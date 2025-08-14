Weekend Planner (August 16-17): Delhi-NCR residents, you must check this out!

FLICK FIXSaturday-SundayWhere: In theatresTime: All dayWar 2Cast: Hrithik Roshan, NT Rama Rao Jr, Kiara AdvaniCoolieCast: Rajinikanth, Shruti Haasan, Upendra, Soubin Shahir, Nagarjuna Akkineni, Sathyaraj, Mahendran, Aamir Khan BITE STOPSaturdayCelebrate Freedom with Monsoon SpecialsWhere: Bira 91 Taproom, Shop No 233-238, DLF Avenue Mall, SaketTime: 11am to MidnightSundayPeru Passport NightWhere: Latoya, Eldeco Centre, Malviya NagarTime: Noon to Midnight PLAY DATESaturdayAmrit Udyan Summer Annuals Edition 2025Where: Rashtrapati Bhavan (Gate 35), President’s EstateTime: 10am to 6pm Krishna — A dance dramaWhere: Kamani Auditorium, Copernicus Marg, Mandi HouseTime: 6.30pmVibhajan Vibhishika (Tamas)Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama, Mandi HouseTime: 3.30pm & 7pm 4th New Delhi Korean Film FestivalWhere: Korean Cultural Centre India, Ring Road, Lajpat Nagar-IVTime: 3pm SundayIt Is What It IsWhere: OddBird Theatre, 9, Dhan Mill, 100 Feet Road, ChhatarpurTime: 7pm Allow Me — Stand Up Comedy ft Rahul DuaWhere: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, GurugramTime: 8.30pm GROOVE ITSaturdaySufiyana Shaam ft Salman ZamanWhere: The Piano Man, Eldeco Centre, Malviya Nagar Time: 8.30pm Lok Sangeet SammelanWhere: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi RoadTime: 7pm SundayLYKN Unleashed TourWhere: Talkatora Indoor Stadium, President’s EstateTime: 6pm For more, follow HT City Delhi Junction