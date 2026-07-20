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HT City Delhi Junction: Catch It Live on 20 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Monday, July 20 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!

Published on: Jul 20, 2026 06:00 am IST
By HT Correspondents
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#CineCall

Gram it: On Sunday, Delhi recorded the warmest July night in five years, with maximum temperature being three degrees above normal. But that couldn't deter Delhiites from stepping out to visit the Humayun's Tomb. The city's weather, this week, is however expected to get better and the met department's forecast for today mentions generally cloudy sky with moderate rain. (Photo: Arvind Yadav/HT)

What: Whispers of the Mountains (Director: Jigar Nagda)

Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road

When: July 20

Timing: 6.30pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

#DelhiTalkies

What: Durlabh Darshan – 3D 360 Immersive Experience of Shri Jagannath Rath Yatra

Where: ISKCON, Sant Nagar, East of Kailash

When: July 20 to August 5

Timing: 10am, 2pm & 6pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Nehru Place & Kailash Colony (Violet Line)

#ArtAttack

What: From The Realm of People – Artworks by Chippa Sudhakar (Curator: Santhosh Kumar Sakhinala)

Where: Main Art Gallery, Bikaner House, Pandara Road

When: July 20 to August 21

Timing: 11am to 7pm

Entry: Free

 
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Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 20 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
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