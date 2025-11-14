Search
Fri, Nov 14, 2025
New Delhi oC

Full list of winners of Bihar assembly elections 2025

ByHT News Desk
Updated on: Nov 14, 2025 08:29 pm IST

Bihar election full winners list: Bihar DY CM Samrat Choudhary, along with state ministers Prem Kumar, Maheshwar Hazari, Sanjay Saraogi, were among key winners.

Bihar election 2025 winner list: The 2025 Bihar assembly elections delivered a mix of predictable victories and unexpected outcomes, with the Bharatiya Janata Party (BJP) and Nitish Kumar’s JD(U)-led National Democratic Alliance (NDA) poised to dominate the 243-seat assembly with 200-plus wins.

Bihar election 2025 winner list: BJP and JD(U)-led NDA bloc is set to win the assembly polls(DPR PMO)
Bihar election 2025 winner list: BJP and JD(U)-led NDA bloc is set to win the assembly polls(DPR PMO)

The NDA had already secured 111 seats, by 7:30 pm, according to the Election Commission. The BJP emerged as the front-runner with 64 wins and leads in 26 constituencies. Its ally, JD(U), won 47 seats and was ahead in 37 others, according to the Election Commission by 7:30 pm. Smaller allies also made their mark, with LJP(RV) securing 11 seats with showing lead in eight more, HAM(S) also won two seats and was leading in three.

