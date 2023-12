Madhya Pradesh Election Results 2023: Full list of Congress winning candidates

Madhya Pradesh election results 2023: The Congress party is giving a tough fight to ruling BJP in Madhya Pradesh assembly elections 2023, with the vote counting currently underway. BJP is leading with a major seat majority in MP but it is a close fight with Congress. The elections are crucial for both as the counting for four states is underway, and it seems like it will be a 2-2 tie for Congress and BJP.

Congress leader and former MP CM Kamal Nath with his son Nakul Nath (ANI)(ANI Photo)

Here is a list of winning Congress candidates in the Madhya Pradesh elections 2023.

MP election results 2023: List of leading INC candidates

S. No Constituency INC candidate Winning/losing 1 Sheopur Babu Jandel Trailing 2 Vijaypur Ramnivas Rawat Leading 3 Sabalgarh Baijnath Kushwah Leading 4 Joura Pankaj Upadhyay Leading 5 Sumawali Ajab singh Kushwah Leading 6 Morena Dinesh Gurjar Leading 7 Dimani Ravindra Singh Tomar Trailing 8 Ambah Devendra Ramnarayan Sakhwar Leading 9 Ater Hemant Katare Leading 10 Bhind Chaudhary Rakesh Chaturvedi Leading 11 Lahar Govind Singh Leading 12 Mehgaon Rahul Bhadauria Trailing 13 Gohad Keshav Desai Leading 14 Gwalior Rural Sahab Singh Gurjar Trailing 15 Gwalior Sunil Sharma Leading 16 Gwalior East Satish Sikarwar Trailing 17 Gwalior South Praveen Pathak Trailing 18 Bhitarwar Lakhan Singh Yadav Leading 19 Dabra Suresh Raje Trailing 20 Sewda Ghanshyam Singh Leading 21 Bhander Phool Singh Bariyya Leading 22 Datia Rajendra Bharti Trailing 23 Karera Pragilal Jatav Leading 24 Pohari Kailash Kushwah Leading 25 Shivpuri KP Singh Trailing 26 Pichhore Arvind Singh Lodhi Trailing 27 Kolaras Baijnath Yadav Trailing 28 Bamori Rishi Agarwal Leading 29 Guna Pankaj Kaneria Trailing 30 Chachoura Lakshman Singh Trailing 31 Raghogarh Jaivardhan Singh 32 Ashok Nagar Haribabu Rai 33 Chanderi Gopal Singh Chauhan 34 Mungaoli Rao Yadvendra Yadav 35 Bina Nirmala Sapre 36 Khurai Raksha Rajput 37 Surkhi Neeraj Sharma 38 Deori Makhanlal chaturvedi 39 Rehli Jyoti Patel 40 Naryoli Surendra Chaudhary 41 Sagar Nidhi Jain 42 Banda Tarwar Singh Lodhi 43 Tikamgarh Yadvendra Singh 44 Jatara Kiran Ahirwar 45 Prithvipur Nitendra Singh Rathore 46 Niwari Amit Rai 47 Khargapur Chanda Singh Gaur 48 Maharajpur Neeraj Dikshit 49 Chandla Harprasad Anuragi 50 Rajnagar Vikram Singh Nati Raja 51 Chhatarpur Alok Chaturvedi 52 Bijawar Charan Singh Yadav 53 Malhara Sadhvi Ram Siya Bharti 54 Pathariya Rao Brajendra Singh 55 Damoh Ajay Tandon 56 Jabera Pratap Singh Lodhi 57 Hatta Pradeep Khatik 58 Pawai Mukesh Nayak 59 Gunnaor Jeevan Lal Siddharth 60 Panna Bharat Milan Pandey 61 Chitrakoot Neelanshu Chaturvedi 62 Raigaon Dr.Kalpana Verma 63 Satna Siddharth Kushwah 64 Nagod Dr. Rashmi Singh Patel 65 Maihar Dharmesh Ghai 66 Amarpatan Rajendra Kumar Singh 67 Rampur-Baghelan Ramashankar Pyasi 68 Sirmour Ramgarib Kol 69 Semariya Abhay Mishra 70 Teonthar Ramashankar Singh Patel 71 Mauganj Sukhendra Singh Banna 72 Devtalab Padmesh Gautam 73 Mangawan Babita Saket 74 Rewa Rajendra Sharma 75 Gurh Kapidhwaj Singh 76 Churhat Ajay Arjun Singh 77 Sidhi Gyan Singh 78 Sihawal Kamleshwar Patel 79 Chitrangi Manik Singh 80 Singrauli Renu Shah 81 Devsar Bansmani Prasad Verma 82 Dhauhani Kamlesh Singh 83 Beohari Ramlakhan Singh 84 Jaisingnagar Narendra Maravi 85 Jaitpur Uma Dhurvey 86 Kotma Sunil Saraf 87 Anuppur Ramesh Singh 88 Pushprajgarh Fundelal Marko 89 Bandhavgarh Savitri Singh 90 Manpur Tilak Raj Singh 91 Badwara Vijay Raghavendra Singh 92 Vijayraghavgarh Neeraj Baghel 93 Murwara Mithlesh Jain 94 Bahoriband Saurabh Singh 95 Patan Neelesh Awasthi 96 Bargi Sanjay Yadav 97 Jabalpur East Lakhan Gahngahuria 98 Jabalpur North Vinay Saxena 99 Jabalpur