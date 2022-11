Gujarat Assembly election 2022: Full list of AAP candidates, constituencies

Gujarat assembly election 2022: The Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party has emerged as the third entrant in the race for the Gujarat Assembly election - to be held on December 1 and 5 with results due December 8. The election is traditionally a bipolar contest between the Congress and the ruling Bharatiya Janata Party, which is looking for an unprecedented seventh consecutive term in power.

The AAP campaign has been led primarily by party boss and Delhi chief minister Kejriwal and his Punjab counterpart Bhagwant Mann. After winning a thumping majority in that state earlier this year - deposing a squabbling Congress in the process - the AAP is now angling for another statement performance in prime minister Narendra Modi's home state ahead of the 2023 poll season and the 2024 Lok Sabha election.

Among notable candidates are the AAP's chief ministerial face Isudan Gadhvi, who is contesting from Khambhalia in Devbhumi Dwarka district, while state chief Gopal Italia is also in the fray. The party is contesting 88 of the 89 seats in the first phase voting.

Full list of AAP candidates contesting 2022 Gujarat Assembly election:

S.NO CANDIDATE NAME CONSTITUENCY 1 Shashank Khare Akota 2 Vinay Gupta Amraiwadi 3 Ravi Dhanani Amreli 4 Girish Shandilya Anand 5 Arjan Rabari Anjar 6 Gajendra Singh Anklav 7 Ankur Patel Ankleshwar 8 JJ Mevada Asarwa 9 Mahuva (Amreli) Ashok Joliya 10 Udeysinh Chauhan Balasinor 11 Rajeshbhai Dixit Bapunagar 12 Rajendra Solanki Bardoli 13 Chunnibhai Patel Bayad 14 Sagar Rabari Bechraji 15 Savarkundla Bharat Nakrani 16 Manharbhai Parmar Bharuch 17 Hamir Rathod Bhavnagar East 18 Khumansinh Gohil Bhavnagar Rural 19 Raju Solanki Bhavnagar West 20 Rupsinh Bhagoda Bhiloda 21 Rajesh Pandoriya Bhuj 22 Manish Patel Borsad 23 Umesh Makwana Botad 24 Vishnubhai Patel Chanasma 25 Arjun Rathva Chhota Udaipur 26 Prakashbhai Contractor Choryasi 27 Raju Karpada Chotila 28 Ajitbhai Parshotamdas Thakor Dabhoi 29 Suhag Panchal Dahegam 30 Prof. Dinesh Muniya Dahod 31 Advocate Sunil Gamit Dang 32 Dinesh Kapadia Danilimda 33 MK Bombadiya Danta 34 Taj Qureshi Dariapur 35 Arvind Solanki Dasada 36 Kiran Patel Daskroi 37 Chaitar Vasava Dediapada 38 Dr Ramesh Patel Deesa 39 Bhemabhai Choudhary Deodar 40 Bharat Vakhala Devgadhbaria 41 Captain Chandubhai Bamroliya Dhandhuka 42 Suresh Devda Dhanera 43 Vagjibhai Patel Dhangadhra 44 Kamlesh Patel Dharampur 45 Kantibhai Satasiya Dhari 46 Jattuba Gol Dholka 47 Vipul Sakhiya Dhoraji 48 Nakum Lakhmanbhai Boghabhai Dwarka 49 Paras Shah Ellis Bridge 50 Govind Parmar Fatepura 51 Ramesh Parmar Gadhada 52 Pankaj L Patel Gandevi 53 BT Maheshwari Gandhidham 54 Mukesh Patel Gandhinagar North 55 Dolat Patel Gandhinagar South 56 Shaileshbhai Kanubhai Bhabhor Garbada 57 Sudhir Vaghani Gariadhar 58 Vijay Patel Ghatlodia 59 Rajesh Patel Raju Godhra 60 Nimisha Khunt Gondal 61 Bharat Rathva Halol 62 Nirmalsinh Parmar Himatnagar 63 Jayantibhai Parnami Idar 64 Pradeepkumar Mishra Jalalpore 65 Harun Nagori Jamalpur-Khadiya 66 Sajid Rehan Jambusar 67 Hemant Khava Jamjodhpur 68 Karsanbhai