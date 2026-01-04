HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 4 in Delhi, Noida and Gurugram

#TuneIn
What: Delhi Shabdotsav 2026 | Hansraj Raghuwanshi Live
Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle
When: January 4
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#Staged
What: Laddu – Comedy Play (Director: Amul Sagar)
Where: January 4
When: Lok Kala Manch, 20, Institutional Area, Lodi Colony, Lodhi Road
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: Sehrā-e-ret, the dancing dunes – Artworks by Mansi Trehan
Where: Kalamkar Gallery, Bikaner House, Pandara Road, near India Gate
When: January 4 to 7
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Divine Feminine – A Stand-Up Comedy Show ft Prashasti Singh
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: January 4
Timing: 8.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
#FleaSpree
What: Sunday Market
Where: Bikaner House, Pandara Road
When: January 4
Timing: Noon to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)