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Weekend Planner (August 1 and 2): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for August 1 (Saturday) and August 2 (Sunday).

Published on: Jul 30, 2026, 15:42:32 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

Watch Spider-Man: Brand New Day at the theatres this week as actors Tom Holland and Zendaya hang on to know your verdict!
Watch Spider-Man: Brand New Day at the theatres this week as actors Tom Holland and Zendaya hang on to know your verdict!

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

Spider-Man: Brand New Day

Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

Bhai Tera Star Hai

Cast: Raghav Juyal, Niharika NM, Sanjay Kapoor

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

Toontooni’s Table’s Modern Bengali Classics

Where: Monkey Bar, Plot 11, Sector C, Vasant Kunj

Time: 12.45pm to 3pm

SATURDAY-SUNDAY

K-Food Fair 2026

Where: Ambience Mall, Sector 24, Gurugram

Time: 11am to 10pm

PLAY DATE

SATURDAY 

Dastan-e-Karn as Mahabharat

Where: LTG Auditorium, Mandi House

Time: 6.30pm

The Big Fat City

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

Time: 7.30pm

Devdas — A Musical

Where: Apparel House, Sector 44, Gurugram

Time: 2pm & 6.30pm

Blunt Ft. Onkar

Where: Hideout Comedy Club, 1 Anupam Complex, Saket

Time: 8pm

GROOVE IT

SATURDAY 

Suroor — A Night of Melodies Ft. Karwaan Band

Where: Amphitheatre, Bharat Mandapam

Time: 7pm

MANTRA Ft. Zafrir

Where: d-dion, Block D, Qutab Institutional Area

Time: 8.30pm

F.R.I.E.N.D.S Fest — Friendship Day Special

Where: The Weekend Wine and More, Sector 98, Noida

Time: 2pm

POWER HOUR 

SUNDAY 

Shinrin-Yoku: The Art of Forest ‘Chi’ Bathing

Where: Jahanpanah Forest, Greater Kailash II, Alaknanda

Time: 6.30am

PBG Soldierathon

Where: Delhi Cantonment

Time: 6am

For more, follow htcity.delhijunction

 
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