Follow Bihar election 2025 live updates

Bihar Assembly election 2025: Full list of winners

SeatLeaderPartyStatus
KochadhamanMD. SARWAR ALAMAIMIMWON
MadhubaniMADHAW ANANDRLMWON
MahuaSANJAY KUMAR SINGHLJPRVWON
KalyanpurSACHINDRA PRASAD SINGHBJPWON
SakraADITYA KUMARJD(U)WON
KishanganjMD. QAMRUL HODAINCWON
AmourAKHTARUL IMANAIMIMWON
BaisiGHULAM SARWARAIMIMWON
RajnagarSUJEET KUMARBJPWON
Raja PakarMAHENDRA RAMJD(U)WON
MotihariPRAMOD KUMARBJPWON
DighaSANJIV CHAURASIABJPWON
KurhaniKEDAR PD GUPTABJPWON
BelharMANOJ YADAVJD(U)WON
BankipurNITIN NABINBJPWON
MuzaffarpurRANJAN KUMARBJPWON
ChiraiaLAL BABU PRASAD GUPTABJPWON
Kusheshwar AsthanATIREK KUMARJD(U)WON
RamnagarNAND KISHOR RAMBJPWON
KasbaNITESH KUMAR SINGHLJPRVWON
BenipurBINAY KUMAR CHOUDHARYJD(U)WON
AlinagarMAITHILI THAKURBJPWON
TarapurSAMRAT CHOUDHARYBJPWON
NarkatiaganjSANJAY KUMAR PANDEYBJPWON
JhanjharpurNITISH MISHRABJPWON
RaghopurTEJASHWI PRASAD YADAVRJDWON
DarbhangaSANJAY SARAOGIBJPWON
HayaghatRAM CHANDRA PRASADBJPWON
DanapurRAM KRIPAL YADAVBJPWON
BagahaRAM SINGHBJPWON
BarurajARUN KUMAR SINGHBJPWON
PatepurLAKHENDRA KUMAR RAUSHANBJPWON
ParooSHANKAR PRASADRJDWON
KeotiMURARI MOHAN JHABJPWON
JaleJIBESH KUMARBJPWON
MungerKUMAR PRANAYBJPWON
LaukahaSATISH KUMAR SAHJD(U)WON
FatuhaDR. RAMANAND YADAVRJDWON
SahebganjRAJU KUMAR SINGHBJPWON
AuraiRAMA NISHADBJPWON
BarariBIJAY SINGHJD(U)WON
ZiradeiBHISM PRATAP SINGHJD(U)WON
MatihaniNARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGHRJDWON
UjiarpurALOK KUMAR MEHTARJDWON
ManerBHAI BIRENDRARJDWON
DumraonRAHUL KUMAR SINGHJD(U)WON
BettiahRENU DEVIBJPWON
BaikunthpurMITHILESH TIWARIBJPWON
BakhriSANJAY KUMARLJPRVWON
MohiuddinnagarRAJESH KUMAR SINGHBJPWON
MasaurhiARUN MANJHIJD(U)WON
GopalganjSUBHASH SINGHBJPWON
AlauliRAM CHANDRA SADAJD(U)WON
KhagariaBABLU KUMARJD(U)WON
BibhutipurAJAY KUMARCPI(M)WON
PaliganjSANDEEP SAURAVCPI (ML) (L)WON
KuchaikoteAMRENDRA KUMAR PANDEYJD(U)WON
MohaniaSANGITA KUMARIBJPWON
BikramSIDDHARTH SAURAVBJPWON
BihpurKUMAR SHAILENDRABJPWON
BachhwaraSURENDRA MEHTABJPWON
BhoreySUNIL KUMARJD(U)WON
SiwanMANGAL PANDEYBJPWON
SitamarhiSUNIL KUMAR PINTUBJPWON
GopalpurSHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDALJD(U)WON
JamuiSHREYASI SINGHBJPWON
PirpaintiMURARI PASAVANBJPWON
KahalgaonSHUBHANAND MUKESHJD(U)WON
KesariaSHALINI MISHRAJD(U)WON
RunnisaidpurPANKAJ KUMARJD(U)WON
DarauliVISHNU DEO PASWANLJPRVWON
ArrahSANJAY SINGH (TIGER)BJPWON
BiharsharifDR. SUNIL KUMARBJPWON
SultanganjLALIT NARAYAN MANDALJD(U)WON
HarlakhiSUDHANSHU SHEKHARJD(U)WON
Gaya TownPREM KUMARBJPWON
NathnagarMITHUN KUMARLJPRVWON
DhoraiyaMANISH KUMARJD(U)WON
TikariAJAY KUMARRJDWON
KhajauliARUN SHANKAR PRASADBJPWON
NokhaNAGENDRA CHANDRAVANSHIJD(U)WON
SiktiVIJAY KUMAR MANDALBJPWON
BabubarhiMINA KUMARIJD(U)WON
DehriRAJEEV RANJAN SINGHLJPRVWON
BisfiASIF AHMADRJDWON
WazirganjBIRENDRA SINGHBJPWON
ArwalMANOJ KUMARBJPWON
BarhSIYARAM SINGHBJPWON
HarsidhiKRISHNANANDAN PASWANBJPWON
BakhtiarpurARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAOLJPRVWON
KatoriaPURAN LAL TUDUBJPWON
BarharaRAGHVENDRA PRATAP SINGHBJPWON
KumhrarSANJAY KUMARBJPWON
Patna SahibRATNESH KUMARBJPWON
TarariVISHAL PRASHANTBJPWON
RaxaulPRAMOD KUMAR SINHABJPWON
GovindganjRAJU TIWARILJPRVWON
BanmankhiKRISHNA KUMAR RISHIBJPWON
BaniapurKEDAR NATH SINGHBJPWON
KurthaPAPPU KUMAR VERMAJD(U)WON
PipraSHYAM BABU PRASAD YADAVBJPWON
BarbighaDR. KUMAR PUSPANJAYJD(U)WON
JokihatMOHAMMAD MURSHID ALAMAIMIMWON
KatiharTARKISHORE PRASADBJPWON
PurniaVIJAY KUMAR KHEMKABJPWON
SugauliRAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTALJPRVWON
SheikhpuraRANDHIR KUMAR SONIJD(U)WON
MadhubanRANA RANDHIRBJPWON
VaishaliSIDDHARTH PATELJD(U)WON
BhabuaBHARAT BINDBJPWON
MahnarUMESH SINGH KUSHWAHAJD(U)WON
AsthawanJITENDRA KUMARJD(U)WON
BenipattiVINOD NARAYAN JHABJPWON
PhulparasSHEELA KUMARIJD(U)WON
BochahanBABY KUMARILJPRVWON
RupauliKALADHAR PRASAD MANDALJD(U)WON
PranpurNISHA SINGHBJPWON
SonepurVINAY KUMAR SINGHBJPWON
GarkhaSURENDRA RAMRJDWON
BihariganjNIRANJAN KUMAR MEHTAJD(U)WON
