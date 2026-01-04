Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 4 in Delhi, Noida and Gurugram

    2026's first Sunday (Jan 4) offers loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. So before you plan your day, must check out HTCity Delhi Junction!

    Published on: Jan 04, 2026 6:06 AM IST
    By HT Correspondent
    #TuneIn

    What: Delhi Shabdotsav 2026 | Hansraj Raghuwanshi Live

    New Delhi, India - Jan. 3, 2026: A man seen feeding pigeons under the Cloudy and cold winter morning, at Burari in New Delhi, India, on Saturday, January 3, 2026. (Photo by RAJ K RAJ / Hindustan Times) (RAJ K RAJ /HT PHOTO)
    New Delhi, India - Jan. 3, 2026: A man seen feeding pigeons under the Cloudy and cold winter morning, at Burari in New Delhi, India, on Saturday, January 3, 2026. (Photo by RAJ K RAJ / Hindustan Times) (RAJ K RAJ /HT PHOTO)

    Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle

    When: January 4

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

    #Staged

    What: Laddu – Comedy Play (Director: Amul Sagar)

    Where: January 4

    When: Lok Kala Manch, 20, Institutional Area, Lodi Colony, Lodhi Road

    Timing: 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #ArtAttack

    What: Sehrā-e-ret, the dancing dunes – Artworks by Mansi Trehan

    Where: Kalamkar Gallery, Bikaner House, Pandara Road, near India Gate

    When: January 4 to 7

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: Divine Feminine – A Stand-Up Comedy Show ft Prashasti Singh

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: January 4

    Timing: 8.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    #FleaSpree

    What: Sunday Market

    Where: Bikaner House, Pandara Road

    When: January 4

    Timing: Noon to 8pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On January 4 In Delhi, Noida And Gurugram
