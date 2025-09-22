Celebrity birthdays for the week of Sept. 28-Oct. 4
Sept. 28: Actor Brigitte Bardot is 91. Actor Joel Higgins is 82. Actor Jeffrey Jones is 79. Actor Vernee Watson is 76. Writer-director-actor John Sayles is 75. Guitarist George Lynch is 71. Actor Steve Hytner is 66. Actor-comedian Janeane Garofalo is 61. Country singer Matt King is 59. Actor Mira Sorvino is 58. TV personality and singer Moon Zappa is 58. Actor Naomi Watts is 57. Country singer Karen Fairchild of Little Big Town is 56. Country singer Mandy Barnett is 50. Rapper Young Jeezy is 48. Actor Peter Cambor is 47. TV personality Bam Margera is 46. Actor Jerrika Hinton is 44. Guitarist Luke Mossman of Nathaniel Rateliff and the Night Sweats is 44. Musician St. Vincent is 43. Comedian Phoebe Robinson is 41. Drummer Daniel Platzman is 39. Actor Hilary Duff is 38. Actor Keir Gilchrist is 33.
Sept. 29: Actor Ian McShane is 83. Jazz violinist Jean-Luc Ponty is 83. TV theme composer Mike Post is 81. Actor Patricia Hodge is 79. Singer-guitarist Mark Farner of Grand Funk Railroad is 77. TV personality Bryant Gumbel is 77. Country singer Alvin Crow is 75. Singer Suzzy Roche of The Roches is 69. Comedian Andrew “Dice” Clay is 68. Actor Roger Bart is 63. Singer-bassist Les Claypool of Primus is 62. Actor Ben Miles is 59. Actor Jill Whelan is 59. Bassist Brad Smith of Blind Melon is 57. Actor Erika Eleniak is 56. Singer Devante Swing of Jodeci is 56. Actor Emily Lloyd is 55. Actor Natasha Gregson Wagner is 55. Actor Rachel Cronin is 54. Guitarist Danick Dupelle of Emerson Drive is 52. Actor Alexis Cruz is 51. Actor Zachary Levi is 45. Actor Chrissy Metz is 45. Actor Kelly McCreary is 44. Guitarist Josh Farro is 38. Actor Doug Brochu is 35. Singer and “American Idol” winner Phillip Phillips is 35. Singer Halsey is 31.
Sept. 30: Actor Angie Dickinson is 94. Singer Johnny Mathis is 90. Actor Len Cariou is 86. Singer Marilyn McCoo is 82. Actor John Finn is 73. Guitarist John Lombardo is 73. Actor Vondie Curtis-Hall is 75. Country singer Deborah Allen is 72. Actor Calvin Levels is 71. Jazz singer Patrice Rushen is 71. Actor Barry Williams is 71. Actor Fran Drescher is 68. Country singer Marty Stuart is 67. Actor Crystal Bernard is 64. Actor Eric Stoltz is 64. Rapper-producer Marley Marl is 63. Country singer Eddie Montgomery of Montgomery Gentry is 62. Singer Trey Anastasio of Phish is 61. Actor Monica Bellucci is 61. Bassist Robby Takac of The Goo Goo Dolls is 61. Actor Lisa Thornhill is 59. Actor Andrea Roth is 58. Actor Amy Landecker is 56. Actor Silas Weir Mitchell is 56. Actor Tony Hale is 55. Actor Jenna Elfman is 54. Actor Ashley Hamilton is 51. Actor Marion Cotillard is 50. Actor-musician Christopher Jackson is 50. Actor Toni Trucks is 45. Actor Lacey Chabert is 43. Actor Kieran Culkin is 42. Rapper T-Pain is 41.
Oct. 1: Actor-singer Julie Andrews is 90. Saxophonist Jerry Martini of Sly and the Family Stone is 82. Jazz bassist Dave Holland is 79. Actor Yvette Freeman is 75. Actor Randy Quaid is 75. Singer Howard Hewett of Shalamar is 70. Drummer Tim O’Reagan of The Jayhawks is 67. Singer Youssou N’Dour is 66. Actor Esai Morales is 63. Actor Christopher Titus is 61. Model-actor Cindy Margolis is 60. Singer-guitarist Kevin Griffin of Better Than Ezra is 57. Actor-comedian Zach Galifianakis is 56. Actor Sherri Saum is 51. Actor Katie Aselton is 47. Actor Sarah Drew is 45. Actor Carly Hughes is 43. Comedian Beck Bennett is 41. Actor Jurnee Smollett is 39. Actor Brie Larson is 36. Singer Jade Bird is 28. Actor Priah Ferguson is 19. Actor Jack Stanton is 17.