Karmur Jamnagar North 69 Prakash Donga Jamnagar Rural 70 Vishal Tyagi Jamnagar South 71 Tejas Gajipara Jasdan 72 Radhika Amarsinh Rathva Jetpur (Chohta Udaipur) 73 Rohit Bhuva Jetpur (Porbandar) 74 Urmila Bhagat Jhagadiya 75 Anil Garasiya Jhalod 76 Chetan Gajera Junagadh 77 HK Dabhi Kadi 78 Dr Jignesh Solanki Kalavad 79 Kantiji Thakor Kalol (Gandhinagar) 80 Dinesh Baria Kalol (Panchmahal) 81 Ram Dhadhuk Kamrej 82 Mukesh Thakkar Kankrej 83 Manubhai Patel Kapadvanj 84 Jayendrabhai Gavit Kaprada 85 Manoj Sorathiya Karanj 86 Paresh Patel Karjan 87 Gopal Italia Katargam 88 Ramjibhai Chudasma Keshod 89 Isudan Gadhvi Khambhaliya 90 Arun Gohil Khambhat 91 Bipin Gameti Khedbrahma 92 Dhinesh Thakor Kheralu 93 Valjibhai Makwana Kodinar 94 Bhimabhai Danabhai Makvana Kutiyana 95 Jaysukhbhai Detroja Lathi 96 Pankaj Tayde Limbayat 97 Mayur Sakaria Limbdi 98 Naresh Punabhai Bariya Limkheda 99 Natwarsinh Solanki Lunawada 100 Ravjibhai Somabhai Vaghela Mahudha 101 Kunjan Patel Dhodiya Mahuva (Bardoli) 102 PVS Sarma Majura 103 Karsanbapu Bhadrak Manavadar 104 Saynaben Gamit Mandvi (Bardoli) 105 Kailash Gadhvi Mandvi (Kachchh) 106 Snehal Vasva Mangrol (Badroli) 107 Piyush Parmar Mangrol (Junagadh) 108 Vipulbhai Patel Maninagar 109 Vinay Chavan Manjalpur 110 Bhaskar Patel Mansa 111 Lalji Parmar Matar 112 Pramodbhai Chauhan Mehmedabad 113 Bhagat Patel Mehsana 114 Rajendrasinh Parmar Modasa 115 Pankaj Ransariya Morbi 116 Banabhai Damor Morva Hadaf 117 Harshad Vaghela Nadiad 118 Praful Vasava Nandod 119 Pankaj Patel Naranpura 120 Omprakash Tiwari Naroda 121 Upesh Patel Navsari 122 Ashok Gajera Nikol 123 Arvind Gamit Nizar 124 Dharmik Malaviya Olpad 125 Sandeep Singh Raj Padra 126 Ramesh Nabhani Palanpur 127 Dr ZP Kheni Palitana 128 Ketan Patel Pardi 129 Lalesh Thakkar Patan 130 Arjun Bharwad Petlad 131 Jeevan Jungi Porbandar 132 Alpesh Patel Prantij 133 Lalji Thakor Radhanpur 134 Rahul Bhuva Rajkot East 135 Vashram Sagathiya Rajkot Rural 136 Shivlal Barasia Rajkot South 137 Dinesh Joshi Rajkot West 138 Bharatbhai Baldaniya Rajula 139 Hiren Shirke Raopura 140 Ambabhai Patel Rapar 141 Jasvant Thakor Sabarmati 142 Kuldeep Vaghela Sanand 143 Ranjan Tadvi Sankheda 144 Parvat Vagodia Fauji Santrampur 145 Vijay Chavda Savli 146 Swejal Vyas Sayajigunj 147 Takhatsinh Solanki Shehra 148 Mahendra Rajput Sidhpur 149 Manubhai Thakor Sojitra 150 Jagmal Vala Somnath 151 Mahendra Navadiya Surat North 152 Moxesh Sanghvi Surat West 153 Laluben Narsibhai Chauhan Talaja 154 Devender Solanki Talala 155 Sanjay Bhatasna Tankara 156 Sanjay Mori Thakkarbapa Nagar 157 Virchandbhai Chelabhai Chavda Tharad 158 Natwarsinh Rathod Thasra 159 Mahendra Patil Udhana 160 Ashok Mohnabhai Patel Umbergaon 161 Amrishbhai Patel Umreth 162 Sejalben Khunt Una 163 Urvish Patel Unjha 164 Dalpat Bhatiya Vadgam 165 Advocate Jigar Solanki Vadodara City 166 Gautam Rajput Vaghodiya 167 Jayraj Singh Vagra 168 Raju Marcha Valsad 169 Pankaj Patel Vansda 170 Alpesh Kathiriya Varachha Road 171 Bipin Patel Vatva 172 Dr Bhim Patel Vav 173 Kalpesh Patel Bholabhai Vejalpur 174 Chiragbhai Patel Vijapur 175 Kuvarji Thakor Viramgam 176 Bhupat Bhayani Visavadar 177 Jayantilal M Patel Visnagar 178 Bipin Choudhary Vyara 179 Hitesh Patel Bajrang Wadhwan 180 Vikram Sorani Wankaner