RajgirKAUSHAL KISHOREJD(U)WON
BahadurganjMD TAUSEEF ALAMAIMIMWON
HilsaKRISHNA MURARI SHARANJD(U)WON
KalyanpurMAHESHWAR HAZARIJD(U)WON
BelaganjMANORMA DEVIJD(U)WON
SamastipurASHWAMEDH DEVIJD(U)WON
Sahebpur KamalSATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEERJDWON
HajipurAWADHESH SINGHBJPWON
KorhaKAVITA DEVIBJPWON
MadhepuraCHANDRA SHEKHARRJDWON
JhajhaDAMODAR RAWATJD(U)WON
NalandaSHRAWON KUMARJD(U)WON
ChakaiSAVITRI DEVIRJDWON
ForbesganjMANOJ BISHWASINCWON
GuruaUPENDRA PRASADBJPWON
MahishiGAUTAM KRISHNARJDWON
HarnautHARI NARAYAN SINGHJD(U)WON
NarkatiaVISHAL KUMARJD(U)WON
MokamaANANT KUMAR SINGHJD(U)WON
LauriyaVINAY BIHARIBJPWON
SherghatiUDAY KUMAR SINGHLJPRVWON
GobindpurBINITA MEHTALJPRVWON
ImamganjDEEPA KUMARIHAMSWON
BahadurpurMADAN SAHNIJD(U)WON
SikandraPRAPHULL KUMAR MANJHIHAMSWON
GaighatKOMAL SINGHJD(U)WON
PhulwariSHYAM RAJAKJD(U)WON
MinapurAJAY KUMARJD(U)WON
Bodh GayaKUMAR SARVJEETRJDWON
AgiaonMAHESH PASWANBJPWON
Cheria - BariarpurABHISHEK ANANDJD(U)WON
ThakurganjGOPAL KUMAR AGARWALJD(U)WON
Valmiki NagarSURENDRA PRASADINCLEAD
RaghunathpurOSAMA SHAHABRJDLEAD
SonbarshaRATNESH SADAJD(U)LEAD
DaraundaKARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGHBJPLEAD
Gaura BauramSUJIT KUMARBJPLEAD
MakhdumpurSUBEDAR DASRJDLEAD
DhakaPAWAN KUMAR JAISWALBJPLEAD
NautanNARAYAN PRASADBJPLEAD
KantiAJIT KUMARJD(U)LEAD
KadwaDULAL CHANDRA GOSWAMIJD(U)LEAD
BalrampurSANGITA DEVILJPRVLEAD
ObraPRAKASH CHANDRALJPRVLEAD
ManihariMANOHAR PRASAD SINGHINCLEAD
BrahampurHULAS PANDELJPRVLEAD
AlamnagarNARENDRA NARAYAN YADAVJD(U)LEAD
NirmaliANIRUDDHA PRASAD YADAVJD(U)LEAD
BuxarANAND MISHRABJPLEAD
MarhauraJITENDRA KUMAR RAIRJDLEAD
ChanpatiaUMAKANT SINGHBJPLEAD
AurangabadTRIVIKRAM NARAYAN SINGHBJPLEAD
PariharGAYETRI DEVIBJPLEAD
SiktaSAMMRIDH VARMAJD(U)LEAD
PipraRAMBILASH KAMATJD(U)LEAD
BarauliMANJEET KUMAR SINGHJD(U)LEAD
LakhisaraiVIJAY KUMAR SINHABJPLEAD
BegusaraiAMITA BHUSHANINCLEAD
RajpurSANTOSH KUMAR NIRALAJD(U)LEAD
SursandPROF. NAGENDRA RAUTJD(U)LEAD
RoseraBIRENDRA KUMARBJPLEAD
BeldaurPANNA LAL SINGH PATELJD(U)LEAD
LalganjSANJAY KUMAR SINGHBJPLEAD
BajpattiRAMESHWAR KUMAR MEHTORLMLEAD
ParbattaBABULAL SHORYALJPRVLEAD
ChhatapurNIRAJ KUMAR SINGHBJPLEAD
HathuaRAMSEWAK SINGHJD(U)LEAD
TeghraRAJNISH KUMARBJPLEAD
ChainpurMD. ZAMA KHANJD(U)LEAD
SandeshRADHA CHARAN SAHJD(U)LEAD
NarpatganjDEVANTI YADAVBJPLEAD
ChenariMURARI PRASAD GAUTAMLJPRVLEAD
BhagalpurROHIT PANDEYBJPLEAD
RaniganjAVINASH MANGLAMRJDLEAD
HisuaANIL SINGHBJPLEAD
AmarpurJAYANT RAJJD(U)LEAD
KargaharSANTOSH KUMAR MISHRAINCLEAD
BankaRAM NARAYAN MANDALBJPLEAD
ArariaSHAGUFTA AZIMJD(U)LEAD
DinaraALOK KUMAR SINGHRLMLEAD
JagdishpurSRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHAJD(U)LEAD
KarakatMAHABALI SINGHJD(U)LEAD
GoriakothiDEVESH KANT SINGHBJPLEAD
BarhariaINDRADEV SINGHJD(U)LEAD
KutumbaLALAN RAMHAMSLEAD
JamalpurNACHIKETAJD(U)LEAD
JehanabadCHANDESHWAR PRASADJD(U)LEAD
BelsandAMIT KUMARLJPRVLEAD
ShahpurRAKESH RANJANBJPLEAD
RigaBAIDYANATH PRASADBJPLEAD
SuryagarhaRAMANAND MANDALJD(U)LEAD
MaharajganjHEM NARAYAN SAHJD(U)LEAD
BathnahaANIL KUMARBJPLEAD
EkmaMANORANJAN SINGHJD(U)LEAD
ManjhiRANDHIR KUMAR SINGHJD(U)LEAD
RamgarhSATISH KUMAR SINGH YADAVBSPLEAD
TaraiyaJANAK SINGHBJPLEAD
GhosiRITURAJ KUMARJD(U)LEAD
ChapraCHHOTI KUMARIBJPLEAD
Simri BakhtiarpurSANJAY KUMAR SINGHLJPRVLEAD
AmnourKRISHAN KUMAR MANTOOBJPLEAD
SupaulBIJENDRA PRASAD YADAVJD(U)LEAD
NabinagarAMOD KUMAR SINGHRJDLEAD
ParsaKARISHMARJDLEAD
RafiganjPRAMOD KUMAR SINGHJD(U)LEAD
SasaramSNEHLATARLMLEAD
DhamdahaLESHI SINGHJD(U)LEAD
IslampurRUHAIL RANJANJD(U)LEAD
SaharsaALOK RANJANBJPLEAD
WarisnagarMANJARIK MRINALJD(U)LEAD
NawadaVIBHA DEVIJD(U)LEAD
SingheshwarRAMESH RISHIJD(U)LEAD
AtriROMIT KUMARHAMSLEAD
MorwaRANVIJAY SAHURJDLEAD
SarairanjanARBIND KUMAR SAHANIRJDLEAD
GohAMRENDRA KUMARRJDLEAD
Darbhanga RuralRAJESH KUMAR MANDALJD(U)LEAD
HasanpurMALA PUSHPAMRJDLEAD
SheoharSHWETA GUPTAJD(U)LEAD
WarsaliganjARUNA DEVIBJPLEAD
BarachattiJYOTI DEVIHAMSLEAD
TriveniganjSONAM RANIJD(U)LEAD
RajauliVIMAL RAJBANSHILJPRVLEAD

