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HT City Delhi Junction: Catch It Live on 1 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Wednesday, July 1 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!

Published on: Jul 01, 2026 02:04 am IST
By HT Correspondent
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#DelhiTalkies

Gram it: The Humayun's Tomb stands tall in the heart of the city as one among the 75 heritage monuments, approved by the Delhi cabinet under two schemes – the Delhi Chief Minister Monument Adoption Scheme and the Grant-in-Aid Scheme for Conservation, Restoration and Development Works of Monuments. The initiatives seek to improve visitor amenities at these protected sites while supporting technical conservation work.(Photo: AFP)

What: Bengal Mango Festival 2026

Where: Bangiya Samaj Bhawan, 405, Block C, Chittaranjan Park (CR Park)

When: July 1 to 5

Timing: Weekdays: 3pm to 9pm | Weekends: 11am to 9pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Nehru Enclave (Magenta Line)

#ArtAttack

What: Neo, Urban, Avatar: A Mythopoesis of the Contemporary Times – Artworks by Birendra Pani

Where: Seminar Halls, Kamaladevi Complex, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg

When: July 1 to 14

Timing: 11am to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line) & JLN Stadium (Violet Line)

#TuneIn

What: Riyaz Band Live

Where: Studio XO, BPTP Capital City, Plot No 2, Sector 94, Noida

When: July 1

Timing: 9pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Okhla Bird Sanctuary (Magenta Line)

#PlayDate

 
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Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 1 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 1 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
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