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72nd National Film Awards full list of winners: Kartik Aaryan, Yami Gautam, Mammootty win big; as does Article 370

72nd National Film Awards full list of winners: The winners were announced by the Ministry of Information and Broadcasting in New Delhi on Sunday evening

Updated on: Jul 18, 2026 06:37 PM IST
By Neeshita Nyayapati
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The 72nd National Film Awards were announced by the Ministry of Information and Broadcasting in New Delhi on Sunday evening. The winners were chosen by a national panel of jurors. This year's awards are for films certified by the Central Board of Film Certification in 2024. Kartik Aaryan, Mammootty and Yami Gautam led the awards, as did the movie Article 370. See full list of winners:

Feature films selected from 400 submissions

Yami Gautam in Article 370. She plays a police officer in the movie.
Yami Gautam in Article 370. She plays a police officer in the movie.

Special mentions: Suren G (II Meiyazhagan), Dhanush (Captain Miller),

Best Tulu Film: IMBU

Best Garhwali Film: Dholi

Best Telugu Film: Committee Kurrollu

Best Tamil Film: Raayan

Best Manipuri Film: Sunita

Best Odia Film: Lahari

Best Marathi Film: Mukkham Post Bombilwadi

Best Malayalam Film: Feminichi Fathima

Best Kannada Film: Mithya

Best Hindi Film: Srikanth

Best Gujarati Film: Maaran

Best Bengali Film: Chalchithra Ekhon

Best Assamese Film: Juiphool

Best Konkani Film: Mog Asum

Best Action Direction: Ani Arasu (Maharaja)

Best Choreography: Vijay Ganguly (Stree 2)

Best Lyrics: Manoj Muntashir (Jaane Do - Maidaan)

Best Music Direction: GV Prakash Kumar (Amaran), Shaswat Sachdev (Article 370)

Best Makeup: P Ravi Kumar (Committee Kurrolu)

Best Costume Design: Deepali Noor, Sheetal Sharma (Pushpa 2)

Best Production Design: Nitin Zihan Choudhary (Kalki 2898 AD)

Best Sound Design: Manas Choudhury (Bhool Bhulaiyaa 3)

Best Dialogues: Venky Atluri (Lucky Baskhar)

Best Screenplay: Yogesh Deshpande (Swargandharva Sudhir Phadke), Bandireddi Sukumar (Pushpa 2)

Best Cinematography: Shehnad Jalal (Bramayugam)

Best Playback Singer: Vaikom Vijayalakshmi (ARM - Angu Vaana Konilu), Abhay Jodhpurkar (Gharat Ganpati - Navsachi Gauri Mazi)

Best Child Artist: Riddhiman Banerjee, Topomoy Deb, Gitashree Chakraborty (Onko Ki Kothin), Arundev Pothula (35 – Chinna Katha Kaadu), Athish S Shetty (Mithya)

Best Actor in Supporting Role: Ropashree Varkady (Mithya), Sachana Namidass (Maharaja), Sanjay Mishra (Bakshak)

Best Actor in Leading Role: Yami Gautam (Article 370), Kartik Aaryan (Chandu Champion), Mammootty (Bramayugam)

Best Direction: Rajkumar Periasamy (Amaran)

Best Children’s Film: 35 – Chinna Katha Kaadu

Best Film Promoting National, Social, Environmental Values: Captain Miller

Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment: Kalki 2898 AD

Best Debut Film: Swatantrya Veer Savarkar

Best Film: Article 370

Non-feature films from 161 submissions

Special mentions: Chola Dora Aur Sui, Badra-Kali Natakam

Best Script: Faraz Ali

Best Voiceover: Soundarya Jayachandran (Little Frogs)

Best Music Direction: Shivpal Singh Kang (On the Trail of 41)

Best Editing: Manvir Jasrotia

Best Sound Design: Hari Hara Sudhan (Blue)

Best Cinematography: Edmond Ranson (Life in Loom)

Best Direction: Aanand L Rai (Statue of Unity)

Best Short Film: Hamsafar

Best Animation Film: Touched as Water

Best Social/Environmental Film: Piplantri

Best Documentary Film: Ram-Nami

Best Art/Culture Film: Main Nida

Best Biographical/Historical Reconstruction Film: Kakori

Best Debut Film: Angen

Best Non-Fiction Film: Bhangar

 
ABOUT THE AUTHOR
Neeshita Nyayapati

Despite having a Master's degree in Journalism and over a decade of experience in print and digital media as a field reporter and sub-editor at organisations such as The Times of India and Reader's Digest, Neeshita Nyayapati remains a movie buff first and a Chief Content Producer second. She fell in love with movies in childhood and believes nothing matches the magic of watching a good film that moves you with a warm tub of popcorn in hand. Her love for writing about cinema follows that. Come Friday, you'll find her at her happy place, the movies, catching the latest rom-com or masala offering, for reviews or otherwise. As for the rest of the week, she's here reporting the juiciest news in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi or bringing out the best of celebs in interviews. While her niche is Telugu cinema, Neeshita likes to dabble in a little bit of everything to stay up to date. From film announcements to scandals and hard news angles, she has explored it all. A good book, a comforting cup of hot chocolate, puppy kisses and a stunning beach view are all she needs to unwind. Her passion for biking and travelling has taken her to various places across the country. She has found peace in everything from the frozen lakes of Gangtok to the coffee plantations of Coorg and the dense forests of Bandipur, to the monasteries of Darjeeling. But no matter where she goes, Neeshita loves coming across inspiring and moving stories.

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Home/Entertainment/Bollywood/72nd National Film Awards full list of winners: Kartik Aaryan, Yami Gautam, Mammootty win big; as does Article 370
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