Shiv Thakare on fire accident at his home: 10 second to main kuch samjha hi nahi ki hua kya hai

On Tuesday morning, Bigg Boss fame Shiv Thakare suffered a mishap as his house caught fire due to a short circuit in his living room. Still shaken by the incident, Shiv tells us, “10 second to main kuch samjha hi nahi ki hua kya hai. Maine fir apne doston ko phone kiya, fire brigade ko bulaya aur wo 5 minute mein aa bhi gaye.”
Recalling the ordeal, Shiv Thakare shares, “Ye achi society hai, par yahaan na siren baja na paani aaya. Tabhi unka technical issue hua. Acha tha ki aag hall tak hi seemit thi, agar bedroom tak pahuch jati to main to shayad nikal hi nahi pata wahaan se. Waise meri nani hall mein hi rehti hain zyadatar, par Bappa ki kripa thi ki abhi wo gaon mein hain.”
Shiv reveals that he had been complaining about the electricity issues to his building management for some time, but no action was taken. “Action to chodo, building management blame kar rahi hai builder ko, aur builder ne haath khade kar liye hain. Building ke saare buzurg log aa gaye is incident ke baad ki sab kab se complaint kar rahe hain, ab kya kisi ke marne ke baad hi sunenge kya? Abhi to mere flat tak hi seemit thi, par agar puri building mein aag lag jati to kya hota? Unka kehna tha ki fire alarm tab bajta hai jab fire thodi intense hoti hai. To maine unse puch ki isse aur kitni intense? Koi jal jata to? Sab ek dusre pe blame daal rahe hain,” he laments.
Due to the fire mishap, Shiv has had to urgently find a new house. “Raat ko main ek dost ke ghar pe raha. Kuch ghar shortlist kare hain, aur urgently lock karna padega wo bhi. Gharwale bhi chinta mein aa gaye aur meri didi yahaan aa gayi hain,” he ends.