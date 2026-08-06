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    Weekend Planner (August 8 and 9): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for August 1 (Saturday) and August 2 (Sunday).

    Published on: Aug 6, 2026, 15:07:04 IST
    By HT Correspondent
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    FLICK FIX

    Watch Ohh My Dog starring Pankaj Tripathi at the theatres this week.
    Watch Ohh My Dog starring Pankaj Tripathi at the theatres this week.

    SATURDAY-SUNDAY 

    Where: In theatres

    Time: All day

    Ohh My Dog

    Cast: Pankaj Tripathi, Rajesh Kumar, Geeta Agrawal Sharma, Pawan Malhotra

    Aaryabhatt Ka Zero

    Cast: Himansh Kohli, Sonnalli Seygall, Ravi Kishan, Darshana Banik, Shilpa Shinde

    GDN

    Cast: R Madhavan, Priyamani, Sathyaraj

    BITE STOP

    SATURDAY-SUNDAY

    Alice In Wonderland - Cinematic dining experience

    Where: StayVista at Moets Palm Villa, Star Mall, Sector 31, Gurugram

    Time: 6.30pm to 9.30pm

    SATURDAY

    A Symphony of Culinary Worlds

    Where: The Chambers, Taj Mahal, Man Singh Road

    Time: 7pm to 11pm

    PLAY DATE

    SATURDAY 

    The Journey Within

    Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House

    Time: 6.30pm

    Saturday

    Evening Bazaar — Hariyali Teej

    Where: Sunder Nursery, Nizamuddin

    Time: 5pm to 9pm

    SUNDAY 

    Who Gives A S**t?? Ft. Jeeveshu Ahluwalia

    Where: Studio Pacific, Pacific Mall Tagore Garden, Najafgarh Road

    Time: 7pm

    Dastangoi - Inspired by Ismat Chughtai and Bhagwati Charan Verma

    Where: Prakriti, Eternal Oasis, Sector 42, Gurugram

    Time: 6.30pm

    GROOVE IT

    SATURDAY 

    Baarish Ft. Shubha Mudgal

    Where: The Tivoli, Block A, Chattarpur Enclave, Mehrauli

    Time: 6pm

    Goom Gum

    Where: Room XO, AIPL Joy Central, Sector 65, Gurugram

    Time: 10pm

    POWER HOUR 

    SATURDAY  

    Stumps to Victory: Let’s Play Tennis Ball Cricket

    Where: PlayAll, D-46, South Extension I

    Time: 5pm

    For more, follow htcity.delhijunction

    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (August 8 And 9): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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