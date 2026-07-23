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Weekend Planner (July 25-26): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for July 25 (Saturday) and July 26 (Sunday).

Published on: Jul 23, 2026, 15:26:41 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

Watch C Joseph Vijay in Jana Nayagan, which releases this weekend at theatres across India.
Watch C Joseph Vijay in Jana Nayagan, which releases this weekend at theatres across India.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

Jana Nayagan (Jan Neta)

Cast: C Joseph Vijay, Pooja Hegde

Max, Min and Meowzaki

Cast: Adil Hussain, Mandira Bedi, Nassar, Nafisa Ali, Siddharth Menon, Medha Shankr

Tera Yaar Hoon Main

Cast: Anand Acharya, Aman Indra Kumar, Akanksha Sharma, Darshan Jariwala, Pooja Katurde

The India Story

Cast: Kajal Aggarwal, Ashwini Bhande, Hardika Joshi

BITE STOP

SATURDAY

Buenos Vinos

Where: Latoyá, Eldeco Centre, Malviya Nagar

Time: 5pm to 7pm

SATURDAY-SUNDAY

A Taste of Anatolia

Where: NYC - Radisson Blu Plaza Delhi Airport, Mahipalpur

Time: 7pm

PLAY DATE  

SATURDAY 

Abhi Na Jao Chhod Kar Ft. Jasmine Babbar

Where: Bipin Chandra Pal Bhavan Auditorium, A81, Chittaranjan Park

Time: 6.30pm

Kisi Ko Batana Mat Ft. Anubhav Singh Bassi

Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate

Time: 3pm & 7pm

Raghu Rai — An Unframed Portrait

Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road

Time: 7pm

SUNDAY 

Equus

Where: LTG Auditorium, Mandi House

Kabira Khada Bazaar Mein

Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

Time: 7pm

GROOVE IT 

SATURDAY 

Bossitivity — Sonu Nigam remembers Rafi

Where: Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka

Time: 7.30pm

SUNDAY

Cassettes and CDs Nostalgia Ft. Avinash Gupta

Where: Studio XO, BPTP Capital City, Sector 94, Noida

Time: 9pm

One Direction: 16th Anniversary Special Fan Party

Where: Refuge, M-25, Greater Kailash II

Time: 4pm

Barkha Ritu Ft. Ustad Shujaat Khan & Pt Rahul Shivkumar Sharma

Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan

Time: 6pm

POWER HOUR 

SATURDAY 

Running Club — Every Mile, A New Smile!

Where (Meeting point): Gate 1, Lodhi Gardens

Time: 8am

For more, follow @htcity.delhijunction

 
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (July 25-26): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!
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