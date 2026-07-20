HT City Delhi Junction: Catch It Live on 20 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
Monday, July 20 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!
#CineCall
What: Whispers of the Mountains (Director: Jigar Nagda)
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: July 20
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#DelhiTalkies
What: Durlabh Darshan – 3D 360 Immersive Experience of Shri Jagannath Rath Yatra
Where: ISKCON, Sant Nagar, East of Kailash
When: July 20 to August 5
Timing: 10am, 2pm & 6pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Nehru Place & Kailash Colony (Violet Line)
#ArtAttack
What: From The Realm of People – Artworks by Chippa Sudhakar (Curator: Santhosh Kumar Sakhinala)
Where: Main Art Gallery, Bikaner House, Pandara Road
When: July 20 to August 21
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#PlayDate{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#PlayDate{{/usCountry}}
What: Moon Lamp Making Workshop{{/usCountry}}
What: Moon Lamp Making Workshop{{/usCountry}}
Where: Cafe Hawkers, Block L, 22 Radial Road (Near Odean Cinema), Connaught Place{{/usCountry}}
Where: Cafe Hawkers, Block L, 22 Radial Road (Near Odean Cinema), Connaught Place{{/usCountry}}
When: July 20{{/usCountry}}
When: July 20{{/usCountry}}
Timing: 3:15pm{{/usCountry}}
Timing: 3:15pm{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Rajiv Chowk (Blue & Yellow Lines)
#JustForLaughs{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Rajiv Chowk (Blue & Yellow Lines)
#JustForLaughs{{/usCountry}}
What: Lie Hard: A Comedy Game Show Ft. Gaurav Kapoor{{/usCountry}}
What: Lie Hard: A Comedy Game Show Ft. Gaurav Kapoor{{/usCountry}}
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram{{/usCountry}}
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram{{/usCountry}}
When: July 20{{/usCountry}}
When: July 20{{/usCountry}}
Timing: 7.30pm{{/usCountry}}
Timing: 7.30pm{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro){{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro){{/usCountry}}
For more follow @htcity.delhijunction
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