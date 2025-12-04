HT City Delhi Junction: Catch It Live on 4 December 2025

#TuneIn
What: Aarambh XXXII | Rucha Bedekar Toke (Sarod) & Ayesha Mukherjee (Hindustani Classical Vocal)
Where: Theatre-Amaltas, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: December 4
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: Astitva: The Essence of Being – Artworks by Meena Yadav
Where: Visual Arts Gallery, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: December 4 to 7
Timing: 11am to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#LitTalk
What: K-Drama Talk with Yoo Insik
Where: Korean Cultural Centre India, Ring Road, Lajpat Nagar-IV
When: December 4
Timing: 11am
Entry: Free (Register here)
Nearest Metro Station: Moolchand (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Pitch Please ft Rahul Dua
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: December 4
Timing: 5pm & 8.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)