Oct. 2: Critic Rex Reed is 87. Singer Don McLean is 80. Actor Avery Brooks is 77. Celebrity photographer Annie Leibovitz is 76. Guitarist Mike Rutherford of Genesis and Mike and the Mechanics is 75. Musician Sting is 74. Actor Robin Riker is 73. Actor Lorraine Bracco is 71. Guitarist Greg Jennings of Restless Heart is 71. Singer Phil Oakey of Human League is 70. Singer Freddie Jackson is 70. Singer-producer Robbie Nevil is 67. Drummer Bud Gaugh of Sublime and Long Beach Dub Allstars is 58. Musician Gillian Welch is 58. Actor Joey Slotnick is 57. Country singer Kelly Willis is 57. Singer Dion Allen of Az Yet is 55. Actor-talk show host Kelly Ripa is 55. Guitarist Jim Root of Slipknot is 54. Singer Tiffany is 54. Singer LaTocha Scott of Xscape is 53. Singer Lene Nystrom is 52. Actor Efren Ramirez is 52. Bassist Mike Rodden of Hinder is 43. Singer Brittany Howard of Alabama Shakes is 37. Actor Samantha Barks is 35. Actor Elizabeth McLaughlin is 32.
Oct. 3: Composer Steve Reich is 89. Singer Chubby Checker is 84. Actor Alan Rachins is 83. Singer-guitarist Lindsey Buckingham of Fleetwood Mac is 76. Jazz saxophonist Ronnie Laws is 75. Blues singer Keb’ Mo’ is 74. Actor Hart Bochner is 69. Actor Peter Frechette is 69. Actor-comedian Greg Proops is 66. Actor-singer Jack Wagner is 66. Drummer Tommy Lee of Motley Crue is 63. Actor Clive Owen is 61. Actor Janel Moloney is 56. Singer Gwen Stefani is 56. Singer Kevin Richardson of the Backstreet Boys is 54. Singer G. Love is 53. Actor Keiko Agena is 52. Actor Neve Campbell is 52. Actor Lena Headey is 52. Singer India.Arie is 50. Rapper Talib Kweli is 50. Actor Alanna Ubach is 50. Actor Seann William Scott is 49. Actor Shannyn Sossamon is 47. Guitarist Josh Klinghoffer is 46. Actor Seth Gabel is 44. Guitarist Mark King of Hinder is 43. Actor Tessa Thompson is 42. Country singer Cherrill Green of Edens Edge is 42. Country singer Drake White is 42. Actor Meagan Holder is 41. Actor Christopher Marquette is 41. Singer-actor Ashlee Simpson is 41. Rapper A$ Rocky is 36. Actor Alicia Vikander is 37. Actor Noah Schnapp is 21.
Oct. 4: Country singer Leroy Van Dyke is 96. Actor Felicia Farr is 93. Author Roy Blount Jr. is 84. Actor Lori Saunders is 84. Actor Clifton Davis is 80. Actor Susan Sarandon is 79. Actor Armand Assante is 76. Actor Alan Rosenberg is 75. Actor Christoph Waltz is 69. Actor Bill Fagerbakke is 68. Actor Kyra Schon is 68. Rap producer Russell Simmons is 68. Actor Wendy Makkena is 67. Keyboardist Chris Lowe of The Pet Shop Boys is 66. Keyboardist Gregg “Hobie” Hubbard of Sawyer Brown is 65. Actor David W. Harper is 64. Singer Jon Secada is 64. Media personality John Melendez is 60. Actor Jerry Minor is 58. Actor Liev Schreiber is 58. Actor Abraham Benrubi is 56. Country singer-guitarist Heidi Newfield is 55. Singer-guitarist M. Ward of She and Him is 52. Actor Alicia Silverstone is 49. Keyboardist Robbie Bennett of The War on Drugs is 47. Actor Dana Davis is 47. Actor Phillip Glasser is 47. Singer-guitarist Marc Roberge of O.A.R. is 47. Actor Rachael Leigh Cook is 46. Actor Jimmy Workman is 45. Singer Jessica Benson is 38. Actor Melissa Benoist is 37. Actor Dakota Johnson is 36. Singer Leigh-Anne Pinnock of Little Mix is 34.
