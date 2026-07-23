Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Weekend Planner (July 25-26): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for July 25 (Saturday) and July 26 (Sunday).

    Published on: Jul 23, 2026, 15:26:41 IST
    By HT Correspondent
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    FLICK FIX

    Watch C Joseph Vijay in Jana Nayagan, which releases this weekend at theatres across India.
    Watch C Joseph Vijay in Jana Nayagan, which releases this weekend at theatres across India.

    SATURDAY-SUNDAY 

    Where: In theatres

    Time: All day

    Jana Nayagan (Jan Neta)

    Cast: C Joseph Vijay, Pooja Hegde

    Max, Min and Meowzaki

    Cast: Adil Hussain, Mandira Bedi, Nassar, Nafisa Ali, Siddharth Menon, Medha Shankr

    Tera Yaar Hoon Main

    Cast: Anand Acharya, Aman Indra Kumar, Akanksha Sharma, Darshan Jariwala, Pooja Katurde

    The India Story

    Cast: Kajal Aggarwal, Ashwini Bhande, Hardika Joshi

    BITE STOP

    SATURDAY

    Buenos Vinos

    Where: Latoyá, Eldeco Centre, Malviya Nagar

    Time: 5pm to 7pm

    SATURDAY-SUNDAY

    A Taste of Anatolia

    Where: NYC - Radisson Blu Plaza Delhi Airport, Mahipalpur

    Time: 7pm

    PLAY DATE  

    SATURDAY 

    Abhi Na Jao Chhod Kar Ft. Jasmine Babbar

    Where: Bipin Chandra Pal Bhavan Auditorium, A81, Chittaranjan Park

    Time: 6.30pm

    Kisi Ko Batana Mat Ft. Anubhav Singh Bassi

    Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate

    Time: 3pm & 7pm

    Raghu Rai — An Unframed Portrait

    Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7pm

    SUNDAY 

    Equus

    Where: LTG Auditorium, Mandi House

    Time: 5pm & 8pm

    Kabira Khada Bazaar Mein

    Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

    Time: 7pm

    GROOVE IT 

    SATURDAY 

    Bossitivity — Sonu Nigam remembers Rafi

    Where: Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka

    Time: 7.30pm

    SUNDAY

    Cassettes and CDs Nostalgia Ft. Avinash Gupta

    Where: Studio XO, BPTP Capital City, Sector 94, Noida

    Time: 9pm

    One Direction: 16th Anniversary Special Fan Party

    Where: Refuge, M-25, Greater Kailash II

    Time: 4pm

    Barkha Ritu Ft. Ustad Shujaat Khan & Pt Rahul Shivkumar Sharma

    Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan

    Time: 6pm

    POWER HOUR 

    SATURDAY 

    Running Club — Every Mile, A New Smile!

    Where (Meeting point): Gate 1, Lodhi Gardens

    Time: 8am

    For more, follow @htcity.delhijunction

    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (July 25-26): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • httechlogowhite
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    • shineLogo
    © 2026 HindustanTimes