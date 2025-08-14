Search
Thu, Aug 14, 2025
Weekend Planner (August 16-17): Delhi-NCR residents, you must check this out!

ByHT Correspondent
Published on: Aug 14, 2025 03:09 pm IST

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for August 16 and 17.

FLICK FIX

Saturday-Sunday

From War 2 movie to Amrit Udyan Summer Annuals Edition and Sufiyana Shaam ft Salman Zaman, this week has a lot to offer. Check out HT City's weekend planner for August 16 and 17.
Where: In theatres

Time: All day

A still from War 2 featuring actors Hrithik Roshan and Jr NTR.
War 2

Cast: Hrithik Roshan, NT Rama Rao Jr, Kiara Advani

Coolie

Cast: Rajinikanth, Shruti Haasan, Upendra, Soubin Shahir, Nagarjuna Akkineni, Sathyaraj, Mahendran, Aamir Khan

BITE STOP

Celebrate freedom with monsoon special dishes like Kohliwada Fish.
Saturday

Celebrate Freedom with Monsoon Specials

Where: Bira 91 Taproom, Shop No 233-238, DLF Avenue Mall, Saket

Time: 11am to Midnight

Sunday

Peru Passport Night

Where: Latoya, Eldeco Centre, Malviya Nagar

Time: Noon to Midnight

PLAY DATE

Amrit Udyan Summer Annuals Edition 2025 will be held at Rashtrapati Bhavan from August 16 to September 14.(Photo: PTI)
Saturday

Amrit Udyan Summer Annuals Edition 2025

Where: Rashtrapati Bhavan (Gate 35), President’s Estate

Time: 10am to 6pm

Krishna — A dance drama

Where: Kamani Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House

Time: 6.30pm

A scene from the play Vibhajan Vibhishika (Tamas).
Vibhajan Vibhishika (Tamas)

Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama, Mandi House

Time: 3.30pm & 7pm

4th New Delhi Korean Film Festival

Where: Korean Cultural Centre India, Ring Road, Lajpat Nagar-IV

Time: 3pm

Sunday

It Is What It Is

Where: OddBird Theatre, 9, Dhan Mill, 100 Feet Road, Chhatarpur

Time: 7pm

Allow Me — Stand Up Comedy ft Rahul Dua

Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

Time: 8.30pm

GROOVE IT

Singers Salman and Zaman will enthrall everyone at a Sufiyana Shaam in the city. (Photo: Instagram)
Saturday

Sufiyana Shaam ft Salman Zaman

Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Malviya Nagar

Time: 8.30pm

Lok Sangeet Sammelan

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

Time: 7pm

Sunday

LYKN Unleashed Tour

Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate

Time: 6pm

For more, follow HT City Delhi Junction

