava 57. Jambusar Narmada Devkishordasji Sadhu Sanjay Solanki 58. Vagra Narmada Arunsinh Rana Sulemanbhai Patel 59. Jhagadia (ST) Narmada Riteshbhai Vasava Fatehsinh Vasava 60. Bharuch Narmada Rameshbhai Mistri Jayantbhai Patel 61. Ankleshwar Narmada Ishwarsinh Patel Vijaysinh Patel 62. Olpad Surat Mukeshbhai Patel Darshankumar Nayak 63. Mangrol (ST) Surat Ganpatbhai Vasaba Anilbhai Chaudhari 64. Mandvi (ST) Surat Kunvarjibhai Halpati Anandbhai Chaudhari 65. Kamrej Surat Prafulbhai Panseria Nileshkumar Kumbhani 66. Surat East Surat Arvindbhai Rana Aslam Cyclewala 67. Surat North Surat Kantibhai Bhallar Ashokbhai Patel 68. Varachha Road Surat Kishorbhai Kanani Prafulbhai Togadiya 69. Karanj Surat Pravinbhai Ghoghari Bharti Patel 70. Limbayat Surat Sangitaben Patil Gopalbhai Patil 71. Udhna Surat Manubhai Patel Dhansukh Rajput 72. Majura Surat Harsh Sanghvi Balwant Jain 73. Katargam Surat Vinodbhai Mordiya Kalpeshbhai Variya 74. Surat West Surat Purneshbhai Modi Sanjay Patwa 75. Choryasi Surat Sandeep Desai Kantilal Patel 76. Bardoli (SC) Surat Ishwarbhai Parmar Pannaben Patel 77. Mahuva (ST) Surat Mohanbhai Dhodiya Hemangini Garasiya 78. Vyara (ST) Tapi Mohanbhai Konkani Punabhai Gamit 79. Nizar (ST) Tapi Dr Jayrambhai Gamit Sunilbhai Gamit 80. Dangs (ST) Dangs Vijaybhai Patel Mukeshbhai Patel 81. Jalalpore Navsari Rameshbhai Patel Ranjitbhai Panchal 82. Navsari Navsari Rakesh Desai Deepak Baroth 83. Gandevi (ST) Navsari Nareshbhai Patel Ashokbhai Patel 84. Vansda (ST) Navsari Piyushkumar Patel Anantkumar Patel 85. Dharampur (ST) Valsad Arvindbhai Patel Kishanbhai Patel 86. Valsad (ST) Valsad Bharatbhai Patel Kamalkumar Patel 87. Pardi Valsad Kanubhai Mohan Jaishri Patel 88. Kaprada Valsad Jitubhai Chaudhary Jaishri Patel 89. Umbergaon (ST) Valsad Ramanlal Patkar Nareshbhai Valvi

