Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 4 December 2025

    Thursday, December 4 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Dec 04, 2025 6:00 AM IST
    By HT Correspondent
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    #TuneIn

    What: Aarambh XXXII | Rucha Bedekar Toke (Sarod) & Ayesha Mukherjee (Hindustani Classical Vocal)

    Gram it: On International Day of Persons with Disabilities (Dec 3), the Rashtrapati Bhavan and other key buildings on Kartavya Path, such as the India Gate, were illuminated in purple. Take a look! (Photo: ANI )
    Gram it: On International Day of Persons with Disabilities (Dec 3), the Rashtrapati Bhavan and other key buildings on Kartavya Path, such as the India Gate, were illuminated in purple. Take a look! (Photo: ANI )

    Where: Theatre-Amaltas, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: December 4

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #ArtAttack

    What: Astitva: The Essence of Being – Artworks by Meena Yadav

    Where: Visual Arts Gallery, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: December 4 to 7

    Timing: 11am to 8pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #LitTalk

    What: K-Drama Talk with Yoo Insik

    Where: Korean Cultural Centre India, Ring Road, Lajpat Nagar-IV

    When: December 4

    Timing: 11am

    Entry: Free (Register here)

    Nearest Metro Station: Moolchand (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: Pitch Please ft Rahul Dua

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: December 4

    Timing: 5pm & 8.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 4 December 2025
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 4 December 2025
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes