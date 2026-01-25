HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 25 in Delhi, Noida and Gurugram

#FleaSpree
What: Pet Flea Market
Where: Throttle Shrottle Moto Café, Faridabad-Gurgaon Road, Baliawas, Gurugram
When: January 25
Timing: 9am to 5pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Sector 53-54 (Rapid Metro)
#Staged
What: Jashn-e-Adab Sahityotsava – Vande Mataram Republic Day Mushaira
Where: Multipurpose Hall, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: January 25
Timing: 5.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#Staged
What: Mitr Rang Mahotsav | Jaat Hi Pucho Sadhu Ki (Director: Anil Sharma)
Where: NCUI Auditorium & Convention Centre, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg
When: January 25
Timing: 4pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Hauz Khas (Yellow & Magenta Lines)
#TuneIn
What: IHC Morning Ragas ft Pt Uday Bhawalkar (Hindustani Classical Vocal), Sagar Morankar & Prassanna Vishwanathan, and Pratap Awad (Pakhawaj)
Where: Amphitheatre, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: January 25
Timing: 10.30am
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Dr Panjwani – A Comedy Solo ft Chirag Panjwani
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: January 25
Timing: 8.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)