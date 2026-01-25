Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 25 in Delhi, Noida and Gurugram

    Sunday, January 25 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Updated on: Jan 25, 2026 10:36 AM IST
    By HT Correspondent
    #FleaSpree

    What: Pet Flea Market

    Gram it: As Delhi gets set to begin its 77th Republic Day celebrations tomorrow, ushering in the patriotic spirit is this Indian Army band. Just a glimpse of its performance is enough to get a whiff of how grand will be its presentation during Beating the Retreat ceremony, which is held on January 29 at Vijay Chowk every year. (Photo: Salman Ali/PTI)
    Where: Throttle Shrottle Moto Café, Faridabad-Gurgaon Road, Baliawas, Gurugram

    When: January 25

    Timing: 9am to 5pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Sector 53-54 (Rapid Metro)

    #Staged

    What: Jashn-e-Adab Sahityotsava – Vande Mataram Republic Day Mushaira

    Where: Multipurpose Hall, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road

    When: January 25

    Timing: 5.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #Staged

    What: Mitr Rang Mahotsav | Jaat Hi Pucho Sadhu Ki (Director: Anil Sharma)

    Where: NCUI Auditorium & Convention Centre, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg

    When: January 25

    Timing: 4pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Hauz Khas (Yellow & Magenta Lines)

    #TuneIn

    What: IHC Morning Ragas ft Pt Uday Bhawalkar (Hindustani Classical Vocal), Sagar Morankar & Prassanna Vishwanathan, and Pratap Awad (Pakhawaj)

    Where: Amphitheatre, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: January 25

    Timing: 10.30am

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: Dr Panjwani – A Comedy Solo ft Chirag Panjwani

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: January 25

    Timing: 8.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