This list was last updates at 8:30 pm

Meanwhile, the opposition INDIA bloc managed modest gains, winning at least 16 seats by 7:30 pm. RJD captured 14 seats and was leading in 11 others, while Congress won one seat and was leading in five. CPI(ML) Liberation and CPI(M) each won a seat, with CPI(ML) also leading in one other constituency.

Key leaders maintain stronghold

Several prominent NDA leaders retained their positions. Bihar deputy chief minister Samrat Choudhary, along with state ministers Prem Kumar, Maheshwar Hazari, and Sanjay Saraogi, were among the key winners.

RJD's Tejashwi Yadav secured the Raghopur seat, while his estranged brother and Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav lost from the Mahua constituency.

RJD candidate from the Chapra seat, Bhojpuri star-turned-politician Shatrughan Yadav, alias Khesari Lal Yadav, lost to BJP's Chhoti Kumari. On the Alinagar seat, BJP fielded singer Maithili Thakur, who registered a victory in her maiden poll contest.

BJP’s senior leader and outgoing agriculture minister, Prem Kumar, continued his unbeaten streak in Gaya Town, a constituency he has held since 1990. He defeated Congress rival Akhouri Onkar Nath by over 26,000 votes.

Tourism minister Raju Kumar Singh, who had won in 2020 on a VIP ticket before switching to BJP, retained his seat by defeating RJD’s Prithwi Nath Ray by over 13,000 votes.

Even jailed-candidate Anant Singh, who was incarcerated following the killing of Jan Suraaj Party supporter Dular Chandra Yadav during the campaign, also emerged victorious.

The Bihar polls kept voters and analysts on edge with fluctuating leads throughout the day. While several political giants faced unexpected defeats, dark-horse candidates rose to prominence, making the counting day a rollercoaster of surprises.

Check for Delhi Car Blast Live, Real-time updates on India News, Weather Today, Latest News with including Bihar Election Results Live, Bihar Election Key Candidates on Hindustan Times.
Check for Delhi Car Blast Live, Real-time updates on India News, Weather Today, Latest News with including Bihar Election Results Live, Bihar Election Key Candidates on Hindustan Times.
News / India News / Full list of winners of Bihar assembly elections 2025
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy
close

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On
AI SummaryElection Snapshots