Weekend Planner (July 25-26): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Jana Nayagan (Jan Neta)
Cast: C Joseph Vijay, Pooja Hegde
Max, Min and Meowzaki
Cast: Adil Hussain, Mandira Bedi, Nassar, Nafisa Ali, Siddharth Menon, Medha Shankr
Tera Yaar Hoon Main
Cast: Anand Acharya, Aman Indra Kumar, Akanksha Sharma, Darshan Jariwala, Pooja Katurde
The India Story
Cast: Kajal Aggarwal, Ashwini Bhande, Hardika Joshi
BITE STOP
SATURDAY
Buenos Vinos
Where: Latoyá, Eldeco Centre, Malviya Nagar
Time: 5pm to 7pm
SATURDAY-SUNDAY
A Taste of Anatolia
Where: NYC - Radisson Blu Plaza Delhi Airport, Mahipalpur
Time: 7pm
PLAY DATE
SATURDAY
Abhi Na Jao Chhod Kar Ft. Jasmine Babbar
Where: Bipin Chandra Pal Bhavan Auditorium, A81, Chittaranjan Park
Time: 6.30pm
Kisi Ko Batana Mat Ft. Anubhav Singh Bassi
Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate
Time: 3pm & 7pm
Raghu Rai — An Unframed Portrait
Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7pm
SUNDAY
Equus
Where: LTG Auditorium, Mandi House
Time: 5pm & 8pm{{/usCountry}}
Time: 5pm & 8pm{{/usCountry}}
Kabira Khada Bazaar Mein
Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House
Time: 7pm
GROOVE IT
SATURDAY
Bossitivity — Sonu Nigam remembers Rafi
Where: Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka
Time: 7.30pm
SUNDAY
Cassettes and CDs Nostalgia Ft. Avinash Gupta
Where: Studio XO, BPTP Capital City, Sector 94, Noida
Time: 9pm
One Direction: 16th Anniversary Special Fan Party
Where: Refuge, M-25, Greater Kailash II
Time: 4pm
Barkha Ritu Ft. Ustad Shujaat Khan & Pt Rahul Shivkumar Sharma
Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan
Time: 6pm
POWER HOUR
SATURDAY
Running Club — Every Mile, A New Smile!
Where (Meeting point): Gate 1, Lodhi Gardens
Time: 8am
For more, follow @htcity.delhijunction