Cantonment Abhishek Chaukse Chintu 100 Jabalpur West Tarun Bhanot 101 Panagar Rajesh Patel 102 Sihora Ekta Thakur 103 Shahpura Bhupendra Maravi 104 Dindori Omkar Singh Markram 105 Bichhiya Narayan Singh Patta 106 Niwas Chain Singh Warkade 107 Mandla Dr Ashok Marskole 108 Baihar Sanjay Uikey 109 Lanji Adv. Heera Kanware 110 Paraswada Madhu Bhagat 111 Balaghat Anubha Munjare 112 Waraseoni Vicky Patel 113 Katangi Bodh Singh Bhagat 114 Barghat Arjun Singh Kakodia 115 Seoni Anand Panjwani 116 Keolari Rajneesh Singh 117 Lakhnadon Yogendra Singh Baba 118 Gotegaon Narmada Prasad Prajapati 119 Narsingpur Lakhan Singh Patel 120 Tendukheda Sanjay Sharma 121 Gadarwara Sunita Patel 122 Junnardeo Sunil Uikey 123 Amarwara Kamlesh Shah 124 Chourai Rahul Verma 125 Saunsar Vijay Chaure 126 Chhindwara Kamal Nath 127 Parasia Sohan Valmiki 128 Pandhurna Nilesh Uike 129 Multai Sukhdev Panse 130 Amla Manoj Malve 131 Betul Nilay Daga 132 Ghoradongri Rahul Uike 133 Bhainsdehi Dharmu Singh Sirsam 134 Timarni Abhijeet Shah 135 Harda Ram Kishore Dogne 136 Seoni-Malwa Ajay Balram Patel 137 Hoshangabad Girija Shankar Sharma 138 Sohagpur Pushparaj Singh 139 Pipariya Guru Charan Khare 140 Udaipura Devendra Patel Gadarwas 141 Bhojpur Rajkumar Patel 142 Sanchi Dr GC Gautam 143 Silwani Devendra Patel 144 Vidisha Shashank Bhargav 145 Basoda Nishank Jain 146 Kurwai Rani Ahirwar 147 Sironj Gagnendra Raghuvanshi 148 Shamshabad Sindhu Vikram Singh 149 Berasia Jayshree Harikiran 150 Bhopal Uttar Md.Atif Aqeel 151 Narela Manoj Shukla 152 Bhopal Dakshin-Paschim PC Sharma 153 Bhopal Madhya Arif Masood 154 Govindpura Ravindra Sahu 155 Huzur Naresh Gyanchandani 156 Budhni Vikram Mastal 157 Ashta Kamal Chauhan 158 Ichhawar Shailendra Patel 159 Sehore Shashank Saxena 160 Narsinghgarh Girish Bhandari 161 Biaora Purshottam Dangi 162 Rajgarh Bapu Singh Tanwar 163 Khilchipur Priyavrat Singh 164 Sarangpur Kala Mahesh Malviya 165 Susner Bheru Singh Bapu 166 Agar Vipin Wankhede 167 Shajapur Hukum Singh Karada 168 Shujalpur Ramveer Singh Sikarwar 169 Kalapipal Kunal Choudhary 170 Sonkatch Sajjan Singh Verma 171 Dewas Pardeep Chaudhary 172 Hatpipliya Rajveer Singh Bhagel 173 Khategaon Deepak Joshi 174 Bagli Gopal Bhonsale 175 Mandhata Uttam Pal Singh 176 Harsud Sukhram Salve 177 Khandwa Kundan Malviya 178 Pandhana Rupali Bare 179 Nepanagar Gendu Bai Chauhan 180 Burhanpur Thakur Surendra Singh as "Shera" 181 Bhikangaon Jhuma Solanki 182 Barwah Narendra Patel 183 Maheshwar Vijayalaxmi Sadho 184 Kasrawad Sachin Yadav 185 Khargone Ravi Joshi 186 Bhagwanpura Kedar Dawar 187 Sendhawa Montu Solanki 188 Rajpur Bala Bachchan 189 Pansemal Chandrabhaga Kirade 190 Barwani Rajan Mandloi 191 Alirajpur Mukesh Patel 192 Jobat Sena Patel 193 Jhabua Vikrant Bhuria 194 Thandla Veer Singh Bhuria 195 Petlawad Wal Singh Meda 196 Sardarpur Pratap Grewal 197 Gandhwani Umang Singhar 198 Kukshi Surendra Singh Baghel Honey 199 Manawar Dr Hiralal Alawa 200 Dharampuri PanchiLal Meda 201 Dhar Prabha Gautam 202 Badnawar Bhawarsingh Shekhawat 203 Depalpur Vishal Patel 204 Indore-1 Sanjay Shukla 205 Indore-2 Chintamani Chaukse Chintu 206 Indore-3 Deepak Pintu Joshi 207 Indore-4 Raja Mandhwani 208 Indore-5 Satyanarayan Patel 209 Dr. Ambedkar Nagar-Mhow Ramkishor Shukla 210 Rau Jitu Patwari 211 Sanwer Reena Baurasi Setiya 212 Nagda-Khachrod Dilip Singh Gurjar 213 Mahidpur Dinesh Jain Boss 214 Tarana Mahesh Parmar 215 Ghatiya Ramlal Malviya 216 Ujjain North Maya Rajesh Trivedi 217 Ujjain South Chetan Premnarayan Yadav 218 Badnagar Murli morwal 219 Ratlam Rural Lakshman Dindore 220 Ratlam City Paras Saklecha 221 Sailana Harsh Vijay Gehlot 222 Jaora Himmat Shrimal 223 Alot Manoj Chawla 224 Mandsour Vipin Jain 225 Malhargarh Parshuram Sisodia 226 Suwasra Rakesh Patidar 227 Garoth Subhash Sojatia 228 Manasa Narendra Nahata 229 Neemuch Umrao Singh Gurjar 230 Jawad Samandar Patel

