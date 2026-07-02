...
...
...
Next StoryDown Arrow

HT City Delhi Junction: Catch It Live on 2 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Thursday, July 2 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!

Published on: Jul 02, 2026 12:00 am IST
By HT Correspondent
Prefer HT Prefer HT Prefer HT on Google
Advertisement

#Stage

Gram it: That's how Lt Governor Taranjit Singh Sandhu and Delhi Police Commissioner Satish Golchha joined in the ceremonial parade, during the Delhi Police Commissionerate Day celebrations. The event was held on Wednesday, at the Parade Ground in New Police Lines on Kingsway Camp. (Photo: PTI)

What: IIC Double Bill | Carnatic Flute Ft. Aditi Sudarshan & Bharatanatyam Recital Ft. L Murugashankari

Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road

When: July 2

Timing: 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

#ArtAttack

What: Indigenous Accents – Artworks by Raj Kishore Gupta (Curator: Uma Nair)

Where: LTC, Bikaner House, Pandara Road

When: July 2 to 6

Timing: 11am to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

#TuneIn

What: Sufi Night Baithak Ft. Alankar Mahtolia

Where: Glori, Third Floor, Mckenzie Tower, Glori, Mayapuri Phase 1

When: July 2

Timing: 9pm

Entry: www.district.in

Nearest Metro Station: Mayapuri (Pink Line)

#PlayDate

What: Workshop | Flower Lamp Making

 
gurugram delhi noida event listing htcity comedy show
Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 2 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 2 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
SHARE THIS ARTICLE ON
Sign in
Sign out
Subscribe Now
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.